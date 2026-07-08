NNDKP a asistat Carrefour în una dintre cele mai importante tranzacții din retail. Vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding a fost finalizată

NNDKP a acordat asistență juridică grupului Carrefour pentru toate aspectele de drept românesc legate de finalizarea vânzării operațiunilor din România către Pavăl Holding. Tranzacția a fost coordonată la nivel internațional de firma de avocatură Bryan Cave Leighton Paisner LLP. Echipa de avocați din România a oferit consultanță pe parcursul tuturor etapelor proiectului, până la încheierea cu succes a operațiunii.

NNDKP a asistat Carrefour în legătură cu toate aspectele care au vizat jurisdicția română în procesul de vânzare a operațiunilor sale din România către Pavăl Holding, contribuind la finalizarea tranzacției.

Casa de avocatură a colaborat cu firma internațională Bryan Cave Leighton Paisner LLP (BCLP), care a avut rolul de lead counsel și coordonator al întregii tranzacții din partea Carrefour.

Mandatul din România a fost coordonat de partenerii Corina Dumitru, specializată în Corporate/M&A, și Lavinia Ioniță Rasmussen, specializată în tranzacții imobiliare. Echipa NNDKP a oferit consultanță privind toate aspectele de drept românesc implicate în această operațiune și a asistat Carrefour pe întreaga durată a proiectului.

Grupul Carrefour se numără printre cei mai mari retaileri alimentari din lume, având o rețea multi-format formată din peste 15.500 de unități comerciale în mai mult de 40 de țări.

În România, compania operează 478 de magazine, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități de tip discount.

Potrivit datelor prezentate în contextul tranzacției, Carrefour România a realizat vânzări brute, inclusiv TVA, de 3,2 miliarde de euro în 2024 și 2025. Această activitate reprezintă aproximativ 3,5% din cifra de afaceri a Grupului Carrefour.

În contextul finalizării tranzacției, reprezentanții echipei de coordonare din cadrul NNDKP au transmis un mesaj privind colaborarea desfășurată pe parcursul proiectului.

„Ne face o deosebită plăcere că am asistat Carrefour în această tranzacție de referință, care marchează un reper important pentru Carrefour și o evoluție semnificativă pentru piața de retail din România. A fost un adevărat privilegiu să colaborăm cu echipa Carrefour și cu echipa BCLP și suntem recunoscători pentru încrederea acordată. Le urăm Carrefour și Pavăl Holding mult succes în proiectele viitoare de business”, au declarat Corina Dumitru și Lavinia Ioniță Rasmussen.

Pavăl Holding, grupul controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, și-a construit prezența pe piața românească prin investiții în mai multe domenii de activitate, cel mai cunoscut activ fiind rețeaua de magazine de bricolaj Dedeman.

Pe lângă segmentul de bricolaj, grupul desfășoară activități în comerțul cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice, vânzarea de produse alimentare și nealimentare, în special pentru copii și familii, producția de materiale pentru construcții, servicii de întreținere și reparații auto, precum și în dezvoltarea, administrarea și închirierea de proprietăți imobiliare.

Potrivit datelor financiare disponibile, Pavăl Holding este cel mai mare grup antreprenorial cu capital privat din România, având un capital social de peste 1,32 miliarde de euro și un profit net de aproape 500 de milioane de euro înregistrat anul trecut.

Rețeaua Dedeman a generat venituri de aproximativ 2,64 miliarde de euro, iar portofoliul grupului include și active imobiliare evaluate la circa 900 de milioane de euro, reprezentate în principal de clădiri de birouri. În același timp, Pavăl Holding deține participații importante în companii precum Alro Slatina, Transelectrica, Purcari, Electrica și în proiecte imobiliare, inclusiv Promenada Mall.

În cadrul tranzacției privind preluarea operațiunilor Carrefour România, partenerul strategic al Pavăl Holding este Banca Transilvania. Instituția este cea mai mare bancă din România și unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa Centrală și de Est, având o capitalizare de peste 8 miliarde de euro și active de 42,6 miliarde de euro. În anul precedent, Banca Transilvania a raportat un profit net de 932 de milioane de euro.