Persoanele cu handicap din România au beneficiat în 2025 de o serie de drepturi financiare și facilități, structurate în funcție de gradul de handicap. Valorile au fost raportate la Indicatorul Social de Referință (ISR), menținut la 660 de lei, și au vizat sprijinirea atât a adulților cu handicap, cât și a însoțitorilor acestora.

Persoanele cu handicap grav au primit indemnizația de însoțitor de 2.574 lei lunar, echivalentul salariului net al unui asistent personal la gradația 0. Adulții cu handicap grav au primit o indemnizație lunară de 368 lei, la care s-a adăugat un buget personal complementar de 199 lei.

Persoanele cu handicap accentuat au primit 279 lei indemnizație lunară și un buget personal complementar de 146 lei. Pentru gradul mediu de handicap, beneficiul financiar suplimentar a constat în bugetul personal complementar, stabilit la 80 lei.

Printre măsurile noi a fost introdusă indemnizația de solidaritate pentru pensionarii cu handicap grav sau accentuat care au avut stagii de cotizare în condiții speciale, oferind un sprijin financiar suplimentar din ianuarie 2025. Unele majorări prevăzute anterior au fost amânate până în 2027 prin OUG 141/2025.

Beneficiile s-au extins și la facilități fiscale, precum scutirea de impozit pe venit, pe clădire, teren și mijloace de transport (pentru un singur vehicul adaptat). Persoanele cu handicap au beneficiat de transport gratuit interurban – bilete de tren sau cupoane de combustibil – în limita a 1.500 lei/an pentru gradul grav și 750 lei/an pentru gradul accentuat.

Protecția părinților a fost întărită prin Legea 149/2025, care a prevăzut sprijin suplimentar pentru cei care aveau în îngrijire copii cu nevoi speciale.

Plățile au fost realizate prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), de regulă între 11 și 15 ale fiecărei luni, pentru drepturile aferente lunii anterioare, asigurând continuitatea sprijinului financiar pentru beneficiari.

Germania a continuat să ofere un sistem complex de sprijin pentru persoanele cu dizabilități, structurat în funcție de Gradul de Handicap (GdB), care variază între 20 și 100. Spre deosebire de România, unde există o indemnizație lunară standard, în Germania ajutorul include un pachet de scutiri fiscale, alocații pentru îngrijire și beneficii suplimentare.

Contribuabilii cu dizabilități pot deduce anual o sumă forfetară din impozitul pe venit, proporțională cu gradul de handicap: de la 384 € pentru GdB 20, 620 € pentru GdB 30, până la 1.140 € pentru persoanele cu handicap grav (GdB 50) și 2.840 € pentru cei cu GdB 100. Persoanele nevăzătoare sau complet neajutorate beneficiază de deduceri de până la 7.400 € pe an.

Cei care necesită asistență acasă primesc lunar o alocație în funcție de nivelul de îngrijire (Pflegegrad), nu doar de gradul de handicap. Astfel, sumele variază între aproximativ 316 € pentru Gradul 2 și peste 900 € pentru Gradul 5, dacă îngrijirea este asigurată de membri ai familiei sau prieteni.

Persoanele cu GdB de cel puțin 50 au dreptul la un permis special care oferă mai multe avantaje: protecție împotriva concedierii fără aprobări speciale, cinci zile lucrătoare suplimentare de concediu anual, posibilitatea pensionării anticipate cu până la doi ani fără penalizări și reduceri sau gratuitate la transportul public, în funcție de simbolurile înscrise pe card.

Părinții pot solicita prelungirea alocației pentru copii (Kindergeld) după vârsta de 18 sau chiar 25 de ani, dacă copilul nu se poate întreține singur din cauza handicapului. În plus, statul acoperă anumite costuri suplimentare pentru terapie sau asistență școlară.

persoanele cu dizabilități din Franța au beneficiat de un sistem de sprijin centrat pe Alocația pentru Adulți cu Handicap (AAH), gestionată de Casa de Alocații Familiale (CAF) și de Casele Departamentale pentru Persoane cu Handicap (MDPH), alături de alte prestații complementare menite să asigure autonomie și incluziune socială.

