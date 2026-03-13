România primește 317 milioane de euro pentru modernizarea transportului feroviar și rutier. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a obținut finanțare europeană de 317 milioane de euro în prima sesiune din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranșă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 milioane de euro. Această investiție majoră va transforma sistemul de transport din România, prin modernizarea căilor ferate, achiziția de material rulant modern și promovarea mobilității cu emisii zero.

Unul dintre principalele obiective ale proiectelor este achiziția a 16 locomotive electrice de ultimă generație. Acestea vor crește eficiența energetică a transportului feroviar, reducând costurile și emisiile poluante. De asemenea, vor fi achiziționate 20 de rame electrice interregionale, care vor îmbunătăți conectivitatea între marile orașe și vor oferi pasagerilor un confort sporit și servicii mai rapide și mai sigure.

”Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a obţinut finanţare în valoare de 317 milioane de euro în cadrul primei sesiuni din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranşă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 milioane de euro. Aceste proiecte reprezintă un nou pas important în modernizarea şi decarbonizarea sistemului de transport din România şi vizează investiţii strategice atât în transportul feroviar, cât şi în mobilitatea rutieră cu emisii zero”, spune ministrul Ciprian Şerban pe Facebook.

Finanțarea va sprijini și tranziția către mobilitatea rutieră verde prin implementarea schemei e-Drive. Aceasta va facilita adoptarea vehiculelor electrice și hibrid, va contribui la reducerea emisiilor de carbon și va susține dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare electrică pentru instituțiile publice.

Un element inovator al acestei finanțări este acoperirea integrală a TVA pentru materialul rulant, ceea ce accelerează implementarea proiectelor fără a pune presiune suplimentară asupra bugetului de stat. Investițiile vor moderniza flota strategică a instituțiilor publice și vor crea un impact pozitiv asupra transportului public și mobilității urbane.

”Un element esenţial al acestei finanţări este faptul că, pentru prima dată, România a reuşit să obţină finanţarea integrală a materialului rulant, prin obţinerea TVA-ului aferent, ceea ce permite accelerarea implementării acestor investiţii fără presiune suplimentară asupra bugetului de stat”, subliniază el.

Proiectele Ministerului Transporturilor se aliniază direct cu obiectivele Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și tranziția către transportul verde. România își consolidează astfel angajamentul pentru dezvoltarea unui sistem de transport modern, eficient energetic și prietenos cu mediul.