CCIR a semnat un nou Memorandum de Înțelegere cu CCPIT Shanghai

București, 22 iunie 2026: Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Council for the Promotion of International Trade Shanghai (Camera Internațională de Comerț din Shanghai – CCPIT Shanghai) au semnat, în data de 22 iunie a.c., un nou Memorandum de Înțelegere, reînnoind astfel parteneriatul instituțional dintre cele două organizații la exact trei decenii de la primul acord de cooperare, din iunie 1996.

Noul memorandum vizează aprofundarea colaborării în domeniul comerțului și investițiilor, organizarea de expoziții internaționale și facilitarea arbitrajului comercial, precum și identificarea de noi oportunități pentru cooperarea dintre companiile românești și cele din regiunea Shanghai.

Președintele CCIR, dl Mihai Daraban a precizat: „România are deja un parteneriat economic tradițional cu China, cu un schimb comercial de aproximativ 10,8 miliarde de dolari, iar peste 14.800 de companii cu capital chinezesc sunt înregistrate astăzi la Registrul Comerțului din România. Toate aceste firme sunt persoane juridice române, cu acces deplin la piața unică europeană, și sunt cei mai buni ambasadori ai cooperării economice dintre cele două țări, pentru că înțeleg deopotrivă legislația românească și pe cea chineză. Camera de Comerț și Industrie a României va continua să susțină și să asiste investițiile chineze în România, pentru că dorim să aducem capital din afara României și să-l facem să producă valoare aici. De Shanghai ne leagă o rută maritimă de 25 de zile de navigare până în Portul Constanța, o legătură strategică pe care intenționăm să o valorificăm mult mai bine în anii care vin”.

„Parteneriatul economic dintre China și România a demonstrat constant prin rezultate concrete că este unul foarte eficient. România reprezintă un punct strategic important pentru cooperarea Chinei cu Europa Centrală și de Est, iar economiile celor două părți sunt complementare și beneficiază de avantaje distincte, ceea ce oferă perspective excelente de cooperare. Suntem convinși că, pe măsură ce schimburile dintre mediile de afaceri ale celor două state se vor aprofunda, vor apărea tot mai multe rezultate concrete, care vor aduce un nou impuls dezvoltării relațiilor chino-române”, a declarat dl Gu Chunting, vicepreședinte CCPIT Shanghai.

Prezent la ceremonia de semnare, E.S. dl Chen Feng, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România a subliniat faptul că: „România și China se bucură de o prietenie tradițională profundă. De la stabilirea relațiilor diplomatice în 1949, cele două țări s-au tratat întotdeauna cu respect reciproc și pe bază de egalitate, iar în 2004 am instituit un Parteneriat Cuprinzător de Prietenie și Cooperare, punând astfel o bază solidă pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Domeniile noastre de cooperare s-au extins către energia verde, economia digitală, tehnologia informației și comunicațiilor, iar recent am ajuns la un consens important privind comerțul cu produse agroalimentare și cooperarea în domeniul inspecției și carantinei. Reînnoirea acestui memorandum dintre CCIR și CCPIT Shanghai confirmă faptul că beneficiul reciproc rămâne direcția corectă a dezvoltării relațiilor chino-române”.