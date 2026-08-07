Comisia Europeană aprobă preluarea integrală a eMAG de către Naspers

eMAG intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce Comisia Europeană a aprobat preluarea integrală a companiei de către Naspers. Tranzacția marchează retragerea lui Iulian Stanciu din acționariat.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului exclusiv asupra Dante International S.A. (eMAG) din România de către Naspers Limited din Africa de Sud.

Potrivit Comisiei Europene, tranzacția vizează în principal sectorul comerțului cu amănuntul. Executivul european a concluzionat că operațiunea notificată nu ridică probleme de concurență, deoarece cele două companii nu sunt active pe aceleași piețe și nici pe piețe aflate într-o relație verticală, iar impactul asupra structurii pieței este limitat. Comisia a precizat că tranzacția a fost analizată în cadrul procedurii simplificate de control al concentrărilor economice.

Omul de afaceri Iulian Stanciu a anunțat, pe 11 iunie, că își vinde participația deținută în Grupul eMAG către Prosus, la 17 ani de la preluarea companiei și la 14 ani de la începerea parteneriatului cu Naspers (Prosus). Prin această tranzacție, Stanciu face trecerea de la statutul de antreprenor la cel de investitor.

Reprezentanții eMAG au transmis că societatea își va continua planurile de dezvoltare și investițiile, având alocat un buget de 1,2 miliarde de lei în actualul an fiscal pentru tehnologie, logistică și servicii financiare, cu sprijinul Prosus și al echipei de management. Aceștia au subliniat că piața regională de comerț electronic are în continuare un potențial semnificativ de creștere, estimând că ritmul de dezvoltare ar putea ajunge până la de trei ori mai mare în următorii ani, în condițiile în care rata actuală de penetrare este de doar 11-12% din totalul comerțului cu amănuntul.

La momentul anunțării tranzacției, CEO-ul eMAG Group, Tudor Manea, a declarat că transferul integral al participației deținute de Iulian Stanciu către Prosus nu modifică angajamentul companiei față de piețele în care operează. Manea a arătat că Prosus, acționarul majoritar al eMAG în ultimii 14 ani, va continua să susțină obiectivul companiei de a dezvolta comerțul electronic în regiune.

Totodată, Manea a afirmat că, în cei 25 de ani de activitate, eMAG a rămas un partener de încredere pentru cei aproximativ 9 milioane de clienți ai săi și că societatea își va continua planul de investiții în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Potrivit lui, fondurile vor fi direcționate în principal către infrastructura logistică și de livrare, dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială și extinderea serviciilor financiare, pentru consolidarea economiei digitale din regiune.

„La 17 ani de la preluarea eMAG şi la 14 ani de la începutul colaborării cu Naspers (Prosus), Iulian Stanciu anunţă transferul integral al participaţiei sale către Prosus. Această etapă nu schimbă angajamentul eMAG faţă de pieţele în care activăm, iar Prosus, acţionarul majoritar în ultimii 14 ani, rămâne alături de ţelul nostru, acela de a creşte ecommerce-ul în regiune. De-a lungul celor 25 de ani de activitate, eMAG a rămas opţiunea de încredere pentru cei 9 milioane de consumatori atunci când vine vorba de cumpărături online. Mai mult, ne continuăm planul de investiţii în următorul an fiscal, cu un buget record de 1,2 miliarde de lei. Investiţiile vor merge predominant către infrastructura logistică şi de livrare, AI şi servicii financiare, consolidând baza pentru o economie digitală solidă în regiune. Vreau să-i mulţumesc lui Iulian pentru dedicarea, viziunea şi faptul că ne-a ţinut focusaţi pe client şi pe dezvoltare personală continuă”, a afirmat Manea.

La nivel de grup, eMAG a înregistrat în anul fiscal 2025 o cifră de afaceri de 11,4 miliarde de lei (2,64 miliarde de dolari), în creștere cu 11% față de exercițiul financiar anterior.

Grupul eMAG reunește mai multe companii și branduri din domeniul comerțului electronic și al serviciilor conexe, printre care platforma eMAG, magazinul online Fashion Days, hipermarketul exclusiv online Freshful, retailerul de produse IT și electronice PC Garage, compania de curierat rapid național și internațional Sameday, atelierul de reparații Depanero, platforma de recommerce Flip, activă în Europa de Sud-Est, precum și compania de servicii financiare HeyBlu.