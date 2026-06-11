Republica Moldova intră în rețeaua europeană a competențelor profesionale. WorldSkills Europe aduce noi oportunități pentru educație

Republica Moldova a devenit oficial membră a rețelei WorldSkills Europe, una dintre cele mai importante platforme europene dedicate dezvoltării competențelor profesionale. Documentul de aderare a fost ratificat pe 11 iunie, în cadrul Adunării Generale WorldSkills Europe 2026, desfășurate la Helsinki, în Finlanda. Decizia oferă acces la standarde europene de formare și evaluare, precum și la proiecte și competiții internaționale. Autoritățile de la Chișinău consideră că acest pas va contribui la modernizarea sistemului educațional și la apropierea pregătirii profesionale de cerințele reale ale pieței muncii.

Prin aderarea la WorldSkills Europe, Republica Moldova devine parte a unei platforme europene care promovează excelența în educația profesională și tehnică și susține dezvoltarea competențelor cerute de economia modernă.

Ratificarea documentului de aderare a avut loc pe 11 iunie, în timpul Adunării Generale WorldSkills Europe 2026, organizată la Helsinki. Noul statut oferă instituțiilor de învățământ și factorilor implicați în formarea profesională acces la standarde europene de evaluare și pregătire, precum și la schimburi de experiență cu alte state membre.

Totodată, apartenența la această rețea creează oportunități pentru participarea la competiții internaționale și la inițiative europene dedicate dezvoltării învățământului profesional și tehnic.

Într-o declarație transmisă cu ocazia aderării, reprezentanții WorldSkills Europe au evidențiat importanța includerii Republicii Moldova în organizație și beneficiile pe care această colaborare le poate aduce tinerilor și sistemului educațional.

„Suntem încântați să primim Republica Moldova ca cel mai nou stat membru al WorldSkills Europe și așteptăm cu interes să colaborăm pentru dezvoltarea educației și formării profesionale și tehnice, promovarea excelenței în domeniul competențelor și creșterea atractivității carierelor profesionale. Împreună putem demonstra tinerilor puterea transformatoare a competențelor, nu doar la nivel individual, ci și la nivelul întregii societăți”, a declarat Ben Blackledge, președintele Consiliului de Administrație al WorldSkills Europe.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aderarea Republicii Moldova la WorldSkills Europe deschide accesul la proiecte internaționale, parteneriate și programe europene orientate spre modernizarea învățământului profesional-tehnic.

Autoritățile estimează că noul statut va contribui la consolidarea legăturii dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri, astfel încât pregătirea elevilor și a tinerilor să răspundă mai bine nevoilor economiei și cerințelor angajatorilor.

Ministerul subliniază că participarea la inițiativele europene dedicate dezvoltării competențelor va facilita adoptarea unor practici moderne de instruire și evaluare, utilizate deja în numeroase state europene.

Secretara de stat Liudmila Stihi a apreciat că aderarea reprezintă un pas important pentru viitorul educației profesionale și pentru dezvoltarea resurselor umane din țară. Potrivit acesteia, apartenența la rețeaua europeană constituie „o investiție strategică și orientată spre viitor”, care va sprijini modernizarea sistemului educațional și creșterea calității pregătirii profesionale în Republica Moldova.

WorldSkills Europe este cunoscută în principal pentru organizarea competiției EuroSkills, considerată cea mai importantă competiție europeană dedicată meseriilor și profesiilor.

La aceste concursuri participă tineri specialiști din domenii variate, inclusiv tehnologia informației, inginerie, mecatronică, construcții, servicii, design și industria alimentară.

Concurenții sunt evaluați pe baza unor standarde utilizate de angajatori și de marile industrii europene, competițiile având rolul de a promova performanța profesională și de a încuraja dezvoltarea competențelor practice.

Prin aderarea la WorldSkills Europe, Republica Moldova va avea posibilitatea să participe activ la aceste competiții și să își promoveze tinerii specialiști într-un cadru european dedicat excelenței profesionale.