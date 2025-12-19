Creșterile estimate includ aproximativ 4-5% la carburanți, 3% la energie electrică și majorări la gaze, în special în prima parte a anului, ca urmare a liberalizării pieței. Păun atrage atenția că autoritățile continuă să construiască bugete pe prognoze nerealiste, care nu reflectă realitatea economică, iar costurile politicilor populiste din ultimii ani sunt acum suportate de întreaga populație.

Prețul carburanților este puternic influențat de taxe, care reprezintă aproape 60% din prețul la pompă, iar politica fiscală aplicată este similară la nivel european. Aceasta este ușor de colectat și greu de evitat, ceea ce face ca fiecare cetățean să suporte direct aceste costuri.

„Vom avea, exact cum ați spus și dumneavoastră, 4-5% la carburanți, vom mai avea cam 3% la energia electrică, tot din motive legate de accize, pentru că și acolo este accizată energia electrică. Vom avea o creștere a prețului la gaze, mai ales în prima parte a anului, când se va liberaliza și piața gazelor, ceea ce din punctul meu de vedere, face complet nerealistă ideea că din a doua jumătate a anului vom scăpa de inflație. (…) Ar fi foarte bine ca atunci când se va face bugetul pe anul viitor să se țină cont mai realist de aceste lucruri, pentru că până acum, în ultimii doi, trei ani am ne-am bătut joc de tot ce însemna o estimări cu privire la inflație, creșterea PIB și așa mai departe”, a declarat Cristian Păun la Digi24.

Efectele se resimt inclusiv în agricultură, sector afectat de inflație, deficit și lipsa reformelor, în condițiile în care statul român nu este modernizat și nu este capabil să reformeze eficient sistemul fiscal.

„Românii o să o ducă foarte greu în perioada următoare. Ei plătesc în principal costul acestor probleme acumulate în ultima perioadă, costul acestor dezechilibre macroeconomice, multe dintre ele produse din motive populiste, din motive electorale. Practic, tot ceea ce s-a promis cu o mână și s-a dat cu o mână la unii, în momentul de față este luat de la toți și luat cu destul de mult, să spunem așa meticulozitate. (…) Da, la pompă plătim aproape 60% taxe. Eu și glumeam odată cu cineva care lucra acolo într-o benzinărie. Îi spuneam: «Dumneavoastră ar trebui să vă numiți încasator de taxe la la stat, lucrător la ANAF pentru cel puțin jumătate din timpul de aici. În niciun caz benzinar, că nu aveți treabă cu cu benzină. Aveți treabă cu încasarea taxelor pentru stat prin pompa de benzină»”, a subliniat Păun.

Criticile economistului se îndreaptă și către clasa politică, care evită discuțiile reale despre reforme și se concentrează pe conflicte politice mărunte în Parlament. Păun avertizează că anul 2026 va fi unul al decontului pentru greșelile din trecut, iar fără reforme suplimentare, românii se vor confrunta cu noi majorări de taxe pe parcursul anului.

„Este o, o să spunem așa, o politică la nivelul întregii Uniuni Europene. Din păcate, Uniunea Europeană vede energia și carburantul ca fiind un vehicul fiscal important și încarcă aceste bunuri, cu foarte multe taxe, pentru că aici e foarte greu să faci evaziune. Sau dacă faci evaziune, ești foarte ușor de prins și când fur curent și când încerci să pui carburanți din surse îndoielnice. Și atunci, aceste taxe sunt întotdeauna clare și foarte ușor de încasat de către stat, fără niciun efort, pe spinarea benzinarilor și pe costul fiecăruia dintre noi.”, a completat Cristian Păun.

Din perspectiva consumului, românii vor trebui să fie prudenți în cheltuielile de Crăciun și Revelion, evitând să apeleze la credite pentru a finanța mesele de sărbători. Inflația ridicată face ca multe familii să nu mai aibă posibilitatea să reducă cheltuielile și să gestioneze bugetul, ceea ce face sprijinul comunității esențial pentru ca acestea să aibă măcar strictul necesar pe masa de sărbători.

„Românii probabil că vor trebui să revizuiască semnificativ bugetul pentru Crăciun și Revelion. Probabil că va trebui să ne schimbăm radical modul de a sărbători aceste lucruri. (…) Doamne ferește să ne apucăm acum să golim carduri de credit sau să facem credite pentru pentru a consuma pe masa de Crăciun și pentru a avea ce arunca de pe masa de Crăciun. Doamne ferește așa ceva. Nu cred că e deloc înțelept să faci asta, mai ales cu TVA aceasta de 21%, să iei credit pentru masa de Crăciun înseamnă că o cincime din masa aia tu o dai pe credit, jumătate o arunci. Deci practic arunci cu banii”, a explicat acesta.

Cristian Păun subliniază că soluția pe termen lung constă într-o economie funcțională, unde companiile pot investi și se pot dezvolta, contribuind astfel la creșterea nivelului de trai al românilor. Lipsa unei abordări eficiente față de sectorul privat și fiscalitatea împovărătoare fac ca multe familii să resimtă direct impactul scumpirilor, inflației și dezechilibrelor macroeconomice.