Undă verde pentru tranzacția anului. Pavăl Holding poate prelua Carrefour România

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding, grupul controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, intenționează să preia operațiunile Carrefour din România. În urma analizei, autoritatea a concluzionat că tranzacția nu afectează concurența pe piața locală.

Autoritatea de concurență a anunțat marți că a aprobat tranzacția prin care Pavăl Holding va prelua grupul Carrefour din România.

Operațiunea vizează achiziția companiilor Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L., toate făcând parte din grupul Carrefour.

Potrivit instituției, analiza s-a desfășurat în conformitate cu legislația în domeniul concurenței și a urmărit impactul pe care această tranzacție îl poate avea asupra pieței românești.

Deși activitățile principale ale celor două grupuri nu se suprapun în mod direct, autoritatea a evaluat efectele pe care tranzacția le-ar putea produce atât asupra pieței de achiziție a bunurilor de consum curent, în special alimentare, cât și asupra comerțului cu amănuntul destinat consumatorilor finali.

Analiza a vizat două direcții principale: relația dintre retaileri și furnizori – producători sau distribuitori –, unde comercianții au rolul de cumpărători, precum și relația dintre retaileri și clienții finali.

În urma investigației, Consiliul Concurenței a concluzionat că operațiunea nu creează probleme din perspectiva competiției.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că tranzacţia notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte semnificativă a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, se arată în comunicatul instituției.

Pavăl Holding este grupul de investiții controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, cunoscuți în principal pentru dezvoltarea rețelei de magazine de bricolaj Dedeman.

În ultimii ani, grupul și-a extins activitatea în numeroase domenii, inclusiv în retail farmaceutic și parafarmaceutic, comerț cu produse de larg consum, producția de materiale pentru construcții, servicii pentru industria auto și dezvoltări imobiliare.

Carrefour este unul dintre cei mai mari retaileri prezenți pe piața românească și administrează mai multe formate comerciale.

Compania operează hipermarketurile Carrefour, supermarketurile Carrefour Market, magazinele de proximitate Carrefour Express și rețeaua de magazine discount Supeco. Tot din grup face parte și platforma de livrări Bringo.

Consiliul Concurenței a precizat că decizia de autorizare va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor considerate confidențiale, conform procedurilor legale.

Aprobarea autorității reprezintă unul dintre pașii importanți pentru finalizarea tranzacției prin care Pavăl Holding își extinde prezența pe piața comerțului alimentar din România.