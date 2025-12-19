Creșterea tradițională a consumului din luna decembrie își pierde din intensitate în majoritatea piețelor europene, inclusiv în România, arată o analiză realizată de Colliers pe baza datelor Eurostat pentru perioada 2015–2024. Deși România continuă să înregistreze un avans sezonier semnificativ la vânzările de bunuri nealimentare, ritmul este mai redus comparativ cu piețele din Vest și din Europa Centrală.

Potrivit analizei, vânzările de bunuri nealimentare din România cresc, în medie, cu peste 20% în luna decembrie, raportat la media primelor 11 luni ale anului. Chiar dacă dinamica rămâne una consistentă, aceasta este inferioară celei înregistrate în state precum Cehia, Cipru sau Portugalia, unde avansurile depășesc 35–40%.

Diferențele nu sunt explicate doar prin factori economici, ci mai ales prin tradițiile și obiceiurile de consum, subliniază consultanții Colliers. În timp ce în unele piețe cumpărăturile de final de an au o pondere mult mai mare, în România sezonalitatea este mai moderată.

„În ultimii ani, vedem că sezonalitatea vânzărilor din decembrie s-a redus, în general, în toată regiunea, inclusiv în România. Inflația ridicată a erodat puterea reală de cumpărare, iar acest lucru se reflectă atât în temperarea efectului de final de an atât din prisma cifrei de afaceri, cât și a volumului de bunuri vândute”, explică Silviu Pop, Director ECE & Romania Research la Colliers.

Acesta arată că românii rămân activi din punct de vedere al consumului, însă sunt mai atenți la prețuri, mai orientați către promoții și mai prudenți în privința achizițiilor neesențiale. Schimbările de comportament apărute după pandemie accentuează această tendință, iar datele preliminare pentru 2025 indică un posibil cel mai slab „efect decembrie” din ultimul deceniu.

La nivelul Uniunii Europene, analiza Colliers arată că nu există un model economic clar care să explice intensitatea vânzărilor din decembrie. Irlanda rămâne lider detașat, cu o creștere medie de peste 70% a vânzărilor non-food în ultima lună a anului, urmată de Cehia, Cipru și Portugalia. România se situează în a doua parte a clasamentului, la un nivel apropiat de Suedia sau Belgia, în timp ce piețe mari precum Germania sau Olanda au creșteri sub 20%.

În contrast cu bunurile nealimentare, România se remarcă la capitolul alimente, unde ocupă locul 5 în UE, cu un plus mediu de aproape 22% al vânzărilor în luna decembrie față de restul anului. Doar Luxemburg, Franța, Portugalia și Ungaria depășesc acest nivel.

Consultanții Colliers atrag atenția că temperarea consumului este influențată și de un context economic mai fragil în 2025, inclusiv de primele semne de slăbire a pieței muncii după un deceniu de creștere. Indicatorii privind intențiile de achiziții mai consistente se află la minime istorice, dacă este exclusă perioada de debut a pandemiei.