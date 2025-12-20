Rețeaua Roma Foundation for Europe a reacționat ferm după declarațiile publice făcute de ministrul Economiei, Radu Miruță, considerate de organizație ca fiind ofensatoare și discriminatorii la adresa comunității rome. Incidentul a avut loc în cadrul unei emisiuni televizate, unde ministrul a folosit o expresie cu caracter peiorativ, asociată stereotipurilor rasiste, pentru a descrie o situație personală legată de locuință.

Potrivit organizațiilor rome, afirmația nu poate fi tratată ca o simplă scăpare de limbaj sau o metaforă lipsită de importanță, întrucât a fost rostită într-un context public, de către un membru al Guvernului României. Într-un stat membru al Uniunii Europene, spun reprezentanții rețelei, un astfel de discurs contravine principiilor fundamentale de egalitate, nediscriminare și respect pentru demnitatea umană.

Alin Banu, director executiv al Roma for Democracy România, organizație afiliată rețelei europene, a subliniat că limbajul rasist folosit de un demnitar nu reprezintă o eroare minoră, ci o problemă gravă de responsabilitate publică. În opinia sa, funcțiile înalte ale statului presupun un comportament ireproșabil și respectarea valorilor pe care România și le-a asumat prin apartenența la Uniunea Europeană.

„Atunci când un înalt oficial recurge la un limbaj rasist, transmite un semnal clar despre ale cui drepturi și demnitate sunt tratate cu seriozitate”, a declarat Banu. „Un astfel de comportament este incompatibil cu exercitarea unei funcții publice de rang înalt și cu obligațiile României ca stat membru al Uniunii Europene.”

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât numele lui Radu Miruță a fost vehiculat, în spațiul public, ca posibil viitor ministru al Apărării. Reprezentanții organizațiilor rome atrag atenția că o instituție cu un rol esențial în securitatea națională și în relațiile României cu NATO trebuie condusă de persoane care dau dovadă de respect deplin față de toți cetățenii și față de principiile democratice.

În acest context, Roma for Democracy România a cerut președintelui României, Nicușor Dan, prim-ministrului Ilie Bolojan și liderului USR, Dominic Fritz, să nu susțină o eventuală numire a lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării. Organizația consideră că persoanele care recurg la exprimări rasiste nu ar trebui să ocupe funcții ce presupun autoritate morală și legitimitate democratică.

România găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități rome din Uniunea Europeană, comunitate care continuă să se confrunte cu dificultăți majore în accesul la educație, locuri de muncă, locuințe și reprezentare politică. În acest climat, spun activiștii, folosirea unor clișee discriminatorii de către cei aflați la putere nu face decât să adâncească marginalizarea, în loc să contribuie la coeziunea socială.

Deși ministrul Economiei a prezentat ulterior scuze publice, rețeaua Roma Foundation for Europe consideră că simplele declarații de regret nu sunt suficiente. Organizația solicită asumarea unei răspunderi politice clare, mai ales în condițiile în care este vorba despre posibile funcții de conducere la nivel înalt.

Totodată, a fost depusă o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, instituția competentă în astfel de cazuri. Lipsa unei reacții rapide și ferme din partea liderilor politici este privită ca un semnal îngrijorător, întrucât tăcerea riscă să fie interpretată drept toleranță față de comportamente incompatibile cu valorile constituționale și europene ale României.

Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și președinte al celei mai mari organizații a romilor din România, a declarat că nu va vota pentru învestirea lui Radu Miruță în funcția de ministru al Apărării, în cazul în care acesta va fi propus oficial pentru acest portofoliu.

Decizia vine în urma unei declarații publice făcute de actualul ministru al Economiei într-o emisiune televizată, declarație pe care Nicolae Păun o consideră profund ofensatoare și discriminatorie la adresa romilor. Potrivit deputatului, folosirea unei expresii cu încărcătură rasistă de către un demnitar de rang înalt este incompatibilă cu responsabilitățile unei funcții care presupune apărarea și securitatea tuturor cetățenilor statului.

Nicolae Păun a subliniat că expresia utilizată de Radu Miruță nu este una inocentă, ci are rădăcini istorice dureroase, legate de perioada sclaviei romilor. În acea epocă, romii erau forțați să se mute de pe o moșie pe alta, la ordinul stăpânilor, fiind supuși unor condiții de muncă și trai inumane, fără dreptul de a-și alege locuința sau modul de viață. Din acest motiv, afirmă deputatul, reluarea unor astfel de stereotipuri în discursul public actual perpetuează stigmatizarea unei comunități care a suferit secole de marginalizare.

În opinia sa, un ministru al României trebuie să manifeste respect față de toate minoritățile, iar un limbaj care jignește o întreagă comunitate etnică ridică semne serioase de întrebare cu privire la capacitatea morală de a ocupa o funcție de o asemenea importanță. Totodată, Nicolae Păun a criticat lipsa de implicare a miniștrilor USR în politicile dedicate minorității rome, considerând că acest episod explică dezinteresul manifestat până acum.

În final, deputatul romilor a anunțat public că nu va acorda votul său pentru învestirea lui Radu Miruță ca ministru al Apărării și a solicitat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să se autosesizeze și să analizeze declarațiile făcute, urmând să aplice măsurile prevăzute de lege.