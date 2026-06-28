Wizz Air își reorganizează zborurile din România: mai multe rute internaționale vor fi anulate. Cum vor fi despăgubiți pasagerii afectați

Wizz Air a anunțat reorganizarea zborurilor operate din România, prin anularea și suspendarea mai multor rute internaționale începând din această vară. Ce trebuie să știe pasagerii afectați de anularea zborurilor? Cum vor fi despăgubiți?

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat o reorganizare a rețelei de zboruri operate din România, o decizie care va afecta mii de pasageri din vestul, centrul și sudul țării. În urma acestor modificări, mai multe conexiuni directe către destinații importante din Europa vor fi eliminate.

Reprezentanții companiei susțin că măsurile fac parte dintr-o strategie de adaptare la cererea actuală a pieței și de eficientizare a costurilor. Potrivit acestora, ajustarea rețelei de rute permite o distribuire mai eficientă a capacității de operare și o mai bună aliniere la tendințele actuale de călătorie.

Schimbările vizează patru aeroporturi importante din România, cele mai semnificative fiind la Timișoara și Craiova. Începând cu jumătatea lunii septembrie 2026, pasagerii din vestul țării vor pierde zborurile directe către Cehia, Germania și Elveția. Wizz Air va renunța definitiv la cursele operate de pe Aeroportul Internațional Timișoara către Praga, Berlin, Frankfurt Hahn, Nuremberg și Basel.

Totodată, compania va elimina definitiv și ruta Craiova – Napoli. Introdusă în noiembrie 2025, această legătură aeriană va fi operată pentru ultima dată pe 24 octombrie 2026.

Modificările afectează și aeroportul din Ghimbav, unde ruta Brașov – Nuremberg va fi anulată definitiv. Data exactă a ultimului zbor nu a fost încă anunțată de operator.

În ceea ce privește Bucureștiul, măsura are caracter temporar. Singura conexiune directă dintre România și Finlanda, ruta București – Turku, va fi suspendată în perioada 29 iunie – 25 octombrie, urmând să fie reluată după încheierea sezonului de vară.

Reorganizarea anunțată de Wizz Air are loc într-un context în care marile companii aeriene își reevaluează constant rețelele de zbor, în funcție de costurile de operare și de profitabilitatea fiecărei rute. Astfel de ajustări sunt tot mai frecvente în industrie și urmăresc optimizarea capacității de operare în raport cu cererea existentă.

Pasagerii care și-au achiziționat bilete pentru rutele anulate sau suspendate vor fi contactați direct de companie. Wizz Air le va prezenta opțiunile disponibile, care includ rambursarea integrală a contravalorii biletelor, transformarea sumei în credit pentru viitoare călătorii sau reprogramarea pe alte zboruri disponibile.