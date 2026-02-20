Consiliul Concurenței a lansat în dezbatere publică propunerile de angajamente formulate de Delivery Solutions S.A. (Sameday), în contextul preluării Cargus S.R.L. și a subsidiarei acesteia, EOPS Solutions SRL.

Autoritatea de concurență urmărește să elimine eventualele îngrijorări privind impactul tranzacției asupra pieței serviciilor de curierat.

Potrivit informațiilor publicate de instituție, angajamentele propuse de Sameday vizează, printre altele, îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților și menținerea unui mediu concurențial adecvat pe piața de profil. Una dintre măsurile asumate de companie prevede menținerea, până la finalul anului 2026, a condițiilor comerciale existente în contractele încheiate de Cargus cu propriii clienți.

În plus, Sameday s-a angajat să cesioneze activitățile legate de punctele automate de ridicare a coletelor (Automated Parcel Locker – APM) deținute de Cargus.

De asemenea, compania va implementa o procedură clară privind gestionarea relației cu curierii activi în livrarea comenzilor aferente comercianților eMAG Marketplace și va informa comercianții care colaborează cu cele două societăți despre tipul informațiilor prezentate pe AWB-ul aferent coletelor.

Angajamentele pot fi consultate pe site-ul oficial al autorității de concurență, iar după analizarea observațiilor primite, Consiliul Concurenței poate solicita modificări sau poate decide acceptarea ori respingerea acestora.

Consiliul Concurenței analizează încă din luna iunie 2025 tranzacția prin care Delivery Solutions SA (Sameday) intenționează să preia Cargus SRL și filiala sa, EOPS Solutions SRL. Evaluarea vizează impactul asupra competiției într-un sector aflat în plină expansiune, pe fondul creșterii comerțului online.

Sameday are o experiență de peste 17 ani pe piața din România și o echipă formată din aproximativ 5.000 de angajați și parteneri. Compania operează în România, Ungaria și Bulgaria și oferă servicii de livrare door-to-door, precum și livrări prin intermediul unei rețele de peste 7.000 de lockere easybox, considerată cea mai extinsă din regiune.

La rândul său, Cargus este prima companie de curierat de pe piața românească, cu peste 30 de ani de activitate. În prezent, are peste 2.600 de angajați și colaboratori și pune la dispoziție servicii de livrare la domiciliu și soluții out-of-home prin rețeaua națională SHIP & GO, cu peste 2.000 de puncte în toată țara.

Compania deține cinci centre naționale de sortare, două depozite gateway și 36 de depozite la nivel național, precum și un hub transfrontalier în Polonia pentru servicii internaționale.

În 2021, Cargus a achiziționat QeOPS, furnizor de servicii de e-fulfillment și soluții logistice personalizate, iar din 2019 face parte din Mid Europa Partners Investment Fund, unul dintre cei mai activi investitori din România.