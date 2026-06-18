Prețul biletelor de avion ar putea crește. Companiile aeriene critică noile reguli adoptate de UE

Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind revizuirea regulilor care stabilesc drepturile pasagerilor aerieni, pentru prima dată în mai bine de două decenii. Noile prevederi urmăresc să ofere mai multă claritate călătorilor și companiilor aeriene, însă operatorii low-cost avertizează că unele modificări ar putea duce la creșterea costurilor pentru pasageri.

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au convenit asupra unei reforme a legislației privind drepturile pasagerilor aerieni. Potrivit instituțiilor europene, obiectivul este modernizarea și consolidarea cadrului existent prin clarificarea normelor referitoare la despăgubiri, circumstanțe extraordinare, bagaje de mână, drepturile persoanelor cu mobilitate redusă și informațiile oferite călătorilor.

Acordul menține actualul nivel de protecție prevăzut de Regulamentul EC261. Astfel, pasagerii vor putea solicita în continuare compensații pentru întârzieri de peste trei ore sau pentru anulări, valoarea acestora rămânând între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului.

Pentru cursele de până la 1.500 de kilometri, despăgubirea rămâne de 250 de euro. În cazul zborurilor cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri, compensația este de 400 de euro, iar pentru zborurile care depășesc 3.500 de kilometri, pasagerii pot primi până la 600 de euro.

Noile reguli prevăd și interzicerea politicilor de tip „no-show” pentru zborurile de întoarcere. Astfel, companiile aeriene nu vor mai putea refuza îmbarcarea unui pasager pe cursa de retur doar pentru că acesta nu a utilizat zborul de plecare. În plus, operatorii nu vor putea percepe taxe suplimentare pentru permiterea accesului la zborul de întoarcere.

Compania Wizz Air consideră că, deși intenția reformei este una pozitivă, anumite prevederi riscă să afecteze modelul de funcționare al companiilor low-cost și să se reflecte în prețurile plătite de pasageri.

Reprezentanții operatorului aerian arată că acordul păstrează cadrul actual privind despăgubirile, fără să țină cont de schimbările majore din industria aviației din ultimii peste 20 de ani. Potrivit companiei, traficul aerian a crescut semnificativ, infrastructura aeroportuară este tot mai aglomerată, iar companiile se confruntă cu probleme generate de controlul traficului aerian și de contextul geopolitic.

Wizz Air susține că noul acord nu rezolvă una dintre principalele cauze ale întârzierilor și anulărilor de zboruri, respectiv problemele din sistemele de control al traficului aerian. Compania consideră că operatorii aerieni continuă să suporte costurile unor disfuncționalități pe care nu le controlează direct.

Operatorul avertizează și asupra efectelor pe care noile cerințe privind transparența tarifelor și bagajelor le-ar putea avea asupra pieței. Potrivit companiei, există riscul ca cele mai ieftine bilete să devină mai scumpe pentru pasagerii care călătoresc cu bagaj minim și nu au nevoie de servicii suplimentare.

Acordul european prevede o mai mare transparență în privința tarifelor și a taxelor aplicate pentru bagajele de mână. Oficialii europeni susțin că măsura va permite pasagerilor să compare mai ușor ofertele companiilor aeriene și ale platformelor de rezervare, astfel încât să poată lua decizii mai bine informate.

În situațiile în care zborurile sunt anulate, călătorii vor continua să beneficieze de despăgubiri sau de redirecționare către rute alternative, în condițiile stabilite de legislația europeană. Noile reguli urmează să fie implementate după finalizarea procedurilor legislative la nivelul Uniunii Europene.