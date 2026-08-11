Mediul de afaceri trage un semnal de alarmă la Forumul de la Neptun. Mihai Daraban: „Politica poate să își permită să aștepte o negociere. Economia nu poate”

Forumul de la Neptun a debutat marți, reunind reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicatelor, patronatelor, mediului academic, camerelor de comerț și societății civile, alături de reprezentanți ai partidelor parlamentare. În deschiderea evenimentului, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avertizat asupra efectelor pe care instabilitatea politică le produce în economie. Acesta a susținut că România a ajuns într-un punct în care lipsa deciziilor politice generează incertitudine pentru companii și investitori.

Forumul de la Neptun a fost organizat, potrivit președintelui CCIR, Mihai Daraban, într-un moment în care problemele economice, sociale și instituționale sunt deja cunoscute, iar principala nevoie nu mai este identificarea acestora, ci adoptarea unor decizii. El a explicat că scopul reuniunii nu este organizarea unei noi conferințe în care participanții să constate dificultățile existente sau să prezinte, separat, propriile probleme.

Daraban a atras atenția că dificultățile sunt deja vizibile atât în economie și în activitatea companiilor, cât și în societate și instituții. În opinia sa, una dintre cele mai grave consecințe ale actualei situații este deteriorarea treptată a încrederii.

„Nu avem nevoie de încă o conferință în care să constatăm că lucrurile nu merg bine.

Nu avem nevoie de încă o masă rotundă în care fiecare participant să își prezinte propria listă de probleme. Știm care sunt problemele. Le vedem în economie. Le vedem în societate. Le vedem în companii. Le vedem în instituții. Și, mai ales, le vedem în lipsa de încredere care se acumulează de la o lună la alta”, a declarat Mihai Daraban.

Președintele CCIR a explicat că organizatorii au considerat necesară această reuniune tocmai pentru că România a ajuns într-o etapă în care întârzierea deciziilor riscă să devină o problemă în sine.

„Ne-am întâlnit aici pentru că România a ajuns într-un moment în care lipsa deciziei a devenit ea însăși o problemă”, a afirmat Daraban.

Forumul reunește organizații care reprezintă segmente diferite ale societății și economiei, de la companii, patronate și sindicate până la camere de comerț, universități, organizații profesionale și de consumatori și reprezentanți ai societății civile. Mihai Daraban a subliniat că participanții nu au în mod necesar aceleași interese, priorități sau perspective asupra problemelor existente.

Președintele CCIR a arătat că diferențele sunt firești: patronatele și sindicatele pot analiza aceeași problemă din perspective diferite, după cum prioritățile companiilor nu coincid întotdeauna cu cele ale organizațiilor de consumatori. Totodată, universitățile, administrația publică și mediul privat au responsabilități distincte.

În pofida acestor diferențe, Daraban a indicat existența unui obiectiv comun pentru toate organizațiile prezente la Forumul de la Neptun.

„Dar există un numitor comun: toți avem nevoie ca România să funcționeze. Iar când funcționarea statului este afectată de incertitudine politică, efectele nu rămân în Parlament sau în sediile partidelor. Ele se transmit direct în economie și în societate. De aici trebuie să pornim”, a transmis președintele CCIR.

Acesta a avertizat că efectele incertitudinii politice nu rămân limitate la Parlament, Guvern sau sediile formațiunilor politice. În momentul în care funcționarea statului este afectată, consecințele se propagă în economie și, ulterior, în întreaga societate.

România traversează, potrivit lui Mihai Daraban, o perioadă de instabilitate politică exact într-un moment în care economia are nevoie de predictibilitate, continuitate și capacitate de decizie. Președintele CCIR consideră că problema depășește dificultatea partidelor de a ajunge la o înțelegere politică.

Fiecare săptămână în care persistă incertitudinea politică se reflectă, în evaluarea sa, într-o perioadă similară de incertitudine economică. Această situație afectează direct capacitatea antreprenorilor de a-și construi planurile de investiții și de dezvoltare.

„România traversează o perioadă de instabilitate politică într-un moment în care economia are nevoie exact de contrariul ei: predictibilitate, continuitate și decizie. Problema nu este doar că partidele nu reușesc să ajungă la o înțelegere. Problema este că fiecare săptămână de incertitudine politică se transformă într-o săptămână de incertitudine economică. Un antreprenor nu poate construi un plan de investiții pe baza întrebării «cine va forma Guvernul peste două săptămâni?»”, a avertizat Mihai Daraban.

Efectele pot fi resimțite și în deciziile marilor investitori străini, în special în cazul proiectelor care presupun angajamente financiare de sute de milioane de euro. În lipsa unei direcții economice suficient de clare, asumarea unor asemenea investiții devine mai dificilă, a explicat președintele CCIR.

Incertitudinea politică poate influența inclusiv deciziile curente și pe termen lung ale companiilor, de la angajări și contracte până la investiții, a mai arătat Mihai Daraban. Pentru mediul privat, predictibilitatea politicilor economice și fiscale reprezintă una dintre condițiile necesare pentru construirea unor strategii pe termen lung.

Președintele CCIR a subliniat că firmele nu își pot fundamenta proiectele de dezvoltare în condițiile în care regulile fiscale și economice sunt permanent puse sub semnul întrebării. Din această perspectivă, timpul negocierilor politice și timpul economiei funcționează după reguli diferite.