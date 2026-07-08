Transportul rutier în Europa: analiza structurii, performanței și limitelor unui sector dominant

Transportul rutier reprezintă aproximativ 78% din performanța de transport terestru de mărfuri în UE (măsurat în tone‑kilometri), datorită flexibilității door‑to‑door și vitezei pe distanțe medii. Cu toate acestea, sectorul se confruntă cu limite structurale majore: congestie urbană, deficit cronic de șoferi (peste 400.000 de posturi vacante), dependență de combustibili fosili și presiuni de mediu tot mai mari (peste 320 de zone cu emisii reduse, taxarea CO₂ din 2027). În Europa de Est, și în special în România, lipsa infrastructurii feroviare și a terminalelor intermodale face tranziția către alternative mai lentă. Deși intermodalitatea (rutier + feroviar) este considerată o direcție strategică, fragmentarea tehnică și operațională a căilor ferate europene limitează scalabilitatea sa pe termen scurt. Prezenta analiză descrie structura actuală a pieței fără a constitui o recomandare de politică publică.

Datele privind „ponderea” unui mod de transport variază semnificativ în funcție de metrica utilizată: tone‑kilometri (t·km) reflectă performanța de transport ponderată cu distanța, volumul (tone) indică cantitatea brută, iar valoarea mărfurilor poate supra‑reprezenta anumite segmente. Prezenta analiză utilizează, acolo unde nu se specifică altfel, indicatorul tone‑kilometri ca standard Eurostat, deoarece acesta surprinde cel mai bine activitatea economică a transportului. Cifrele și comparațiile sunt orientative și depind puternic de coridor, tipul mărfii, gradul de încărcare și prețul energiei. Atunci când sunt menționate intervale, acestea reflectă variații între surse sau între scenarii tipice.

Potrivit Eurostat, în 2023 transportul rutier de mărfuri în Uniunea Europeană (UE‑27) a totalizat aproximativ 1.857 miliarde tone‑kilometri. Raportat la totalul performanței de transport terestru (rutier + feroviar + căi navigabile interioare) – ceea ce statisticienii numesc inland freight – ponderea camionului a fost de circa 78% (între 77,5% și 78,5%, în funcție de sursă). În același timp, incluzând transportul maritim în ecuație, cota rutierului scade la aproximativ 25%, dar această scădere reflectă faptul că navele sunt utilizate aproape exclusiv pe distanțe foarte lungi și între statele cu ieșire la mare, nu o substituire reală a camionului. În consecință, pentru majoritatea deciziilor legate de lanțurile de aprovizionare intra‑europene și livrări capilare, rutierul rămâne coloana vertebrală logistică.

Camionul oferă două avantaje structurale dificil de replicat de feroviar sau naval:

Flexibilitatea door‑to‑door – poate deservi orice punct fără infrastructură dedicată. Viteza pe distanțe medii – pentru expedieri sub 800 km, timpul de tranzit (inclusiv transbordări) este net în favoarea rutierului.

În crizele recente – pandemie, întreruperi în lanțurile de aprovizionare – flotele rutiere au reușit să redirecționeze fluxurile în câteva zile, în timp ce ajustarea coridoarelor feroviare a durat săptămâni (IRU, 2024). Digitalizarea dispecerizărilor poate reduce golurile de retur între 15% și 30%, estimează Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU), contribuind la eficientizarea parțială a flotelor existente.

Tabelul de mai jos sintetizează performanța relativă a celor două moduri pe distanțe diferite. Toate cifrele sunt estimative și pot varia semnificativ în funcție de coridor, tipul mărfii și prețul energiei.

Distanța Timp estimativ (rutier) Cost relativ Flexibilitate Emisii aproximative (g CO₂/t·km) Sub 300 km 4‑8 ore mediu ridicată 80‑120 300‑800 km 1‑2 zile mediu ridicată 60‑90 Peste 800 km 3‑5 zile ridicat scăzută 50‑80

Sursă: adaptare după date EEA (2022), IRU (2024) și analize proprii pe baza literaturii de specialitate.

Atenție: Pe distanțe scurte, feroviarul poate fi utilizabil în anumite coridoare dense (ex. regiunea Ruhr), dar necesită infrastructură de transbordare și volume mari pentru a fi eficient. Pe distanțe medii (300‑800 km), rutierul domină de obicei datorită vitezei și lipsei de transbordare, însă diferența de cost față de feroviar se reduce semnificativ. Peste 800 km, trenul devine, în general, mai eficient energetic, dar rigiditatea orarului și a rutelor îi limitează aplicabilitatea.

