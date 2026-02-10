Victor Ciutacu câștigă în instanță procesul împotriva CNCD
Jurnalistul Victor Ciutacu a anunțat pe pagina sa de socializare că a câștigat în instanță procesul intentat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce fusese sancționat pentru presupusa discriminare a persoanelor cu afecțiuni psihice.
El a subliniat că victoria reprezintă nu doar un succes personal, ci și o confirmare că libertatea de exprimare în mass-media poate fi protejată împotriva unor sancțiuni nejustificate.
Totul a pornit după o declarație făcută în direct, imediat după sinuciderea jurnalistei Iulia Marin, de la Libertatea, când Victor Ciutacu a ridicat întrebări despre responsabilitatea angajatorului în cazul unui angajat cu probleme psihice grave.
Jurnalistul susține că reacția autorităților a fost una exagerată, inclusiv prin aplicarea unei amenzi mari de către CNA și sesizarea CNCD.
În mesajul său, Victor Ciutacu a explicat că a fost nevoie să se prezinte personal și să fie audiat în fața publicului, pentru ca punctul său de vedere să fie luat în calcul, dar amenda și sancțiunile au rămas inițial în vigoare.
Justiția i-a dat dreptate lui Ciutacu
Victor Ciutacu a precizat că, nefiind afectat emoțional de presiunile autorităților, a apelat la instanță, fiind reprezentat de avocatul Oana Anghel. Aceasta a reușit să obțină anularea integrală a hotărârii CNCD, demonstrând că jurnalistul și postul de televiziune pentru care lucrează nu au discriminat pe nimeni.
În urma deciziei, Ciutacu și postul au fost exonerați de orice obligație de plată, ba mai mult, jurnalistul are și de încasat o sumă simbolică de la CNCD: 50 de lei
Mesajul postat de Ciutacu pe pagina sa de Facebook
„Dacă tot m-am stârnit, continuăm. Mai țineți minte încercarea de execuție publică pusă în operă de Tolontan la adresa mea și a Romania TV? Dacă nu, v-o reamintesc eu.
Imediat după tragedia sinuciderii colegei lor de la Libertatea Iulia Marin, am îndrăznit să întreb cu voce tare, în direct, nu pe la colțuri, dacă nu cumva angajatorul, care știa despre problemele ei psihice majore, are și el vreo responsabilitate.
Și dacă nu cumva același angajator poate folosi pixul angajatului instabil psihic probat, cu trecut sinucigaș recunoscut și internări la psihiatrie repetate, ca pe o armă împotriva adversarilor. S-a abătut urgia!
Pe baza reclamațiilor și a miilor de semnături dintr-o petiție cu iz fascist, CNA ne-a executat public. A fost nevoie să dau năvală peste ei, să fiu audiat în văzul unei țări întregi, ca să se audă și punctul nostru de vedere.
Tot degeaba, amenda a fost una dintre cele mai mari posibile, iar ulterior CNA a sesizat și CNCD. Pe motiv că – Doamne, apără și păzește – am fi discriminat oamenii cu afecțiuni psihice și le-am negat dreptul la muncă.
Dat fiind că am trecut de vârsta la care mă emoționau persecuțiile și abuzurile autorităților de stat, am apelat la instanța de judecată.
Reprezentat, ca de obicei, de Oana Anghel, cred că unicul avocat de pe planetă care a acceptat necondiționat, știind că nu se va îmbogăți, să intre în toate procesele mele. Și care a obținut, strict pe competența ei, anularea în integralitate a hotărârii CNCD.
Deci NU am discriminat, NU am de plătit nici o amendă, la fel și postul de televiziune pentru care lucrez. Ba, dimpotrivă, prin hotărârea executorie, am și luat 50 de lei de la CNCD”, a scris jurnalistul Victor Ciutacu pe pagina sa de socializare.
