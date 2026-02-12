Decizia adoptată formal de Consiliul UE elimină pragul valoric care permitea până acum intrarea fără taxe vamale a coletelor evaluate la sub 150 de euro. Autoritățile europene consideră că această facilitate, introdusă într-un alt context economic, nu mai reflectă realitățile actuale ale pieței și creează dezavantaje pentru comercianții din Uniune.

Până în prezent, un volum semnificativ de produse provenite din afara UE, în special prin platforme de comerț online, intra pe piața comunitară fără plata taxelor vamale. Oficialii europeni susțin că această situație a generat concurență inechitabilă pentru vânzătorii europeni, care sunt obligați să respecte reglementări fiscale și vamale stricte.

În contextul adoptării noilor reguli, a fost subliniată necesitatea adaptării legislației la ritmul accelerat al comerțului electronic global.

„Pe măsură ce comerțul electronic global explodează, normele vamale ale UE trebuie să țină pasul. Eliminarea scutirii depășite pentru coletele mici va contribui la sprijinirea companiilor din Uniunea Europeană și va închide portițele exploatate de vânzătorii necinstiți. Acum trebuie să avansăm ferm cu reforma generală a sistemului vamal, care reprezintă o piesă esențială în consolidarea competitivității și securității UE”, a declarat Makis Keravnos, ministrul de finanțe al Republicii Cipru.

Aplicarea completă a noilor tarife vamale pentru toate bunurile care intră în Uniunea Europeană va deveni posibilă odată cu operaționalizarea hub-ului european de date vamale, aflat în prezent în negociere ca parte a unei reforme mai ample a sistemului vamal. Conform estimărilor actuale, acest sistem ar urma să fie funcțional în 2028.

Până la intrarea în funcțiune a noului sistem informatic, statele membre au convenit asupra introducerii unei taxe vamale interimare cu valoare fixă. Începând cu 1 iulie 2026, se va aplica o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie diferită de produse conținută într-un colet cu valoare sub 150 de euro, expediat direct către consumatori din Uniunea Europeană.

Taxa va fi calculată în funcție de subcapitolele tarifare corespunzătoare fiecărui tip de articol inclus în colet. Astfel, dacă într-un singur pachet se regăsesc produse încadrate la categorii tarifare diferite, fiecare categorie va fi taxată separat.

Un exemplu concret arată modul de aplicare al noii reguli: dacă un colet conține o bluză din mătase și două bluze din lână, produsele aparțin unor subcapitole tarifare diferite. În acest caz, coletul este considerat ca incluzând două categorii distincte de articole, iar taxa vamală totală datorată va fi de 6 euro.

Măsura va fi aplicată în perioada 1 iulie 2026 – 1 iulie 2028 și poate fi prelungită, dacă va fi considerat necesar. După operaționalizarea hub-ului european de date vamale, taxa fixă interimară va fi înlocuită cu tarifele vamale standard.

Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, volumul coletelor mici care ajung în Uniunea Europeană s-a dublat anual începând din 2022. În 2024, pe piața comunitară au intrat 4,6 miliarde de astfel de expedieri, iar 91% dintre ele au provenit din China.

Reforma mai amplă a sistemului vamal european are ca obiectiv adaptarea la creșterea fluxurilor comerciale, la fragmentarea actuală a sistemelor naționale, la expansiunea rapidă a comerțului electronic și la noile realități geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă, inclusiv înființarea unei noi autorități vamale europene care să supravegheze hub-ul de date, sunt în desfășurare.