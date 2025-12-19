Primăria Municipiului București a demarat procedura de consultare publică pentru proiectul care prevede instituirea unei taxe speciale destinate promovării turismului în Capitală, valabilă începând cu anul 2026. Taxa va fi de 10 lei pe noapte, aplicată fiecărui turist cazat în oraș.

Scopul acestei măsuri este de a stimula sectorul turistic prin atragerea unui număr mai mare de vizitatori, prelungirea șederilor acestora și creșterea veniturilor generate de turism. De asemenea, banii colectați vor contribui la îmbunătățirea serviciilor turistice și la creșterea investițiilor în infrastructura dedicată turiștilor.

Persoanele vizate de această taxă sunt cei care folosesc servicii de cazare în structuri autorizate din București. Colectarea taxei va fi responsabilitatea unităților de cazare, precum și a platformelor de intermediere online, cum ar fi Booking sau Airbnb, și a agențiilor de turism care oferă servicii de cazare contra cost.

Primăria subliniază că inițiativa este parte a unei strategii mai ample de dezvoltare a turismului în Capitală și invită cetățenii și operatorii economici să participe la procesul de transparență decizională pentru a contribui cu sugestii și observații.

Datele recente ale Institutului Național de Statistică indică faptul că anul 2025 a fost marcat de o ușoară reducere a fluxului turistic comparativ cu 2024. În primele șapte luni ale anului, aproximativ 7,6 milioane de persoane s-au cazat în unitățile de primire turistică, ceea ce reprezintă o scădere de 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Majoritatea turiștilor au fost români, reprezentând aproape 82% din total, restul fiind vizitatori străini, în special din Germania, Italia și Regatul Unit.

Analiza lunară arată o evoluție fluctuantă: începutul anului a adus creșteri semnificative, iar în ianuarie s-au înregistrat aproape 850.000 de turiști, cu 10% mai mult decât în 2024. Totuși, perioada estivală a înregistrat scăderi succesive: 1,3 milioane în iunie (-2,2%), 1,8 milioane în iulie (-3,7%) și 2,07 milioane în august (-4,6%). Tendința descendentă a continuat și în toamnă, octombrie marcând o diminuare de 2,9% comparativ cu anul precedent.

În ciuda acestei scăderi generale, hotelierii au beneficiat de evenimente punctuale care au susținut sezonul estival. Festivaluri precum „Beach, Please!” au contribuit la menținerea litoralului pe plus, atrăgând numeroși vizitatori și stimulând activitatea în zona turistică.