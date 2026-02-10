În ediția publicată marți, 10 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, podcastul „7×7” i-a avut ca invitați pe Dan Andronic, Mirel Curea și pe fostul premier Viorica Dăncilă, discuția fiind centrată pe situația politică și economică a României și pe măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvernul Bolojan.

Dan Andronic a deschis dialogul prezentând contextul și invitata, după care a afirmat că România s-ar confrunta cu probleme grave atât în politica externă, cât și în economie. El a susținut că există nemulțumiri sociale tot mai vizibile, invocând proteste și greve, și a criticat măsurile atribuite actualului premier Ilie Bolojan, pe care le-a caracterizat drept dăunătoare pentru țară. Jurnalistul a spus că, în opinia sa, amploarea problemelor este atât de mare încât devine dificil de formulat întrebări „civilizate”.

Viorica Dăncilă a declarat că ar exista o „coerență” a politicilor actuale, însă una negativă, pe care a descris-o drept o „coerență în dezastru”. Fostul premier a susținut că măsurile economice ar fi îndreptate împotriva cetățenilor și că acestea ar afecta consumul, puterea de cumpărare și economia în ansamblu. Ea a afirmat că înghețarea pensiilor și salariilor, în paralel cu creșterea prețurilor, ar reduce consumul și ar slăbi economia, apreciind că măsurile adoptate ar putea chiar accentua deficitul bugetar și vulnerabiliza România.

În replică, Andronic a arătat că, deși unele decizii de guvernare sunt inevitabil nepopulare, experiența la vârful executivului presupune și o componentă de context și „noroc”, amintind de perioada de criză din 2010 și de comparațiile făcute atunci între diferiți premieri. El a întrebat dacă, din perspectiva experienței sale, actualul premier ar fi obligat să adopte toate măsurile criticate.

Dăncilă a răspuns că, în opinia sa, nu ar fi obligatoriu, argumentând că situația economică actuală ar fi rezultatul deciziilor interne și nu doar al contextului internațional. Ea a invocat date privind evoluția datoriei publice, susținând că aceasta ar fi crescut semnificativ în ultimii ani și că ar lipsi transparența în privința utilizării împrumuturilor. Fostul premier a mai afirmat că România ar funcționa „pe împrumut” fără o direcție economică clară și a susținut că antreprenoriatul românesc ar fi afectat de politicile actuale.

În discuție a fost abordată și relația cu instituțiile europene. Dăncilă a declarat că, de multe ori, autoritățile române ar invoca solicitări externe pentru a justifica măsuri interne, însă, în opinia sa, reducerea deficitului ar trebui realizată prin politici care să stimuleze economia, nu prin măsuri de austeritate aplicate populației.

Mirel Curea a intervenit afirmând că politicile guvernamentale ar favoriza companiile multinaționale în detrimentul populației și al firmelor românești. El a întrebat dacă o consecință ar putea fi închiderea unor afaceri autohtone și scăderea nivelului de trai, inclusiv prin vânzarea de bunuri de către cetățeni. Dăncilă a apreciat că un asemenea scenariu ar fi posibil.