Compania aeriană Wizz Air estimează o creștere solidă a cererii în vara acestui an și pregătește un program de zboruri cu 17% mai mare comparativ cu sezonul estival din 2025, transmite Reuters.

Directorul general al companiei, Jozsef Varadi, a declarat că rezervările pentru această vară sunt mai puternice decât anul trecut, în contrast cu alți operatori europeni care au raportat scăderi ale cererii și avertismente privind profitul.

În timp ce companii precum easyJet sau TUI Group au semnalat dificultăți, Wizz Air susține că se află într-o poziție mai stabilă pentru sezonul următor.

Wizz Air este acoperită în proporție de 70% pentru necesarul de combustibil din perioada verii și estimează livrarea a 35 de aeronave noi Airbus în 2026.

Compania intenționează să își reînnoiască contractele de hedging pe măsură ce acestea expiră, pentru a se proteja de volatilitatea prețurilor.

Jozsef Varadi a precizat că nu se așteaptă la o penurie imediată de combustibil, însă avertizează că prețurile ar putea rămâne ridicate chiar și după încheierea conflictelor din regiune.

La un nivel de aproximativ 1.500 de dolari pe tonă, fluxurile de combustibil sunt deja redirecționate inclusiv din Statele Unite pentru a compensa eventualele deficite din Orientul Mijlociu.

Șeful Wizz Air a atras atenția asupra dependenței ridicate a Europei de combustibilul provenit din Orientul Mijlociu și consideră că actuala situație ar trebui să ducă la o reevaluare strategică a surselor de aprovizionare.

Acesta a avertizat că industria aeriană ar putea intra în toamnă într-o perioadă de reducere a capacității de transport, pe fondul costurilor ridicate și al incertitudinilor din piață.

Primele semne au apărut deja, după ce Lufthansa a devenit una dintre primele mari companii aeriene care a anunțat reducerea capacității de transport din cauza costurilor ridicate cu kerosenul.

easyJet a anunțat anterior că rezervările sunt sub nivelul anului trecut și a avertizat investitorii că ar putea înrăutăți prognoza anuală, din cauza problemelor legate de combustibil și a efectelor extinse ale conflictului din Iran.

KLM a informat că va anula 160 de zboruri în Europa luna viitoare, în urma majorării costurilor cu carburanții. Compania a precizat însă că anulările afectează mai puțin de 1% din totalul curselor europene.

Air France-KLM urmează să prezinte rezultatele trimestriale la finalul lunii aprilie, după ce a introdus deja o suprataxă pentru combustibil la bilete.

Și Wizz Air a redus anterior estimările privind profitul anual cu 50 de milioane de euro, iar analiștii avertizează că ar putea urma noi reduceri de capacitate, mai multe aeronave ținute la sol și costuri suplimentare transferate către pasageri.