AAH a reprezentat principalul venit pentru persoanele cu capacitate redusă de muncă sau cu venituri limitate. Începând din aprilie 2025, cuantumul maxim lunar a fost de 1.033,32 €, în creștere cu 1,7% față de 2024. O noutate importantă a fost decuplarea veniturilor partenerului, ceea ce înseamnă că alocația se calculează doar pe baza veniturilor proprii ale persoanei cu handicap. Pentru a primi suma integrală, veniturile anuale nu trebuiau să depășească aproximativ 12.400 € pentru o persoană singură.

Persoanele cu dizabilități puteau beneficia de Prestația de Compensație a Handicapului (PCH), destinată acoperirii costurilor legate de asistență, echipamente speciale sau adaptarea locuinței și a vehiculului. Suplimentul pentru Viață Autonomă (MVA) a oferit aproximativ 105 € pe lună celor care locuiau singuri și primeau AAH la rată maximă. De asemenea, Cardul de Mobilitate Incluzivă (CMI) a acordat priorități în spațiile publice, locuri de parcare dedicate și reduceri la transportul public, iar pensia de invaliditate a completat venitul pentru cei care au activat profesional în Franța, cuantumul fiind proporțional cu gradul de invaliditate.

Cetățenii străini, inclusiv românii, au putut solicita aceste prestații dacă locuiau stabil în Franța și îndeplineau criteriile de incapacitate stabilite de comisia medicală CDAPH, între 50% și 100%, precum și limitele de vârstă între 20 și 62 de ani.

Cererea se depunea la MDPH din departamentul de reședință și necesita completarea unui formular standard și anexarea unui certificat medical emis în ultimele 12 luni. Beneficiarii au putut, de asemenea, să estimeze drepturile lor online prin platformele France Travail sau CAF.

Persoanele cu dizabilități din Spania au beneficiat de un sistem de sprijin structurat în funcție de gradul de handicap și tipul de pensie, contributivă sau necontributivă. Beneficiile sunt adaptate nevoilor individuale, incluzând pensii, ajutoare pentru locuință, facilități fiscale și acces la transport subvenționat.

Persoanele cu handicap de cel puțin 65% care nu au acumulat suficiente contribuții la asigurările sociale și au venituri reduse au primit o pensie maximă de 564,70 € pe lună, plătită în 14 rate anual, echivalentă cu 7.905,80 € pe an. Cei cu handicap de peste 75% care necesită asistență pentru actele de bază ale vieții au beneficiat de un supliment de 50%, adică încă 282,35 € pe lună. În plus, persoanele care locuiesc cu chirie au putut solicita un supliment anual de aproximativ 525 €.

Pentru gradul de handicap de cel puțin 33%, se acordă facilități fiscale și acces la cote rezervate de angajare, fără pensie lunară directă. Acești beneficiari pot beneficia de reduceri la impozitul pe venit, scutiri de la taxe pentru înmatricularea vehiculelor și tarife reduse la transport. Pragul de 65% marchează accesul la pensia necontributivă și la pensionarea anticipată în anumite condiții.

Părinții copiilor cu handicap de cel puțin 33% au primit o alocație anuală de aproximativ 1.000 €, iar pentru cei cu handicap de 65% sau mai mare, ajutorul putea depăși 5.000 € pe an.

Spania implementează Cardul European pentru Dizabilitate, care facilitează recunoașterea drepturilor în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, transportul public a fost subvenționat prin „Tarjeta Dorada” pentru trenurile Renfe și abonamente reduse pentru transportul local.

Danemarca a continuat să ofere un sistem de sprijin pentru persoanele cu handicap bazat pe nevoile individuale și pe compensarea cheltuielilor suplimentare, gestionat în principal de municipalități, în locul unui program de indemnizații fixe universale.

