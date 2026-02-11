În Turcia, Temu a suspendat toate vânzările internaționale de produse, ceea ce reprezintă o schimbare majoră de strategie pentru retailerul online chinez. Până de curând, compania își atrăgea clienții turci prin importuri ieftine și campanii publicitare intense, mizând pe livrări directe din China la prețuri foarte scăzute.

În prezent, consumatorii turci care accesează aplicația sau site-ul Temu nu mai pot consulta miile de produse ieftine din străinătate care reprezentau principala atracție a platformei. Interfața afișează exclusiv produse de la vânzători locali din Turcia, cu livrare internă. Practic, gigantul chinez de e-commerce s-a transformat într-o platformă dedicată exclusiv pieței turce, toate opțiunile internaționale fiind dezactivate, potrivit publicației TurkyeToday.

Compania nu a transmis nicio declarație publică prin care să clarifice dacă această orientare exclusivă către vânzători locali reprezintă o schimbare permanentă de strategie sau doar o măsură temporară. De asemenea, Temu nu a precizat dacă vânzările transfrontaliere ar putea fi reluate pe platformă.

Schimbarea are un impact direct asupra obiceiurilor de consum ale clienților turci, care se obișnuiseră să achiziționeze produse ieftine importate prin intermediul platformei. Temu este deținută de compania chineză PDD Holdings, care și-a construit modelul de afaceri pe vânzarea de produse la prețuri scăzute, expediate direct din China. Modelul a beneficiat de scutiri vamale pentru pachetele de valoare mică, situație care a generat acuzații de concurență neloială din partea retailerilor locali.

În Franța, Shein se confruntă la rândul său cu presiuni puternice. Platforma a fost acuzată de concurență neloială de ministrul pentru IMM-uri, Serge Papin. Autoritățile franceze au anunțat chiar un an al rezistenței împotriva platformelor din China.

Ministrul și-a exprimat încrederea că instanța va fi receptivă la argumentul potrivit căruia Shein ar reprezinta o perturbare a ordinii publice. În acest context, doi parlamentari francezi analizează un proiect de lege care ar permite guvernului să suspende platformele online fără a fi necesară o aprobare judecătorească, potrivit Reuters. Oficialul a mai declarat că și-ar dori o scădere a vânzărilor Shein în Franța.

Guvernul francez ia în calcul introducerea unor măsuri suplimentare, precum o taxă de 2 euro pentru coletele mici. La nivelul Uniunii Europene este pregătită o taxă de 3 euro pentru livrările situate sub pragul vamal, ceea ce ar putea afecta direct modelul de afaceri bazat pe expedieri de valoare redusă.

Creșterea rapidă a Shein, care comercializează haine și accesorii la prețuri foarte mici direct din fabricile din China către cumpărători din întreaga lume, a generat reacții negative în numeroase state europene. Retailerii tradiționali reclamă pierderi de teren în fața acestor platforme care operează cu costuri reduse și volume mari.

Oficialii francezi susțin necesitatea protejării pieței interne și a aplicării acelorași reguli pentru toți actorii din comerțul online, subliniind că platformele din China trebuie să respecte normele privind protecția consumatorilor, la fel ca retailerii locali.