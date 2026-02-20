Aflat la conducerea instituției din iunie 2021, Valentin Ștefan a pus accent pe rezultatele economice și pe misiunea socială a operatorului național. El a încercat să clarifice percepția publică asupra companiei de stat, invocând date financiare și constrângeri legislative.

Unul dintre mesajele centrale a vizat sustenabilitatea economică. Directorul a respins ideea potrivit căreia Poșta Română ar reprezenta o povară pentru bugetul de stat, explicând că instituția nu primește subvenții și se autofinanțează din contracte comerciale.

„Poșta Română nu primește subvenții de la stat, se autofinanțează în urma contractelor comerciale”, a precizat Valentin Ștefan.

Anul 2024 a fost prezentat drept un moment de cotitură în evoluția recentă a companiei. Potrivit lui Valentin Ștefan, Poșta Română a înregistrat cel mai mare profit din industrie, depășind competitorii din piața privată. Compania a obținut un profit istoric de 70 de milioane de lei. Directorul și-a exprimat așteptarea ca și 2025 să continue această tendință pozitivă, chiar dacă mediul economic este mai dificil pentru industrie.

„În 2024, am avut cel mai mare profit din industrie. (…) Compania a realizat un profit istoric. 70 milioane de lei”, a mai spus acesta.

Întrebat despre relevanța instituției într-o piață dominată de firme de curierat rapid, șeful Poștei a evidențiat diferența dintre un operator comercial și furnizorul serviciului universal. El a subliniat că misiunea companiei este de a asigura acces la servicii inclusiv în cele mai îndepărtate zone ale țării, obligație care nu revine firmelor private. În opinia sa, instituția rămâne esențială pentru categoriile vulnerabile sau izolate, iar soluția nu este desființarea, ci eficientizarea activității.

„Misiunea noastră este să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să oferim acces la servicii chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Firmele private nu sunt obligate să facă acest lucru”, a explicat Valentin Ștefan.

Tema salariilor a fost, de asemenea, abordată. Valentin Ștefan a precizat că venitul său lunar este de 13.000 de lei, infirmând informațiile potrivit cărora ar încasa 20.000 de lei pe lună.

„Am salariul mult mai mic (13k lei/lună)”, a răspuns Valentin Ștefan.

El a explicat că există o limitare potrivit căreia niciun angajat nu poate câștiga mai mult de 80% din salariul directorului general. Acest plafon salarial afectează capacitatea companiei de a atrage specialiști în domenii precum IT, contabilitate sau logistică, recrutarea fiind dificilă în aceste condiții.

Imaginați-vă că trebuie să recrutăm oameni în domenii precum IT, contabilitate, logistică… foarte greu”, a explicat directorul general.

Subiectul digitalizării a generat critici din partea utilizatorilor, care au semnalat probleme legate de notificările privind coletele. Directorul a recunoscut întârzierile în modernizare, punându-le pe seama lipsei investițiilor din deceniile anterioare.

„Partea de digitalizare lasă de dorit. Ne apropiem de 2030, iar eu încă trebuie să mă iau după astrologie sau schimbări hormonale ca să simt prin aer dacă mi-a lăsat poștașul acel fluturaș”, a mai spus directorul general al Poștei Române.

El a explicat că transformarea nu poate fi realizată peste noapte și a comparat procesul actual de reformă cu un bulgăre de zăpadă care, odată pornit, capătă amploare și nu mai poate fi oprit.

„Nu putem transforma ani întregi în care nu s-a făcut mai nimic”, a spus el.

Referitor la numirea sa, Valentin Ștefan a menționat că a ocupat funcția în urma unui concurs la care au participat doi candidați. El a apreciat stabilitatea oferită de susținerea politică a Partidul Național Liberal, considerând-o necesară pentru implementarea unor reforme dificile, precum restructurarea companiei și optimizarea cheltuielilor.

În cadrul discuțiilor au fost invocate și comparații cu firme private precum Fan Courier și Sameday, considerate de unii utilizatori superioare din punct de vedere al rapidității și eficienței. Au existat și voci care au propus desființarea companiei, pe motiv că ar fi inutilă și consumatoare de resurse publice.

În replică, directorul a reiterat rolul social al Poștei Române, arătând că faptul că unii utilizatori nu îi folosesc serviciile nu înseamnă că instituția nu este esențială pentru alte categorii de populație. El a explicat obligația de a asigura acoperire națională, inclusiv în sate izolate sau în zone montane, acolo unde operatorii privați evită să opereze din cauza lipsei de profitabilitate. Concluzia sa a fost că instituția nu va fi închisă, ci eficientizată.

„Dacă pentru tine suntem useless asta nu înseamnă că nu sunt oameni care au nevoie de noi și pentru care suntem încă esențiali. Think it through”, a mai spus Valentin Ștefan.

Un alt utilizator i-a prezentat o imagine dintr-un oficiu poștal cu tavanul prăbușit, iar directorul a răspuns că anul 2026 va fi dedicat renovării oficiilor poștale.