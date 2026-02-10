Măsurile fiscal-bugetare ale Guvernului Bolojan vulnerabilizează economia și afectează consumul românilor
În ediția publicată marți, 10 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, podcastul „7×7” i-a avut ca invitați pe Dan Andronic, Mirel Curea și pe fostul premier Viorica Dăncilă, discuția fiind centrată pe situația politică și economică a României și pe măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvernul Bolojan.
Dan Andronic a deschis dialogul prezentând contextul și invitata, după care a afirmat că România s-ar confrunta cu probleme grave atât în politica externă, cât și în economie. El a susținut că există nemulțumiri sociale tot mai vizibile, invocând proteste și greve, și a criticat măsurile atribuite actualului premier Ilie Bolojan, pe care le-a caracterizat drept dăunătoare pentru țară. Jurnalistul a spus că, în opinia sa, amploarea problemelor este atât de mare încât devine dificil de formulat întrebări „civilizate”.
Viorica Dăncilă a declarat că ar exista o „coerență” a politicilor actuale, însă una negativă, pe care a descris-o drept o „coerență în dezastru”. Fostul premier a susținut că măsurile economice ar fi îndreptate împotriva cetățenilor și că acestea ar afecta consumul, puterea de cumpărare și economia în ansamblu. Ea a afirmat că înghețarea pensiilor și salariilor, în paralel cu creșterea prețurilor, ar reduce consumul și ar slăbi economia, apreciind că măsurile adoptate ar putea chiar accentua deficitul bugetar și vulnerabiliza România.
În replică, Andronic a arătat că, deși unele decizii de guvernare sunt inevitabil nepopulare, experiența la vârful executivului presupune și o componentă de context și „noroc”, amintind de perioada de criză din 2010 și de comparațiile făcute atunci între diferiți premieri. El a întrebat dacă, din perspectiva experienței sale, actualul premier ar fi obligat să adopte toate măsurile criticate.
Dăncilă a răspuns că, în opinia sa, nu ar fi obligatoriu, argumentând că situația economică actuală ar fi rezultatul deciziilor interne și nu doar al contextului internațional. Ea a invocat date privind evoluția datoriei publice, susținând că aceasta ar fi crescut semnificativ în ultimii ani și că ar lipsi transparența în privința utilizării împrumuturilor. Fostul premier a mai afirmat că România ar funcționa „pe împrumut” fără o direcție economică clară și a susținut că antreprenoriatul românesc ar fi afectat de politicile actuale.
Politicile guvernamentale favorizează multinaționalele și pot duce la închiderea firmelor românești
În discuție a fost abordată și relația cu instituțiile europene. Dăncilă a declarat că, de multe ori, autoritățile române ar invoca solicitări externe pentru a justifica măsuri interne, însă, în opinia sa, reducerea deficitului ar trebui realizată prin politici care să stimuleze economia, nu prin măsuri de austeritate aplicate populației.
Mirel Curea a intervenit afirmând că politicile guvernamentale ar favoriza companiile multinaționale în detrimentul populației și al firmelor românești. El a întrebat dacă o consecință ar putea fi închiderea unor afaceri autohtone și scăderea nivelului de trai, inclusiv prin vânzarea de bunuri de către cetățeni. Dăncilă a apreciat că un asemenea scenariu ar fi posibil.
Dan Andronic: – Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție „Contrapunct”. Astăzi, 0 avem ca invitată pe doamna prim-ministru, Viorica Dăncilă. Bine ați venit, doamnă!
Viorica Dăncilă: – Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Dan Andronic: – Cu drag! Alături de Mirel Curea. Ați văzut, suntem în situația în care pe politică externă suntem varză, în economie e dezastru. Astăzi, e greva primarilor, mâine va fi greva actorilor, pe care îi pune să muncească câte 8 ore și să semneze condica, asta este ultima invenția lui (Ilie) Bolojan (actualul premier al României). Deci, nu știu, senzația este că ăștia îngroapă România. Nu știu, cu experiența pe care o aveți, că nici nu știu ce să vă întreb. Adică… dezastrul e atât de mare că nici nu știu cum să pun o întrebare civilizată.
Viorica Dăncilă: – Aveți dreptate. Vedem totuși o coerență. Și politica externă și politica internă este prea…
Dan Andronic: – O coerență în dezastru.
Viorica Dăncilă: – În dezastru, exact. Pe politică internă, vedem că toate măsurile sunt împotriva cetățenilor și sunt măsuri care ne duc în gard din punct de vedere economic. Vedem că nu este nicio măsură luată pentru redresarea economiei. Sunt doar măsuri de sancționare a cetățenilor, măsuri care, spune domnul prim-ministru, sunt pentru reducerea deficitului, dar eu cred că îl accentuează și pe de altă parte toate aceste măsuri ne vulnerabilizează din punct de vedere economic. Scade consumul în produsul intern brut pentru că este clar că puterea de cumpărare este foarte, foarte mică în condițiile în care au înghețat pensii și salarii, dar prețurile cresc atât la utilități, la alimentele de bază, cresc peste tot, este clar că oamenii își permit să cumpere din ce în ce mai puțin, dar parcă aceste lucruri nu contează. Domnul prim-ministru a învățat să conjuge verbul „a tăia” și ne întrebăm „Ce va fi mâine?”.
