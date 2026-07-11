Ce face noua funcție Flighty pentru pasagerii care se tem că vor pierde zborul de legătură
SURSA FOTO: Dreamstime - Aeroport, pasageri, turisti
Conexiunile dintre zboruri reprezintă una dintre cele mai solicitante etape ale unei călătorii cu avionul, inclusiv pentru pasagerii care folosesc frecvent transportul aerian. O întârziere de câteva minute poate schimba rapid planurile de transfer, mai ales atunci când sunt necesare schimbări de terminal, trecerea prin controale sau recuperarea și predarea din nou a bagajelor.
Aplicația Flighty lansează un asistent pentru conexiunile dintre zboruri
Aplicația de monitorizare a zborurilor Flighty introduce o nouă funcție destinată să ofere pasagerilor o imagine mai clară asupra etapelor necesare între două curse. Noul asistent de conectare analizează traseul călătoriei și creează un ghid pas cu pas cu acțiunile care trebuie parcurse înainte de următorul zbor.
Funcția poate indica operațiuni precum trecerea prin controlul de securitate, recuperarea și reînregistrarea bagajelor sau deplasarea între terminale. Pentru fiecare etapă, aplicația oferă estimări privind durata obișnuită necesară, astfel încât utilizatorii să poată evalua mai ușor timpul disponibil între zboruri.
Flighty permite introducerea unor informații suplimentare, precum clasa de rezervare și cetățenia pasagerului. Aceste date sunt utilizate pentru a calcula mai precis timpul necesar pentru verificarea documentelor, inclusiv în situațiile în care accesul la porțile electronice de control al pașapoartelor poate influența durata procedurilor.
Sistemul folosește date istorice pentru estimarea porților
Una dintre funcțiile principale ale noului asistent este reprezentată de predicțiile privind porțile de sosire și plecare. Flighty utilizează informații istorice despre utilizarea porților pentru anumite zboruri și încearcă să estimeze unde ar putea ajunge aeronava și de unde ar putea pleca pentru următoarea cursă.
Aplicația poate ajunge să ofere o estimare a porții exacte pentru ziua conexiunii, însă informația trebuie verificată de pasageri pe ecranele oficiale ale aeroportului, deoarece repartizarea porților poate fi modificată de operatorii aeroportuari sau de companiile aeriene.
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Noua funcție Flighty este disponibilă în prezent pentru utilizatorii abonamentului Pro. Aceasta completează gama de instrumente oferite de aplicație pentru persoanele care doresc să urmărească mai detaliat informațiile despre călătoriile aeriene.
Pe lângă asistentul de conectare, Flighty include și funcția Flighty Passport, destinată celor interesați de istoricul propriilor zboruri. Aceasta permite adăugarea detaliilor despre cursele efectuate anterior și generează informații despre timpul petrecut în aer, distanțele parcurse și numărul de companii aeriene sau aeroporturi utilizate.
Flighty oferă informații despre istoricul zborurilor și notificări în timp real
Flighty Passport oferă și date despre aeronavele folosite în călătoriile anterioare. Utilizatorii pot afla detalii precum tipul avionului, vechimea acestuia și numărul de coadă al aeronavei.
Aplicația include și funcții orientate spre gestionarea zborurilor viitoare. Pasagerii pot primi notificări înainte de plecare pentru diferite situații, inclusiv mementouri pentru efectuarea check-in-ului, anulări, întârzieri sau modificări ale porții de îmbarcare.
Prin noul asistent de conectare, Flighty extinde instrumentele dedicate monitorizării călătoriilor aeriene, concentrându-se pe etapele care pot necesita o planificare mai atentă între două zboruri.
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Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
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