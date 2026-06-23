UE pregătește o reformă majoră a sistemului bancar. Se schimbă regulile pentru credite și finanțarea economiei

Comisia Europeană pregătește un amplu pachet de reforme pentru sectorul bancar, care ar urma să fie prezentat în primul trimestru al anului 2027. Planul vizează eliminarea barierelor dintre piețele bancare naționale, stimularea finanțării economiei europene și reducerea dependenței Uniunii Europene de instituțiile financiare din afara blocului comunitar.

Executivul european lucrează la un nou cadru legislativ destinat modernizării sistemului bancar din Uniunea Europeană. Potrivit unui proiect de raport consultat de Euronews, documentul care va fi prezentat oficial pe 15 iulie va deschide calea unor reforme ample programate pentru 2027.

Scopul principal este eliminarea fragmentării pieței bancare europene și crearea unor condiții care să permită instituțiilor financiare să opereze mai eficient peste granițele statelor membre.

În prezent, activitatea bancară transfrontalieră din Uniunea Europeană rămâne mult sub nivelul înregistrat în Statele Unite, în ciuda eforturilor de integrare desfășurate în ultimele decenii.

Comisia Europeană: Creditele sunt mai scumpe din cauza fragmentării pieței

În proiectul de raport, Comisia Europeană atrage atenția asupra problemelor generate de actuala organizare a pieței bancare.

„Piața bancară a UE rămâne fragmentată și a devenit excesiv de complexă în anumite domenii”, se arată în raport, precizând că această situație face ca „gospodăriile și întreprinderile plătesc mai mult pentru credite decât ar trebui”.

Executivul european consideră că o integrare mai profundă a sistemului bancar ar putea reduce costurile de finanțare pentru populație și companii și ar facilita accesul la credite.

Reforma este pregătită într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să mobilizeze resurse financiare mult mai mari pentru dezvoltarea economiei.

Potrivit unui studiu realizat în luna iunie de compania de consultanță Oliver Wyman pentru Federația Bancară Europeană, statele membre au nevoie de investiții suplimentare de aproximativ 1,4 trilioane de euro anual.

Estimarea depășește semnificativ nivelul de 800 de miliarde de euro indicat în raportul privind competitivitatea europeană prezentat anul trecut de Mario Draghi.

Un alt obiectiv important al reformei îl reprezintă consolidarea autonomiei financiare a Uniunii Europene.

Comisia consideră că băncile europene trebuie să fie capabile să finanțeze într-o măsură mai mare proiectele strategice ale Uniunii, fără o dependență excesivă de instituții financiare din afara spațiului comunitar.

Documentul subliniază că „sectorul bancar al UE poate contribui la finanțarea economiei UE, inclusiv a priorităților sale strategice, cum ar fi apărarea și tranzițiile [digitală și verde]”.

Planul Comisiei Europene este construit în jurul a trei obiective principale.

Prima direcție urmărește finalizarea pieței unice pentru serviciile bancare, astfel încât instituțiile financiare să poată opera mai ușor în toate statele membre.

A doua vizează alinierea sistemului bancar european la standardele internaționale, iar cea de-a treia urmărește simplificarea regulilor considerate excesiv de complicate și împovărătoare pentru sector.

În același timp, proiectul include măsuri care ar facilita circulația capitalului și a lichidităților între statele membre și ar crea mecanisme mai eficiente pentru gestionarea eventualelor falimente bancare.

Executivul european consideră că modernizarea sistemului bancar trebuie însoțită de accelerarea integrării piețelor de capital din Uniunea Europeană.

În prezent, la Bruxelles sunt în desfășurare negocieri privind reforma piețelor de capital, iar instituțiile europene urmăresc ajungerea la un acord până la sfârșitul acestui an.

Dacă noile măsuri vor fi adoptate conform calendarului propus, Uniunea Europeană ar putea avea, începând din 2027, un sistem bancar mai integrat, mai competitiv și mai bine pregătit să susțină investițiile necesare pentru dezvoltarea economiei și finanțarea proiectelor strategice.