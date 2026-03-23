Andreea Mihnea va coordona procesele și operațiunile de resurse umane din cadrul companiilor Grupului eMAG, din care fac parte platforma de e-commerce eMAG, retailerul online de fashion Fashion Days, hipermarketul online Freshful, compania de curierat rapid Sameday Delivery și atelierul de reparații Depanero.

Cu o experiență de peste 20 de ani, aceasta a implementat și coordonat programe complexe de dezvoltare organizațională și transformare culturală în diverse industrii. De-a lungul carierei, a ocupat roluri la nivel național, regional și global în domenii precum IT, servicii financiare și profesionale, consultanță și bunuri de larg consum, atât în companii multinaționale, cât și în organizații antreprenoriale.

„Suntem încântați să o avem pe Andreea Mihnea în echipa de leadership a Grupului eMAG. Experiența sa de peste 20 de ani în coordonarea programelor de transformare organizațională și culturală, acumulată în companii multinaționale din sectoare diverse, ne va ajuta să continuăm să investim în cea mai importantă resursă a noastră: oamenii.” a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG. „Coordonarea departamentului de People al eMAG, care de 25 de ani inovează e-commerce-ul în regiune, reprezintă pentru mine oportunitatea de a pune experiența acumulată în slujba unei echipe excepționale și de a crea un mediu în care fiecare coleg să își poată atinge potențialul maxim.” a declarant Andreea Mihnea, VP of People Grup eMAG.

Andreea Mihnea are o pregătire academică diversificată, care combină perspectiva umanistă cu expertiza în domeniul afacerilor. Este absolventă de studii umaniste, iar ulterior și-a completat formarea prin programe în management, finanțe și strategie.

Recent, a finalizat studii postuniversitare în board management, consolidându-și competențele necesare pentru ocuparea unor roluri de leadership la nivel executiv.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.