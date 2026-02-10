Jurnalistul Victor Ciutacu a anunțat pe pagina sa de socializare că a câștigat în instanță procesul intentat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după ce fusese sancționat pentru presupusa discriminare a persoanelor cu afecțiuni psihice.

El a subliniat că victoria reprezintă nu doar un succes personal, ci și o confirmare că libertatea de exprimare în mass-media poate fi protejată împotriva unor sancțiuni nejustificate.

Totul a pornit după o declarație făcută în direct, imediat după sinuciderea jurnalistei Iulia Marin, de la Libertatea, când Victor Ciutacu a ridicat întrebări despre responsabilitatea angajatorului în cazul unui angajat cu probleme psihice grave.

Jurnalistul susține că reacția autorităților a fost una exagerată, inclusiv prin aplicarea unei amenzi mari de către CNA și sesizarea CNCD.

În mesajul său, Victor Ciutacu a explicat că a fost nevoie să se prezinte personal și să fie audiat în fața publicului, pentru ca punctul său de vedere să fie luat în calcul, dar amenda și sancțiunile au rămas inițial în vigoare.

Victor Ciutacu a precizat că, nefiind afectat emoțional de presiunile autorităților, a apelat la instanță, fiind reprezentat de avocatul Oana Anghel. Aceasta a reușit să obțină anularea integrală a hotărârii CNCD, demonstrând că jurnalistul și postul de televiziune pentru care lucrează nu au discriminat pe nimeni.

În urma deciziei, Ciutacu și postul au fost exonerați de orice obligație de plată, ba mai mult, jurnalistul are și de încasat o sumă simbolică de la CNCD: 50 de lei

