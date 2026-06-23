Alocații iulie 2026. Data la care banii sunt virați pe card și când începe distribuirea prin Poșta Română
SURSA FOTO: Dreamstime - Alocații
Luna iulie aduce o nouă rundă de plăți pentru alocațiile de stat destinate copiilor. Părinții care primesc banii în cont bancar vor avea sumele disponibile în prima parte a lunii, iar cei care au ales plata prin Poșta Română vor încasa alocațiile câteva zile mai târziu. În 2026, cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat, fiind al doilea an consecutiv fără o nouă indexare.
Când intră alocațiile în luna iulie 2026
Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială vor efectua și în luna iulie plățile după calendarul obișnuit.
Familiile care au optat pentru virarea alocațiilor în cont bancar vor primi banii în 8 iulie 2026.
Pentru beneficiarii care încasează drepturile prin intermediul Poștei Române, distribuirea va începe începând cu 10 iulie, urmând ca sumele să fie livrate etapizat, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele poștașilor.
În aceeași zi în care sunt virate alocațiile pe card vor fi efectuate și plățile pentru alte beneficii sociale destinate familiilor cu copii, printre care indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție acordat părinților care revin la serviciu înainte de expirarea concediului de creștere a copilului.
Alocațiile nu cresc nici în acest an
Anul 2026 este al doilea consecutiv în care cuantumul alocațiilor de stat rămâne înghețat.
Autoritățile au decis să păstreze valorile stabilite la finalul anului 2025, fără aplicarea unei noi indexări. Astfel, milioane de copii din România continuă să primească aceleași sume lunare, în ciuda creșterii costului vieții și a inflației din ultimii ani.
În prezent, alocațiile sunt diferențiate în funcție de vârsta copilului și de existența unui handicap.
Ce sume primesc copiii în funcție de categorie
Copiii cu vârsta de până la 2 ani beneficiază de o alocație lunară de 719 lei.
Aceeași valoare este acordată și copiilor cu handicap cu vârsta de până la 3 ani.
Pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, alocația de stat rămâne la 292 de lei pe lună.
Acest cuantum este acordat și tinerilor care au împlinit 18 ani, dar continuă cursurile liceale sau profesionale, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.
În cazul copiilor cu handicap cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, alocația rămâne la 719 lei lunar, fără modificări față de anul trecut.
Cum sunt efectuate plățile
Procesarea dosarelor și plata alocațiilor sunt realizate de Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.
Instituțiile verifică îndeplinirea condițiilor de acordare a drepturilor și virează lunar sumele către beneficiari, fie în conturile bancare indicate, fie prin mandat poștal.
În cazul în care data plății coincide cu zile nelucrătoare sau cu sărbători legale, transferurile pot fi procesate cu mici diferențe, în funcție de programul băncilor sau al Poștei Române.
Alocația este acordată automat până la majorat
Alocația de stat este unul dintre cele mai importante beneficii sociale acordate familiilor cu copii.
Aceasta se plătește, de regulă, până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar pentru tinerii care urmează cursurile liceale sau profesionale sprijinul poate continua și după majorat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
Pentru copiii nou-născuți, dreptul se acordă în urma depunerii documentelor necesare la autoritățile competente, iar plata începe după aprobarea dosarului.
Și pensiile vor fi plătite în luna iulie după calendarul obișnuit
Pe lângă beneficiile destinate familiilor cu copii, luna iulie aduce și plata pensiilor.
Pensionarii care au ales încasarea pensiei într-un cont bancar vor primi banii în 12 iulie 2026, în timp ce distribuirea prin Poșta Română se va face conform calendarului obișnuit al instituției.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.