Aceasta a reprezentat principalul ajutor pentru persoanele cu capacitate de muncă redusă permanent, care nu se puteau întreține printr-un loc de muncă obișnuit sau flexibil (flexi-job). Sumele brute lunare în 2025 au fost de aproximativ 21.103 DKK (≈2.825 €) pentru persoanele singure și 17.938 DKK (≈2.400 €) pentru cei care locuiesc cu un partener. Eligibilitatea presupunea reducerea permanentă a capacității de muncă și rezidență îndelungată în Danemarca, iar persoanele sub 40 de ani erau, de regulă, evaluate inițial în programe de reabilitare și resurse.

Municipalitățile au oferit sprijin pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de dizabilitate, evaluat individual. Printre acestea se numărau asistența umană sau de însoțitori (până la 15 ore pe săptămână), echipamente tehnice și de consum durabile, adaptări la locuință sau vehicul, precum și costuri de transport, inclusiv tichete speciale pentru scaune cu rotile sau parcare gratuită.

Persoanele care nu îndeplineau condițiile pentru pensia de invaliditate au beneficiat de ajutoare sociale. Începând cu 1 iulie 2025, a fost implementată o reformă care a introdus noi rate și suplimente, ajustate în funcție de rezidență și angajare, pentru a asigura sprijin persoanelor aflate în dificultate temporară.

Începând cu 1 ianuarie 2025, pensiile AI au fost majorate cu 2,9% pentru a compensa efectele inflației. Pensia minimă a fost de 1.260 CHF/lună (≈1.690 €), iar cea maximă de 2.520 CHF/lună (≈3.380 €), calculul fiind proporțional cu gradul de invaliditate stabilit de comisia medicală. Persoanele cu invaliditate de peste 70% au primit pensia întreagă, în timp ce gradul de 50–69% a determinat plata unei pensii proporționale. Pentru cei cu invaliditate între 40% și 49%, pensia a început de la 25% și a crescut progresiv, iar persoanele cu sub 40% invaliditate nu au primit pensie AI.

Beneficiarii care necesitau ajutor pentru activități de bază, precum îmbrăcatul, igiena sau hrănirea, au putut solicita un supliment de până la 1.008 CHF/lună (≈1.350 €) în caz de neputință gravă.

Dacă pensia AI și alte venituri nu acopereau costurile minime de trai, beneficiarii au putut solicita Prestații Complementare, care acopereau diferența până la pragul de subzistență și includeau, dacă era necesar, costurile cu chiria și asigurarea medicală.

Persoanele care primeau pensie AI au beneficiat și de pensii pentru copii, echivalente cu 40% din pensia de invaliditate a părintelui. În 2025, alocația minimă pentru copii a fost stabilită la 215 CHF/lună (≈290 €).

Pentru a fi eligibil, persoana trebuia să fi lucrat și cotizat în Elveția timp de cel puțin trei ani înainte de apariția invalidității. Persoanele care au devenit invalide înainte de a putea cotiza au putut beneficia de pensii extraordinare de aproximativ 1.680 CHF/lună (≈2.250 €) pentru grad ≥ 70%, cu condiția de a locui efectiv în Elveția.

Austria a menținut un sistem de sprijin complex pentru persoanele cu dizabilități, concentrat pe Alocația de Îngrijire (Pflegegeld) și Indemnizația de Dizabilitate (Behindertenbeihilfe), menite să susțină atât nevoile zilnice, cât și integrarea socială și profesională.

Această indemnizație lunară acoperă costurile de asistență, indiferent de venituri, și este ajustată pe șapte niveluri de nevoi, în funcție de timpul și intensitatea îngrijirii necesare: de la 198 € pentru nivelul 1, până la 2.146 € pentru nivelul 7, destinat persoanelor cu mobilitate extrem de redusă și nevoi permanente de asistență.

Părinții care au copii cu handicap (grad ≥ 50%) beneficiază de un supliment lunar de aproximativ 186 €, care se adaugă la alocația de bază pentru copii.

