De la începutul anului 2026, Republica Moldova și Ucraina vor deveni parte a sistemului de tarifare „Roaming ca acasă”, aplicat în prezent în interiorul Uniunii Europene. Extinderea acestui mecanism este inclusă în procesul de integrare economică treptată a celor două state în piața internă europeană, cu efecte directe asupra serviciilor de comunicații electronice.

În practică, această schimbare înseamnă că utilizatorii de servicii mobile din Republica Moldova și Ucraina care se deplasează în Uniunea Europeană vor putea utiliza telefonia mobilă în condiții similare celor din țara de origine. Aceleași reguli se vor aplica și utilizatorilor din UE care călătoresc în cele două state, fără a mai suporta costuri suplimentare de roaming pentru apeluri, mesaje sau trafic de date, în limitele stabilite de reglementările europene.

ANCOM subliniază că noul cadru va permite efectuarea și primirea de apeluri, trimiterea de SMS-uri și utilizarea serviciilor de internet mobil în aceleași condiții tarifare ca pe plan național. Măsura este relevantă pentru utilizatorii care călătoresc frecvent în regiune, dar și pentru cei care mențin legături personale sau profesionale transfrontaliere.

Pentru utilizatorii din România, schimbarea este semnificativă în contextul în care, până în prezent, costurile de roaming în afara UE, inclusiv în Republica Moldova sau Ucraina, puteau fi foarte ridicate, în special în cazul consumului de date mobile.

„Astfel, utilizatorii din România care au avut, în anumite cazuri, tarife chiar și de peste 8.000 euro/GB, vor achita, de la 1 ianuarie 2026, cel mult o suprataxă de maxim 1,33 euro/GB (1,10 euro fără TVA) în plus față de tarifele naționale, după depășirea limitei de utilizare rezonabilă”, transmite ANCOM.

Regimul „Roaming ca acasă” nu se referă exclusiv la nivelul tarifelor, ci include și o serie de garanții privind calitatea serviciilor. Potrivit autorității de reglementare, utilizatorii vor beneficia de aceeași calitate a serviciilor mobile ca în țara de origine, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Un element important al acestui cadru este accesul gratuit la serviciile de urgență, indiferent de statul în care se află utilizatorul. Această prevedere este menită să asigure protecția consumatorilor și să elimine barierele legate de costuri în situații critice.

ANCOM precizează că aplicarea acestor reguli va contribui la o experiență mai previzibilă pentru utilizatori, reducând riscul apariției unor facturi neprevăzute la întoarcerea din străinătate. În același timp, operatorii sunt obligați să informeze clar clienții cu privire la condițiile de utilizare a serviciilor de roaming.

Prin includerea Republicii Moldova și a Ucrainei în acest sistem, aria de aplicare a regulilor europene privind roamingul se extinde dincolo de granițele actuale ale Uniunii, reflectând o apropiere graduală a celor două state de standardele pieței digitale europene.

Tot de la 1 ianuarie 2026, ANCOM anunță o reducere a valorii maxime a suprataxei care poate fi aplicată în cazul depășirii limitelor de utilizare rezonabilă a serviciilor de date în roaming în Spațiul Economic European. Această modificare este relevantă pentru utilizatorii cu un consum ridicat de internet mobil în afara țării.

Reprezentanții autorității explică faptul că fiecare furnizor de servicii de roaming are dreptul să stabilească o politică de utilizare rezonabilă. Scopul acestor politici este de a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a roamingului, cum ar fi situațiile de roaming permanent într-un alt stat din SEE.

După depășirea limitelor stabilite prin politica de utilizare rezonabilă, furnizorul poate percepe anumite suprataxe, însă acestea sunt plafonate prin reglementările europene. În cazul serviciilor de date, valoarea maximă a suprataxei va fi de 1,10 euro/GB (fără TVA) în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026.

Începând cu 1 ianuarie 2027, acest plafon va fi redus în continuare, urmând să ajungă la 1 euro/GB (fără TVA). Reducerea graduală a suprataxelor are ca obiectiv alinierea costurilor de roaming la niveluri cât mai apropiate de cele naționale.

ANCOM oferă clarificări și pentru situațiile în care utilizatorii au planuri tarifare cu date nelimitate sau cvasi-nelimitate, fie că este vorba despre cartele preplătite, abonamente sau extraopțiuni. În aceste cazuri, operatorii pot aplica o limită de consum rezonabil al datelor în roaming, raportată la o perioadă de facturare.

Autoritatea explică modul în care se calculează volumul de date disponibil în roaming, pentru a asigura transparența față de utilizatori și pentru a evita interpretările neclare ale ofertelor comerciale.