Dan Andronic: – Dumneavoastră înțelegeți… că aveți experiența, știți ce înseamnă să fiți în fotoliul ăla și să trebuiască să iei decizii, că nu toate deciziile sunt plăcute. Mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu postul premier Emil Boc, care, stând așa de vorbă tot în perioada aia, 2010, perioada de criză, la un moment dat a izbucnit și a zis: „Dom’le, explică-mi și mie, cum eu, cum am putut să am asa ghinion și Tăriceanu atâta noroc?” Pentru că, într-adevăr, de la un punct încolo, când ajungi în vârful piramidei este și o problemă de noroc. Pentru că s-ar putea să primiți o perioadă bună, și atunci zici că aici da, sau să primiți o perioadă proastă când trebuie să tai. Și de-aia vă întreb. Aveți experiența și înțelegeți lucrurile în profunzimea lor. Chiar trebuie să facă tot ceea ce face Bolojan?
Viorica Dăncilă: – Nu, categoric nu. Și ați vorbit de o perioadă bună și o perioadă rea. Atunci când era domnul Emil Boc, știm că era o conjunctură internațională dificilă din punct de vedere financiar. Acum, noi creăm acest lucru. Este adevărat, a fost pandemia, este războiul din Ucraina, dar oare cei care au condus destinele economice ale României au luat cele mai bune decizii? Eu spun că nu. Și-mi argumentez această afirmație pe cifre concrete. Când am plecat de la guvernare, datoria publică a României era de 373 de miliarde de lei. Eu am redus datoria publică de la 37% din PIB la 34% din PIB. Acum, e 1100 de miliarde de lei.
Dan Andronic: – De trei ori…
Viorica Dăncilă: – Deci, în șase ani au dublat datoria României cât în 30 de ani. Unde s-au dus acești bani? Pentru că nu vedem nici asumare, nici transparență. Eu nu spun că i-a luat cineva, dar este normal ca românii să știe ce s-a întâmplat cu aceste sume extraordinar de mari pentru că au fost împrumutate în numele nostru. Le vor plăti și copiii noștri și nepoții noștri și nepoții nepoților noștri. Este clar că acești bani nu au fost folosiți așa cum trebuie și mai este clar un lucru: România a funcționat pe împrumut, fără o direcție economică, fără susținerea economiei românești. Și pentru că vorbeați de stânga și dreapta, eu am altă opinie. Eu am o altă opinie, că în ziua de azi nu mai putem vorbi de stânga sau dreapta. Dacă nu luăm măsuri de dreapta, nu putem lua măsuri de stânga.
În acest moment, dacă iei măsuri de stânga le iei doar din împrumuturi și aceste împrumuturi trebuie să le dai înapoi, presupun dobânzi, iar noi în acest moment plătim dobândă de la dobândă. Uitați-vă ce se întâmplă. Cei care ne ascultă pot să își dea seama din punct de vedere procedural dacă deciziile sunt bune sau nu. Păi, în momentul în care tu distrugi antreprenoriatul românesc, care este motorul economic al țării, în momentul în care spui „Marile companii nu mai plătesc impozit pe cifră de afaceri.” (și aici ca o paranteză, eu am introdus impozit de 2% pe cifra de afaceri a marilor companii pentru a putea redirecționa banii către antreprenoriatul românesc și a putea plafona prețurile la utilități). Deci, acolo spui „Domnule, nu mai este nevoie.”
Dan Andronic: – Ne cere OECD-ul chestia asta? Că Mirel (Curea) a întrebat în editorial.
Viorica Dăncilă: – Domnule, întotdeauna ne cer alții. Noi, întotdeauna spunem: „Ne cere Comisia Europeană.” Ne cere Comisia Europeană să tăiem pensii, să tăiem indemnizații la mămici, să punem dividende 16% pentru antreprenori? Nu ne cere Comisia. Comisia ne-a cerut să reducem deficitul. Noi trebuie să găsim pârghiile corecte pentru a face acest lucru. Nu prin a sancționa cetățenii, pentru că nu cetățenii au făcut acest dezmăț bugetar.
Dan Andronic: – Credeți că ar fi existat alte soluții?
Viorica Dăncilă: – Categoric da. De ce nu stimularea economie, astfel încât să creștem veniturile la stat și să reducem și din cheltuieli prin alte metode? Și o să vă dau cum.
Dan Andronic: – Doamna Dăncilă, aici am un răspuns scurt, pentru că l-avem pe Ilie Sărăcie, nu l-avem pe Ilie Fantezie. Omul ăsta n-are pic de imaginație economică, n-are pic de empatie.
Mirel Curea: – Nu, e mai grav decât atât, după părerea mea. Mult mai grav. Pentru mine este foarte evident. Am și scris, pentru multinaționale e mumă, pentru populație este ciumă. Este corectă socoteala că o consecință va fi închiderea firmelor românești, multe dintre ele, și că românii vor începe să-și vândă bunurile, casele?
Viorica Dăncilă: – Categoric, da.
Mirel Curea: – Vor vinde un apartament de trei camere să se munte la o garsonieră sau să se munte înapoi la țară, la casa părintească.
