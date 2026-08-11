Coșmar la frontierele UE pentru turiști. Noile controale dau peste cap marile aeroporturi

Noile controale la frontierele Uniunii Europene pun presiune pe marile aeroporturi în plin sezon estival. În iulie, timpul maxim de așteptare a ajuns la două ore în Frankfurt și Amsterdam, dublu față de anumite valori înregistrate anul trecut. Problemele sunt asociate cu Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), introdus de UE în aprilie pentru călătorii din Regatul Unit și alte state din afara Uniunii. Companiile aeriene avertizează că situația s-ar putea complica după eliminarea măsurilor temporare care permit aeroporturilor să simplifice verificările în perioadele aglomerate.

Noile proceduri aplicate la frontierele UE au coincis cu o creștere puternică a timpilor de așteptare pe unele dintre cele mai tranzitate aeroporturi europene. În Frankfurt, timpul maxim petrecut la coadă a ajuns în iulie la 120 de minute, în perioadele de vârf ale sezonului estival, comparativ cu 60 de minute în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor grupului de analiză a călătoriilor Qsensor, citate de Financial Times.

O evoluție similară a fost consemnată pe aeroportul din München, unde timpul maxim de așteptare a crescut de la 31 la 60 de minute. La Amsterdam, diferența a fost și mai mare în termeni absoluți, de la un maxim de 80 de minute la 120 de minute.

Reprezentanții industriei turismului au avertizat în mod repetat că introducerea noului sistem european poate genera întârzieri considerabile. Una dintre principalele probleme semnalate este capacitatea aeroporturilor de a procesa rapid volumele mari de pasageri, în special în perioadele de vârf ale traficului aerian.

Uniunea Europeană a introdus Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) în aprilie, modificând procedurile aplicate cetățenilor din Regatul Unit și din alte țări din afara UE atunci când trec frontierele externe ale blocului comunitar. La prima intrare, călătorii trebuie să se înregistreze prin furnizarea amprentelor digitale, a unei fotografii și a datelor personale solicitate de sistem.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a criticat modul în care a fost construit EES și a susținut că procedura ar trebui transferată în mediul online. Șeful companiei aeriene a afirmat că noul mecanism este „conceput greșit”.

„Numai europenii ar putea inventa așa ceva”, le-a spus el investitorilor luna trecută, adăugând că compania aeriană a observat cozi semnificative la aproximativ 15 aeroporturi.

Efectele procedurilor suplimentare sunt semnalate inclusiv de administratorii aeroporturilor. Un purtător de cuvânt al aeroportului din Frankfurt a declarat că noile controale la frontieră au dus la „întârzieri la plecări și alte perturbări operaționale”.

Datele Qsensor transmise Financial Times surprind durata cozilor în anumite intervale ale zilei și sunt construite pe baza informațiilor raportate de pasageri, completate cu date disponibile public. Valorile reprezintă, astfel, imagini punctuale ale perioadelor în care presiunea asupra controalelor este ridicată.

Creșterea timpului petrecut la frontieră începe să influențeze și modul în care turiștii își planifică deplasările, în special în cazul călătorilor care intră în Uniunea Europeană din state terțe.

„Pe măsură ce timpii de așteptare cresc, observăm o creștere a anxietății atât în rândul turiștilor britanici, cât și al celor nord-americani cu privire la cât timp vor sta la coadă”, a spus Oliver Maxfield, fondatorul Qsensor.

Presiunea asupra punctelor de control a determinat numeroase aeroporturi să folosească flexibilitatea permisă temporar în aplicarea EES. În perioadele cu trafic foarte ridicat, anumite componente ale verificărilor au fost dezactivate, inclusiv colectarea amprentelor digitale, pentru a accelera procesarea pasagerilor și a limita formarea cozilor.

Măsura este programată să expire în septembrie, ceea ce provoacă noi îngrijorări privind capacitatea aeroporturilor de a gestiona fluxurile de călători. Opt state membre ale Uniunii Europene, alături de Elveția, au solicitat Comisiei Europene prelungirea acestei flexibilități.

Comisia Europeană susține că discută cu autoritățile naționale din statele unde au fost identificate dificultăți la anumite puncte de trecere.

„În ceea ce privește perioada de după vară, suntem în contact strâns și constructiv cu acele câteva state membre unde există provocări la anumite puncte de trecere a frontierei”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Executivul european susține că, în pofida problemelor raportate în unele aeroporturi, durata efectivă a unei înregistrări în noul sistem rămâne redusă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, timpul mediu necesar pentru efectuarea procedurii EES este de 70 de secunde, iar „în majoritatea cazurilor” efectele asupra călătorilor din afara Uniunii Europene sunt limitate.

Comisia Europeană invocă în același timp rolul noului mecanism în consolidarea controlului asupra frontierelor externe ale blocului comunitar. Reprezentantul instituției a evidențiat „beneficiile foarte clare în materie de securitate” ale EES și a precizat că, de la introducerea sistemului, au fost înregistrate 160 de milioane de intrări și ieșiri.

Marile companii aeriene europene confirmă apariția unor dificultăți legate de noul sistem, însă amploarea problemelor diferă în funcție de aeroport și de momentul zilei. Directorul general al British Airways, Sean Doyle, a declarat jurnaliștilor că EES a creat „puncte de tensiune” în anumite aeroporturi, fără să afecteze însă „semnificativ” operațiunile companiei în ansamblu.

Directorul general al easyJet, Kenton Jarvis, a cerut aeroporturilor care nu utilizează mecanismele temporare de flexibilitate să adopte măsuri pentru evitarea cozilor foarte lungi.

Jarvis a îndemnat aeroporturile care nu folosesc această flexibilitate „să dea dovadă de bun-simț și să nu permită oamenilor să stea acolo trei ore”.