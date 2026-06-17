Comisarul european pentru Concurenţă cere statelor membre ale UE să sprijine fuziunile bancare transfrontaliere pentru finalizarea pieței unice europene

Comisarul european Teresa Ribera a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene să sprijine fuziunile bancare transfrontaliere pentru finalizarea pieței unice și creșterea competitivității, în contextul respingerii de către Germania a ofertei UniCredit pentru Commerzbank.

Comisarul european pentru Concurență, Teresa Ribera, a spus miercuri că țările din Uniunea Europeană ar trebui să susțină fuziunile dintre băncile din diferite state membre, deoarece acestea ar ajuta la finalizarea pieței unice europene. Declarația sa a venit la o zi după ce Germania a respins oferta prin care banca italiană UniCredit voia să cumpere banca germană Commerzbank.

Ribera a repetat o idee susținută recent și de alți oficiali europeni, care consideră că fuziunile bancare între țări sunt necesare pentru a atrage fondurile uriașe de care Uniunea Europeană are nevoie pentru proiectele de digitalizare și protecție a mediului.

Ea a explicat că proiectul unei uniuni bancare complete în Uniunea Europeană este blocat de mai mult timp. Bancherii și autoritățile de supraveghere spun că principala problemă este lipsa unui sistem comun de garantare a depozitelor pentru cetățenii din zona euro.

În discursul său, Ribera a afirmat că finalizarea pieței unice este una dintre cele mai importante priorități pentru creșterea competitivității Europei. Ea a adăugat că fuziunile dintre marile bănci europene din state diferite ar ajuta la atingerea acestui obiectiv și că este nevoie urgentă de astfel de tranzacții.

Ribera a considerat că statele membre ar trebui să sprijine și să salute aceste fuziuni deoarece ele ar fi în beneficiul întregii Uniuni Europene.

„Finalizarea pieţei unice rămâne una dintre cele mai urgente priorităţi ale competitivităţii Europei. Fuziunile transfrontaliere ale marilor noastre bănci europene ar ajuta în această direcţie. Este nevoie urgentă de acest lucru. Statele membre ar trebui să aplaude aceste tranzacţii pentru binele general”, a declarat Ribera, miercuri, la o conferință de presă.

Cu o zi în urmă, Guvernul de la Berlin a respins oficial oferta băncii italiene UniCredit de a cumpăra acțiuni la banca germană Commerzbank. Autoritățile germane au spus că prețul oferit este prea mic și s-au arătat îngrijorate de ceea ce au numit o abordare prea agresivă a băncii italiene.

În legătură cu acest lucru, Ribera a criticat statele care cer ca Europa să aibă mari „campioni” financiari la nivel continental, dar care nu iau măsurile necesare pentru a sprijini astfel de fuziuni. Ea a explicat că Europa nu poate, pe de o parte, să spună că are nevoie de companii competitive la nivel global și, pe de altă parte, să nu accepte să își adapteze regulile și analizele la realitatea concurenței mondiale, la schimbările tehnologice și la nevoile mari de investiții.

Guvernul de la Berlin deține aproximativ 12% din acțiunile Commerzbank și de mult timp se opune încercărilor UniCredit de a prelua banca. Commerzbank este considerată importantă pentru finanțarea firmelor mici și mijlocii din Germania și are un rol important în Frankfurt, principalul centru financiar al țării.