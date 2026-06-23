Alocații iulie 2026. Data la care banii sunt virați pe card și când începe distribuirea prin Poșta Română

Luna iulie aduce o nouă rundă de plăți pentru alocațiile de stat destinate copiilor. Părinții care primesc banii în cont bancar vor avea sumele disponibile în prima parte a lunii, iar cei care au ales plata prin Poșta Română vor încasa alocațiile câteva zile mai târziu. În 2026, cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat, fiind al doilea an consecutiv fără o nouă indexare.

Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială vor efectua și în luna iulie plățile după calendarul obișnuit.

Familiile care au optat pentru virarea alocațiilor în cont bancar vor primi banii în 8 iulie 2026.

Pentru beneficiarii care încasează drepturile prin intermediul Poștei Române, distribuirea va începe începând cu 10 iulie, urmând ca sumele să fie livrate etapizat, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele poștașilor.

În aceeași zi în care sunt virate alocațiile pe card vor fi efectuate și plățile pentru alte beneficii sociale destinate familiilor cu copii, printre care indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție acordat părinților care revin la serviciu înainte de expirarea concediului de creștere a copilului.

Anul 2026 este al doilea consecutiv în care cuantumul alocațiilor de stat rămâne înghețat.

Autoritățile au decis să păstreze valorile stabilite la finalul anului 2025, fără aplicarea unei noi indexări. Astfel, milioane de copii din România continuă să primească aceleași sume lunare, în ciuda creșterii costului vieții și a inflației din ultimii ani.

În prezent, alocațiile sunt diferențiate în funcție de vârsta copilului și de existența unui handicap.

Copiii cu vârsta de până la 2 ani beneficiază de o alocație lunară de 719 lei.

Aceeași valoare este acordată și copiilor cu handicap cu vârsta de până la 3 ani.

Pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, alocația de stat rămâne la 292 de lei pe lună.

Acest cuantum este acordat și tinerilor care au împlinit 18 ani, dar continuă cursurile liceale sau profesionale, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

În cazul copiilor cu handicap cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, alocația rămâne la 719 lei lunar, fără modificări față de anul trecut.

Procesarea dosarelor și plata alocațiilor sunt realizate de Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.

Instituțiile verifică îndeplinirea condițiilor de acordare a drepturilor și virează lunar sumele către beneficiari, fie în conturile bancare indicate, fie prin mandat poștal.

În cazul în care data plății coincide cu zile nelucrătoare sau cu sărbători legale, transferurile pot fi procesate cu mici diferențe, în funcție de programul băncilor sau al Poștei Române.

Alocația de stat este unul dintre cele mai importante beneficii sociale acordate familiilor cu copii.

Aceasta se plătește, de regulă, până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar pentru tinerii care urmează cursurile liceale sau profesionale sprijinul poate continua și după majorat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Pentru copiii nou-născuți, dreptul se acordă în urma depunerii documentelor necesare la autoritățile competente, iar plata începe după aprobarea dosarului.

Pe lângă beneficiile destinate familiilor cu copii, luna iulie aduce și plata pensiilor.

Pensionarii care au ales încasarea pensiei într-un cont bancar vor primi banii în 12 iulie 2026, în timp ce distribuirea prin Poșta Română se va face conform calendarului obișnuit al instituției.