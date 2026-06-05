Sameday se retrage din Ungaria. Curierul controlat de eMAG își închide operațiunile și mută easybox-urile în România

Sameday, una dintre cele mai importante companii de curierat din România, se pregătește să iasă de pe piața din Ungaria după ce tentativa de vânzare a subsidiarei locale către Express One a fost blocată de autoritățile de la Budapesta. Potrivit presei maghiare, compania va închide operațiunile, va concedia angajații și va reloca în România rețeaua de aproximativ 1.000 de easybox-uri.

Compania de curierat Sameday, parte a grupului eMAG, a decis să se retragă de pe piața ungară, marcând astfel sfârșitul primei sale extinderi internaționale.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Ungaria, decizia vine după ce autoritățile maghiare au blocat tranzacția prin care Sameday intenționa să își vândă subsidiara locală către Express One, companie controlată de Poșta Austriacă și unul dintre actorii importanți din sectorul logistic ungar.

Sursele citate arată că autoritățile de la Budapesta au respins achiziția în baza legislației privind controlul investițiilor străine directe, mecanism prin care guvernul maghiar poate analiza și bloca anumite tranzacții considerate sensibile.

În urma eșecului tranzacției, Sameday a ales să își închidă complet activitatea din Ungaria.

Conform informațiilor publicate de presa locală, compania urmează să renunțe la personalul din această țară și să demonteze infrastructura logistică dezvoltată în ultimii ani.

Una dintre cele mai importante componente ale rețelei este reprezentată de sistemul de lockere automate easybox, care ajunsese la aproximativ 1.000 de unități pe piața ungară.

Aceste echipamente ar urma să fie relocate în România, unde compania continuă să își extindă serviciile și rețeaua de livrare automată.

Potrivit informațiilor vehiculate în presa ungară, Sameday ar mai putea opera pe piața locală încă trei sau patru luni, perioadă necesară pentru închiderea activităților și gestionarea obligațiilor contractuale existente.

Ulterior, compania va ieși complet din Ungaria.

Până în acest moment, Sameday nu a anunțat oficial calendarul retragerii și nici detalii privind impactul financiar al deciziei.

Intrarea în Ungaria a reprezentat un moment important pentru dezvoltarea Sameday.

Compania a pătruns pe piața vecină în 2021, aceasta fiind prima extindere internațională din istoria operatorului de curierat.

La acel moment, Ungaria era văzută ca un pas strategic în dezvoltarea regională a companiei, pe fondul creșterii accelerate a comerțului online și a cererii pentru servicii de livrare rapidă.

În ultimii ani, Sameday a investit în dezvoltarea infrastructurii logistice și a rețelei easybox, model care a avut un succes semnificativ pe piața din România.

Piața de curierat din Ungaria este una extrem de competitivă, fiind dominată de jucători locali și internaționali cu poziții consolidate.

În acest context, vânzarea operațiunilor către Express One era văzută ca o soluție pentru ieșirea controlată a companiei de pe piață.

Blocarea tranzacției de către guvernul maghiar a schimbat însă complet situația, determinând compania să opteze pentru închiderea activității.

Decizia marchează una dintre cele mai importante retrageri ale unei companii românești de pe piața ungară din ultimii ani și reprezintă un nou episod în politica Budapestei de monitorizare strictă a investițiilor străine în sectoare considerate strategice.