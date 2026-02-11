În cadrul emisiunii ”Contrapunct”, difuzată pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea au avut-o ca invitat pe Viorica Dăncilă, fostul prim-ministru al României.

Viorica Dăncilă a afirmat că discuțiile despre politica externă și internă sunt, în cazul României, limitate și superficiale. Ea a subliniat că țara noastră nu are relații politice cu Statele Unite și nici economice semnificative cu China, în timp ce alte state europene dezvoltă parteneriate strategice, cum ar fi Franța, care a trimis companii în China și acum invită investitori chinezi în Europa.

Fostul prim-ministru a mai menționat că România este singura țară europeană care are o comisie specială pentru analiza investițiilor din țări terțe, inclusiv din China, spre deosebire de Polonia, care, deși pro-americană, a dezvoltat relații economice și proiecte de infrastructură cu China.

”Uitați, vorbeați de politică externă și politică internă. Care politică externă? Că noi în afară de Slava Ucraina, relația cu Republica Moldova, participările obligatorii la Consiliul European și o relație cu Franța. Mai vedeți o politică externă? Noi nu avem relații politice cu Statele Unite, nu avem relații economice cu China și văd ce se întâmplă cu ceilalți lideri europeni. Domnul Macron a mers cu 50 de companii în China. Uitați-vă acum, domnul Macron invită China în Europa. Spuneți-mi ce țară europeană are o comisie pentru analiza investițiilor din țările terțe cu direcție pe China. Numai noi. Numai noi. Uitați-vă Polonia, un stat care a fost întotdeauna pro-american. Acum lucrează cu China și în domeniul de infrastructură, relații economice, investiții chineze în Polonia”, spune Viorica Dăncilă.

Fostul prim-ministru a spus că deciziile luate de conducerea țării nu sunt favorabile României și că autoritățile nu reușesc să stimuleze investițiile care ar aduce venituri la buget și locuri de muncă.

Viorica Dăncilă a subliniat că economia traversează o perioadă de stagnare combinată cu inflație și creșterea șomajului, ceea ce reprezintă un fenomen periculos.

În opinia sa, politica fiscală actuală, prin taxe și impozite suplimentare, afectează negativ populația și mediul de afaceri, în timp ce agricultura este deosebit de afectată, deoarece impozitul pe teren a crescut și ajunge să fie egal cu subvențiile primite de fermieri, punând în dificultate modul în care aceștia își pot lucra pământul.

”Noi nu avem această putere de a lua decizii nu noi, cei care ne conduc, favorabile pentru România. Investițiile aduc bani mai mulți la buget, aduc locuri de muncă. Noi ne aflăm în stagflație, e clar acest lucru. Economia a încetinit, e în cădere, șomajul crește, inflația crește. Este un fenomen foarte periculos. Iar toți ne spun e bine, mai punem niște poveri pe voi cu niște taxe, impozite, vă mai tăiem, mai dăm câțiva afară, așa se conduce o țară? Vedem cu agricultura, au nenorocit. Păi pe timpul meu impozitul pe teren lucrat era zero. Acum au băgat impozit egal cu subvenția pe care o iau de la Uniunea Europeană. Păi cu ce să-și lucreze agricultorul pământul?”, a mai precizat fostul prim-ministru.

