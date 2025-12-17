Datele centralizate la nivel european arată că nivelul de inflație în Uniunea Europeană a continuat să se tempereze în luna noiembrie, rata anuală coborând la 2,4%, de la 2,5% în luna precedentă. Scăderea confirmă o tendință generală de moderare a creșterii prețurilor la nivelul blocului comunitar, chiar dacă dinamica diferă semnificativ de la o țară la alta.

În acest context, România se menține la capătul superior al clasamentului, cu o rată anuală a inflației de 8,6%, cea mai ridicată dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Nivelul este mult peste media europeană și reflectă presiuni persistente asupra prețurilor interne, în special în zona serviciilor și a bunurilor de consum.

La polul opus, cele mai scăzute rate anuale ale inflației înregistrate în luna noiembrie au fost raportate de Cipru, cu 0,1%, urmat de Franța, cu 0,8%, și Italia, cu 1,1%. Aceste valori indică o stabilitate relativ mai mare a prețurilor în economiile respective, comparativ cu statele din estul și sud-estul Europei.

Printre țările cu cele mai ridicate niveluri ale inflației, după România, se regăsesc Estonia, cu o rată anuală de 4,7%, și Croația, cu 4,3%. Chiar și în aceste cazuri, diferența față de nivelul raportat de România rămâne semnificativă.

Analiza comparativă a datelor Eurostat arată că, raportat la luna octombrie 2025, rata anuală a inflației a avut evoluții mixte în cadrul Uniunii Europene. În 12 state membre, inflația anuală a înregistrat o scădere, semnalând o relaxare a presiunilor asupra prețurilor.

În alte cinci țări, nivelul inflației a rămas neschimbat față de luna precedentă, ceea ce indică o perioadă de stabilizare temporară a dinamicii prețurilor. În același timp, în 10 state membre ale UE, rata anuală a inflației a crescut, România numărându-se printre aceste țări.

Pentru economia românească, creșterea a fost de la 8,4% în luna octombrie la 8,6% în luna noiembrie, potrivit metodologiei armonizate utilizate la nivel european. Această evoluție plasează România într-o poziție distinctă față de majoritatea statelor membre, unde tendința generală a fost de scădere sau stabilizare.

În zona euro, rata anuală a inflației s-a situat la 2,1% în luna noiembrie, nivel identic cu cel din luna precedentă. Deși stabilă, valoarea depășește ușor ținta pe termen mediu de 2% urmărită de Banca Centrală Europeană, indicator esențial pentru orientarea politicii monetare.

Structura inflației din zona euro arată că cea mai mare contribuție la rata anuală a venit din partea serviciilor, care au adăugat 1,58 puncte procentuale. Acestea au fost urmate de alimente, alcool și țigări, cu o contribuție de 0,46 puncte procentuale, reflectând presiunile persistente din zona consumului curent.

În contrast, prețurile la energie au avut o contribuție negativă, scăzând rata anuală a inflației cu 0,04 puncte procentuale. Această evoluție sugerează o diminuare a impactului costurilor energetice asupra inflației totale la nivelul zonei euro.

Pentru România, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că rata anuală a inflației calculată pe baza metodologiei naționale a stagnat la 9,8% în luna noiembrie. Nivelul ridicat este susținut de creșteri semnificative de prețuri în mai multe categorii de consum.

Serviciile au înregistrat o majorare anuală de 10,99%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%. În cazul mărfurilor alimentare, creșterea anuală a prețurilor a fost de 7,64%, potrivit datelor INS.

Indicele armonizat al prețurilor de consum, utilizat pentru comparațiile la nivelul Uniunii Europene, a fost de 100,49% în luna noiembrie față de luna octombrie. Calculată pe baza acestui indice, rata anuală a inflației în noiembrie 2025 comparativ cu noiembrie 2024 a fost de 8,6%.

Tot pe baza indicelui armonizat, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, respectiv intervalul decembrie 2024 – noiembrie 2025, față de precedentele 12 luni, a fost de 6,5%, reflectând nivelul cumulativ al presiunilor inflaționiste din economie.