Limitări metodologice: emisiile sunt dependente de gradul de încărcare (un camion gol emite cu aproximativ 18‑20% mai mult per km decât unul încărcat la jumătate), tipul combustibilului, vârsta flotei și topografia traseului. Valorile din tabel sunt medii pentru flote mixte europene (standard Euro VI, diesel) și trebuie considerate orientative, nu absolute.

Următoarele sectoare nu ar putea funcționa în actuala configurație fără livrări rapide, fragmentate, pe șosea:

E‑commerce cross‑border – conform raportului „TOP 500 Cross‑Border Marketplaces Europe” (Cross‑Border Commerce Europe, 2025), piața europeană a atins aproximativ 359 miliarde euro în anul financiar 2024/2025. Fiecare colet individual circulă aproape exclusiv pe roți. Farmaceutice – vaccinuri și medicamente termolabile necesită lanț de frig continuu, dificil de asigurat în transportul feroviar. Piese de schimb auto – livrări just‑in‑time către service-uri din toată Europa. Îmbrăcăminte și accesorii – retururi rapide și sezonalitate strânsă impun flexibilitate. Electronice de consum – lansări sincronizate în 10‑15 țări.

Clienții așteaptă transparență totală: track & trace, notificări automate, dovada electronică de livrare. Implementarea unor sisteme moderne de monitorizare poate reduce pierderile de colete. Un exemplu concret este cel al companiei Yodel, care a raportat o scădere cu aproximativ 40% a cererilor de despăgubire pentru bunuri deteriorate după introducerea unor programe de training și a unor soluții software dedicate. În logistică, predictibilitatea livrărilor devine tot mai mult un avantaj economic, deoarece reducerea variațiilor operaționale se traduce direct în costuri mai mici și o planificare mai eficientă.

Orice analiză onestă trebuie să evidențieze vulnerabilitățile majore ale modului rutier:

Congestie urbană și restricții de mediu: În 2025 existau deja peste 320 de zone cu emisii reduse (Low Emission Zones) în Europa, iar numărul lor este în creștere. Camioanele de livrare contribuie la trafic și poluare, ceea ce duce la restricții tot mai severe în orașe.

În 2025 existau deja în Europa, iar numărul lor este în creștere. Camioanele de livrare contribuie la trafic și poluare, ceea ce duce la restricții tot mai severe în orașe. Deficit acut de șoferi: Conform IRU, în 2024/2025 erau aproximativ între 400.000 și 500.000 de posturi de șoferi de camion vacante în Europa . Vârsta medie a șoferilor depășește 50 de ani în multe state, iar deficitul s-ar putea agrava dacă nu se iau măsuri.

Conform IRU, în 2024/2025 erau aproximativ . Vârsta medie a șoferilor depășește 50 de ani în multe state, iar deficitul s-ar putea agrava dacă nu se iau măsuri. Dependență de combustibili fosili: Deși camioanele electrice avansează, autonomia practică rămâne, în general, sub 500 km, iar prețul de achiziție este de 2‑3 ori mai mare față de un diesel (analize de piață, 2025). În plus, infrastructura de încărcare rapidă pentru camioane este încă insuficientă la nivel european.

Deși camioanele electrice avansează, autonomia practică rămâne, în general, sub 500 km, iar prețul de achiziție este de 2‑3 ori mai mare față de un diesel (analize de piață, 2025). În plus, infrastructura de încărcare rapidă pentru camioane este încă insuficientă la nivel european. Vulnerabilitate la prețul motorinei: Creșteri bruște ale prețului combustibilului afectează direct tarifele și predictibilitatea.

Creșteri bruște ale prețului combustibilului afectează direct tarifele și predictibilitatea. Reglementări de mediu tot mai stricte: Pachetul legislativ „Fit for 55” introduce taxarea CO₂ pentru transportul rutier începând cu 2027 (sistemul ETS 2), ceea ce va crește costurile operaționale. De asemenea, normele Euro tot mai severe impun flote noi, costisitoare.

Aceste limite explică, în parte, de ce Comisia Europeană și statele membre investesc masiv în intermodalitate și căi ferate, chiar dacă efectele se vor vedea peste mai mulți ani.

România beneficiază de o poziție geografică privilegiată, fiind un hub natural între Europa Centrală și de Est. Conform unui studiu al UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România), aproximativ 85% din totalul mărfurilor transportate în România în 2023 au circulat pe cale rutieră, în creștere față de 78% în 2018. Această dependență accentuată este asociată cu:

Infrastructura feroviară subdimensionalizată și neelectrificată în proporție de aproximativ 40% (date Comisia Europeană, 2024);

Lipsa unor terminale intermodale performante și a unui număr suficient de locomotive moderne;

Nevoia de flexibilitate în fața unui peisaj industrial și comercial fragmentat.