Persoanele cu handicap de cel puțin 50% primesc un card care oferă reduceri semnificative la transportul feroviar și gratuitate pe anumite linii locale, parcări gratuite în locuri dedicate și scutiri fiscale pentru costuri medicale sau taxa auto.

Austria aplică cote de angajare: companiile cu peste 25 de angajați trebuie să angajeze persoane cu handicap sau să plătească o taxă de compensare. Beneficiarii recunoscuți oficial (grad ≥ 50%) au protecție specială împotriva concedierii și pot beneficia de asistență personală la locul de muncă, finanțată integral.

Persoanele cu handicap pot primi subvenții pentru adaptarea locuinței prin Sozialministeriumservice, facilitând accesul la viața independentă și integrarea profesională.

Bulgaria a continuat să ofere un sistem de sprijin pentru persoanele cu dizabilități, calculat în funcție de pragul de sărăcie, stabilit pentru acest an la 638 BGN (≈326 €). Beneficiile sunt diferențiate în funcție de gradul de handicap și necesitatea de asistență suplimentară.

Persoanele cu dizabilități permanente au primit sume lunare ajustate după gradul de handicap: cei cu handicap de 50–70,99% au beneficiat de aproximativ 45 BGN/lună (≈23 €), gradul 71–90% a fost sprijinit cu 96 BGN (≈49 €), iar gradul peste 90% a primit 160 BGN (≈82 €). În cazurile cu nevoie de asistență și pensie de invaliditate, suma a crescut la 191 BGN (≈98 €), iar pentru cei cu pensie socială sau militară, sprijinul a ajuns la 364 BGN (≈186 €) pe lună.

Persoanele de peste 16 ani cu capacitate de muncă redusă peste 71% și fără asigurare au beneficiat de pensii majorate: 110% din pensia standard pentru gradul 71–90% și 120% pentru gradul peste 90%.

Cei cu handicap de minimum 50% au avut dreptul la vinietă electronică gratuită pentru vehicul și la parcare gratuită în zonele special desemnate. În plus, persoanele cu venit sub pragul de sărăcie au putut solicita un sprijin financiar unic de până la 1.276 BGN (≈653 €) pentru adaptarea locuinței, iar costurile pentru dispozitive medicale și ajutoare tehnice au fost acoperite în funcție de nevoi.

Ajutorul lunar este destinat adulților cu dizabilități severe (vizuale, auditive, motorii, intelectuale sau autism) și se ridică la aproximativ 36.341 HUF/lună (≈90 €) pentru persoanele care nu necesită îngrijire permanentă. Persoanele cu nevoie de asistență constantă pot primi sume mai mari, iar în anumite condiții legislative se acordă și o a 13-a tranșă de sprijin anual.

Persoanele cu capacitate de muncă redusă și istoric de cotizare beneficiază de indemnizații de reabilitare (Rehabilitációs ellátás), acordate temporar, pe maximum 3 ani, pentru reintegrarea profesională. Cei care nu pot fi reabilitați profesional primesc indemnizația de invaliditate (Rokkantsági ellátás), calculată în funcție de venitul mediu anterior și de gradul de pierdere a capacității de muncă.

Persoanele cu dizabilități pot beneficia de reduceri fiscale pentru anumite afecțiuni, echivalente cu aproximativ 5% din salariul minim brut pe lună. Transportul public (MÁV, Volánbusz și transport urban) este gratuit sau redus cu până la 90% pentru persoanele cu handicap grav și însoțitorii acestora. De asemenea, Cardul European de Parcare le oferă acces la locuri rezervate și scutiri de taxe în anumite zone.

Românii care locuiesc în Ungaria trebuie să aibă rezidență legală și să demonstreze perioade minime de asigurare sau rezidență stabilă, în funcție de tipul de sprijin solicitat. Gradul de handicap este stabilit de comisia medicală maghiară, conform legislației locale.