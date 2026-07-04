Românii care zboară din Germania vor avea o nouă opțiune la aeroport. Recunoașterea facială va înlocui prezentarea documentelor

SURSA FOTO: Dreamstime - ghișeele de check-in de la aeroport

Germania introduce un nou sistem digital care va schimba modul în care sunt identificați pasagerii în aeroporturi, inclusiv românii care călătoresc din această țară. Bundestagul a aprobat cadrul legal pentru utilizarea recunoașterii faciale în procesul de check-in și îmbarcare. Autoritățile susțin că măsura va reduce timpul petrecut în aeroport, în timp ce opoziția avertizează asupra riscurilor legate de utilizarea datelor biometrice.

Germania a adoptat o modificare legislativă care permite introducerea procesării digitale a pasagerilor în aeroporturi, o schimbare care îi va viza și pe românii care zboară frecvent din această țară către România sau alte destinații europene. Bundestagul a aprobat legea propusă de coaliția de guvernare formată din CDU/CSU și SPD, prin care este creat cadrul legal pentru noul sistem.

Noua legislație permite aeroporturilor și companiilor aeriene să citească anumite informații din pașapoartele și cărțile de identitate electronice, astfel încât formalitățile de check-in să poată fi efectuate în format digital.

Potrivit prevederilor adoptate, datele colectate în cadrul acestui proces nu vor putea fi păstrate pe termen nelimitat. Legea stabilește că toate informațiile utilizate pentru identificarea pasagerilor trebuie șterse cel târziu la trei ore după decolarea aeronavei.

Autoritățile federale susțin că digitalizarea procedurilor va reduce timpul petrecut la ghișee și va simplifica întregul flux al pasagerilor în aeroport.

Noul sistem le va oferi pasagerilor posibilitatea de a transmite datele necesare prin intermediul unei aplicații dedicate sau la terminalele de autoservire instalate în aeroporturi.

După înregistrare, identificarea va putea fi realizată prin recunoaștere biometrică facială în mai multe etape ale călătoriei, inclusiv la check-in, la predarea bagajelor, la controlul de securitate și în momentul îmbarcării. Astfel, pasagerii nu vor mai fi nevoiți să prezinte documentele de identitate la fiecare verificare.

Controalele de frontieră nu vor face parte din acest sistem și vor continua să fie efectuate exclusiv de Poliția Federală germană.

Participarea este voluntară. Pasagerii care nu doresc să utilizeze noua procedură vor putea continua să efectueze check-in-ul în mod tradițional, la ghișeele aeroporturilor.

Legea introduce și reguli privind prelucrarea limitată și securizată a datelor personale. Reprezentanții industriei aviatice apreciază că noul sistem va accelera operațiunile din aeroporturi și va reduce necesarul de personal.

De această facilitate vor putea beneficia cetățenii Uniunii Europene, precum și cei din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

În timpul dezbaterilor din Bundestag, reprezentanții opoziției au atras atenția că implementarea noului sistem nu trebuie să creeze dezavantaje pentru pasagerii care aleg să folosească în continuare procedura clasică.

Aceștia au avertizat că utilizatorii care refuză recunoașterea facială nu ar trebui să fie nevoiți să suporte timpi de așteptare mai mari sau eventuale costuri suplimentare pentru efectuarea formalităților în mod tradițional.

Parlamentarii din opoziție au criticat și faptul că, pentru o economie estimată la aproximativ un minut pentru fiecare pasager, date biometrice sensibile vor ajunge la dispoziția unor companii private orientate spre profit, și nu exclusiv în administrarea autorităților statului, relatează Zeit.

În prezent, verificările din aeroporturile germane se desfășoară în principal prin proceduri clasice, care presupun prezentarea documentelor în mai multe puncte de control. Guvernul federal consideră că noul sistem va simplifica și va accelera procesul de îmbarcare, însă procedura tradițională va rămâne disponibilă pentru toți pasagerii care preferă această variantă.