Pe rutele internaționale către Germania, Austria, Ungaria, transportul rutier acoperă și el o pondere covârșitoare (între 80% și 85%). Această situație amplifică atât avantajele (viteză, flexibilitate, capilaritate) cât și vulnerabilitățile (costuri, emisii, deficit de șoferi, uzură rutieră) ale modului rutier.

Un număr tot mai mare de expeditori combină rutierul cu feroviarul sau fluvialul: transportul pe distanțe lungi se face cu trenul, iar ultimii kilometri („last mile”) cu camionul. Hub‑uri logistice precum cele din Germania (Hamburg, Duisburg) sau Olanda (Rotterdam) funcționează deja pe acest model.

Constrângerea structurală a feroviarului în Europa fragmentată – spre deosebire de rutier, care folosește o infrastructură relativ uniformă (șosele, reguli de circulație armonizate), feroviarul european rămâne fragmentat: ecartamente diferite (România și Ungaria sunt pe cale largă, Spania și Portugalia pe cale iberică, statele baltice pe cale rusă până recent), sisteme de electrificare incompatibile (25 kV AC în România, 3 kV DC în Polonia, 15 kV AC în Germania și Austria) și reguli operaționale naționale divergente. Un tren de marfă care traversează trei țări poate schimba locomotiva de două ori și pierde 6‑12 ore doar cu formalitățile tehnice. Această fragmentare explică de ce, în ciuda avantajului ecologic și de cost pe distanțe lungi, feroviarul nu reușește să capteze o cotă semnificativ mai mare din piața transfrontalieră.

Totuși, în anumite coridoare congestionate din Europa de Vest (de exemplu, Rin-Ruhr, Benelux, nordul Italiei), transportul feroviar poate concura direct cu rutierul inclusiv pe distanțe medii (300‑500 km), în special în condiții de congestie rutieră ridicată și acolo unde există terminale intermodale performante. În aceste zone, predictibilitatea trenului devine superioară camionului, iar costul marginal pe tonă‑kilometru poate fi mai redus.

Cu toate acestea, intermodalitatea întâmpină dificultăți structurale majore la nivel european:

Terminalele intermodale sunt distribuite inegal în UE: Germania concentrează între 25% și 30% dintre acestea, în timp ce statele din Est și Sud au capacități reduse.

Capacitatea feroviară este insuficientă, iar pe multe rute nu există suficiente locomotive și vagoane pentru a face față cererii.

Tranzacțiile intermodale necesită sincronizare fină între programele trenurilor și camioanelor, ceea ce duce adesea la timpi morți și costuri suplimentare.

Cadrul legislativ european (ex. Directiva privind transportul combinat) este încă în curs de armonizare, iar implementarea standardelor digitale comune (eFTI) este lentă.

În consecință, deși intermodalitatea este considerată o direcție strategică pe termen lung, pe termen scurt și mediu rutierul își va menține poziția dominantă în majoritatea segmentelor de piață, în special în Europa Centrală și de Est.

Transportul rutier nu este nici „soluția perfectă”, nici dușmanul mediului. Este o componentă esențială, dar imperfectă, a sistemului logistic european. Dominația sa structurală – între 77% și 78% din transportul terestru de mărfuri (t·km) – este rezultatul flexibilității, vitezei și al investițiilor insuficiente în alternative. Pe termen scurt și mediu, niciun alt mod nu poate înlocui camionul în segmentele capilare și în livrările just‑in‑time.

În același timp, presiunile de mediu (peste 320 de zone cu emisii reduse, taxarea CO₂ din 2027), deficitul cronic de șoferi (peste 400.000 de posturi vacante) și congestia urbană contribuie la nevoia de tranziție treptată către intermodalitate și flote mai curate. În Europa de Est, și în special în România, această tranziție va fi însă mai lentă din cauza infrastructurii feroviare deficitare.

Limitarea analizei: prezentul articol nu constituie o recomandare de politică publică și nici o prognoză cantitativă. El descrie structura actuală a pieței și principalele tendințe, fără a epuiza toate variabilele (ex. evoluția tehnologică a bateriilor, schimbările geopolitice, fluctuațiile prețului energiei). Datele și concluziile sunt valabile la momentul redactării și trebuie reinterpretate periodic în funcție de evoluțiile sectorului.