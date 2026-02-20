Începând cu data de 25 februarie, curierii care transportă colete de pe platformele online chinezești vor avea obligația de a depune la ANAF declarații privind volumul total al coletelor și valoarea acestora. Măsura vine în contextul introducerii, de la începutul acestui an, a unei taxe de 25 de lei aplicabile produselor cu valoare sub 150 de euro, mărfuri care provin în special din China și Turcia.

Potrivit unor surse din ANAF citate de Newsweek, curierii din România susțin că nu pot colecta taxa și transmit autorității fiscale că aceasta ar trebui încasată direct de la clienți. Unele companii de curierat, precum DHL, afirmă că nu cunosc proveniența exactă a mărfii, motivând că aceasta este preluată de la DHL International.

De asemenea, directorul Poștei Române susține că taxa nu poate fi colectată, invocând faptul că avioanele care aterizau pe aeroportul din Otopeni au fost redirecționate către alte țări.

„Curierii din România se ascund, susțin că nu au cum sa colecteze taxa și zic ANAF-ului să o ia de la clienți. Unii susțin, cum e DHL că nu știe de unde vine marfa, că o ia de la DHL International. Ba directorul de la Poșta Română că nu se poate colecta taxa, că, vezi Doamne au plecat în alte țări avioanele care aterizau pe Otopeni, uitând că România are un parteneriat strategic cu SUA, nu cu China”, au declarat surse din ANAF pentru Newsweek.

Reprezentanții ANAF au precizat că așteaptă data de 25 a acestei luni pentru a analiza declarațiile depuse de curieri, urmând să coreleze informațiile furnizate cu datele deja existente. În cazul în care vor fi identificate nereguli, autoritatea fiscală va declanșa controale ample.

„Așteptăm data de 25 a acestei luni ca să vedem ce declară după care le corelăm cu datele pe care le avem și dacă vedem nereguli vom declanșa controale ample”, au mai spus sursele respective.

Valentin Ștefan ar fi efectuat cel puțin două vizite în China, prima în martie 2024, iar cea de-a doua în septembrie, în același an. La sfârșitul lunii martie 2024, ministrul digitalizării de la acea vreme, în prezent ministru al energiei, Bogdan Ivan, declara că a încercat să îl contacteze pe directorul Poșta Română pentru discuții aplicate cu reprezentanții sindicatului, însă a constatat că acesta se află în afara țării, în China.

Bogdan Ivan a precizat că l-a căutat pe director inclusiv în acea săptămână pentru discuții practice cu sindicatul, dar că acesta era plecat din țară fără să informeze pe nimeni, inclusiv acționarul majoritar – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – sau consiliul de administrație. El a menționat că deplasarea a avut loc într-o zonă pe care a descris-o drept exotică, în China, și a spus că așteaptă revenirea în țară a directorului general, precum și explicații clare în fața acționarului majoritar și a sindicatului pentru a debloca situația.

„L-am căutat inclusiv în această săptămână pe domnul director al Poștei Române pentru discuţii practice cu cei din sindicat. Din păcate, este plecat din ţară, fără să informeze pe nimeni, fără să informeze acţionarul majoritar – Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, consiliul de administraţie. Şi este plecat şi printr-o zonă puţin mai exotică, ca să spun aşa, undeva prin China. Aştept cu mare interes reîntoarcerea în ţară a domnului director general şi explicaţii clare în faţa acţionarului majoritar şi în faţa sindicatului, pe această temă, pentru a debloca situaţia”, a spus Bogdan Ivan.

În aceeași perioadă, Valentin Ștefan încheia acorduri cu China Postal Service și acorda interviuri presei chineze de stat, în care vorbea despre colaborarea privind fluxurile de colete chinezești, potrivit sursei menționate.

În declarațiile oferite presei chineze, directorul Poștei Române afirma că instituția, în calitate de companie controlată de stat, este un partener de încredere și este dispusă să sprijine companiile chineze în relația cu autoritățile române și în atragerea investițiilor în România. Acesta sublinia că România a avut o evoluție economică bună în ultimii ani, că este a șaptea piață ca mărime din Uniunea Europeană și că, în comparație cu alte state europene, serviciile maritime oferite de România sunt convenabile și avantajoase din punct de vedere al prețului.