Se schimbă harta zborurilor în România. Anunțul făcut de Wizz Air despre noile rute

Wizz Air își extinde operațiunile din România și deschide, la Brașov, cea de-a zecea bază operațională pe care compania o are în țara noastră. Operatorul aerian va aloca un Airbus A321neo Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, măsură care permite introducerea unor noi conexiuni directe către destinații din Republica Moldova, Germania și Spania.

Compania aeriană operează în prezent 15 rute de la Brașov către șapte țări. Odată cu extinderea operațiunilor, oferta va fi completată cu patru rute noi, iar zborurile către Nürnberg vor avea o frecvență extinsă.

Aeronava Airbus A321neo urmează să fie alocată bazei de la Brașov în decembrie 2026. Noile curse vor începe începând cu 17 decembrie, iar biletele sunt disponibile prin site-ul oficial Wizz Air și aplicația mobilă, la tarife care pornesc de la 99 de lei.

Wizz Air și-a început operațiunile la Brașov în august 2023, la scurt timp după inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. De la lansarea activității și până în prezent, compania aeriană a transportat peste 800.000 de pasageri de pe acest aeroport.

În perioada de activitate de la Brașov, operatorul și-a extins oferta prin introducerea succesivă a unor conexiuni directe către mai multe destinații. Compania precizează că noua aeronavă alocată aeroportului va susține dezvoltarea operațiunilor regionale.

Airbus A321neo este programat să ajungă la baza din Brașov în decembrie 2026. Alocarea aeronavei va permite lansarea a patru rute noi și extinderea operării pe ruta către Nürnberg, în Germania, care va începe din 26 octombrie 2026.

Noile destinații anunțate de companie sunt Chișinău, în Republica Moldova, Karlsruhe/Baden-Baden, în Germania, precum și Barcelona și Madrid, în Spania.

Ruta Brașov – Chișinău va fi operată în zilele de marți, joi și sâmbătă, iar primele zboruri sunt programate pentru 17 decembrie 2026. Tariful anunțat pornește de la 99 de lei pentru un segment de zbor.

Zborurile Brașov – Barcelona vor fi operate luni și vineri, începând cu 18 decembrie 2026. Prețurile pentru această rută pornesc de la 159 de lei pentru un singur segment.

Ruta Brașov – Madrid va avea zboruri miercuri și duminică, primele curse fiind programate pentru 20 decembrie 2026. Și în acest caz, tariful de pornire este de 159 de lei pentru un segment.

Brașov – Karlsruhe/Baden-Baden va fi operată luni și vineri, începând cu 18 decembrie 2026, iar prețurile pornesc de la 139 de lei. În același timp, ruta Brașov – Nürnberg va avea o extindere a operării, cu zboruri luni și vineri, începând din 26 octombrie 2026, la tarife de la 139 de lei.

Extinderea de la Brașov vine după ce Wizz Air a marcat 20 de ani de activitate în România. Compania aeriană și-a început operațiunile pe piața locală în 2006 și a continuat să își extindă investițiile și rețeaua de rute disponibile de pe aeroporturile din țară.

„În ultimii trei ani, ne-am demonstrat angajamentul pe termen lung față de regiune prin operațiunile continue de la Aeroportul Brașov, care au început în vara anului 2023, la scurt timp după inaugurarea acestuia. Dorim să mulțumim pasagerilor noștri și autorităților locale pentru încredere și colaborare”, a transmis András Radó, șeful departamentului de comunicații la Wizz Air.

În prezent, Wizz Air operează 231 de rute de la 14 aeroporturi din România. Rețeaua companiei conectează pasagerii cu 83 de destinații din 26 de țări. În România, Wizz Air are baze operaționale la București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și Brașov. Compania are peste 1.900 de angajați în România.

Prețurile anunțate pentru rutele noi și pentru extinderea operării către Nürnberg sunt aferente unui singur segment de zbor. Tarifele menționate includ taxele administrative și celelalte taxe neopționale.

Pentru biletele prezentate, este inclus un bagaj de mână cu dimensiunea maximă de 40x30x20 de centimetri. Trollerul nu este inclus în tariful de bază menționat.

Bagajele de cală sunt, de asemenea, supuse unor taxe suplimentare. Tarifele de pornire prezentate de companie diferă în funcție de destinație, iar cele mai mici prețuri anunțate pentru noile conexiuni sunt de 99 de lei pe segment pentru ruta Brașov – Chișinău.

Pentru Barcelona și Madrid, prețurile pornesc de la 159 de lei, în timp ce pentru Karlsruhe/Baden-Baden și Nürnberg tariful de pornire este de 139 de lei pe segment.