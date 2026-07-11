Republica Moldova are un nou premier desemnat. Maia Sandu l-a nominalizat pe Vasile Tofan

Vasile Tofan a fost desemnat sâmbătă, 11 iulie, candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, în urma deciziei anunțate de președinta Maia Sandu. Nominalizarea a fost făcută după propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în cadrul unei conferințe de presă. Noul candidat la șefia Guvernului trebuie să prezinte Parlamentului programul de guvernare și echipa executivă în termen de 15 zile pentru a solicita votul de încredere.

Vasile Tofan a fost desemnat de președinta Maia Sandu candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după propunerea formulată de partidul de guvernământ PAS. În cadrul conferinței de presă organizate la Chișinău, șefa statului a explicat că viitorul Executiv va avea responsabilitatea de a continua parcursul european al țării, de a consolida instituțiile statului și de a accelera dezvoltarea economică.

În discursul său, Maia Sandu a reamintit și pașii constituționali care urmează după desemnare, precizând că noul candidat trebuie să obțină sprijinul Parlamentului pentru programul de guvernare și pentru echipa ministerială.

„Am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Conform Constituției, candidatul desemnat urmează să ceară, în termen de 15 zile, votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența Guvernului. Succes domnului Vasile Tofan”, a declarat Maia Sandu.

Nominalizarea a fost salutată și de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a transmis că fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate va susține noul candidat în procesul de formare a Guvernului și în implementarea obiectivelor asumate privind integrarea europeană.

„Obiectivul principal rămâne și este, cu toate angajamentele și țintele noastre, procesul de integrare europeană. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate va oferi tot suportul, toată susținerea și vom fi aproape în acest proces foarte important pentru a duce la bun sfârșit toate începuturile noastre. Încă o dată, domnul Tofan, mult succes, facem echipă și vă așteptăm cât mai repede în Parlament”, a declarat Igor Grosu.

După anunțul oficial, Vasile Tofan a declarat că privește desemnarea nu ca pe o realizare personală, ci ca pe o responsabilitate majoră față de cetățeni. Acesta a precizat că intenționează să înceapă activitatea fără întârziere și că primele direcții de acțiune vor fi refacerea încrederii publice, relansarea economiei și consolidarea spiritului de echipă în administrația publică, informează cotidianul.md.

„Este o mare, mare onoare să stau aici. Nu o văd ca o realizare, nu o văd ca o linie în CV, o văd ca o mare responsabilitate și trebuie să recunosc că sunt inclusiv copleșit de această responsabilitate și o să fac tot ce stă în putințele mele ca să mă ridic la nivelul așteptărilor moldovenilor”, a spus candidatul la funcția de premier.

În ceea ce privește economia, Tofan consideră că dezvoltarea trebuie construită în jurul antreprenorilor, agricultorilor și producătorilor, susținând că investițiile și inițiativa privată reprezintă baza creșterii nivelului de trai.

„Nu putem îmbunătăți viața oamenilor dacă nu repornim economia. Economia nu se face din ministere și din cabinetele birocratice. Economia se face în teren, la gospodăria țărănească, la fabrică, în parcurile IT. Mă voi concentra din primele zile pe readucerea optimismului antreprenorilor. Moneda antreprenorilor este optimismul. Trebuie să readucem acel optimism, astfel încât oamenii să își dorească să investească, să riște și să construiască în Republica Moldova”, a afirmat acesta.

Totodată, candidatul desemnat s-a adresat funcționarilor publici, afirmând că reformarea administrației poate fi realizată doar prin colaborare și prin implicarea unor echipe competente.

„Politica, guvernarea și businessul sunt un sport de echipă. Nu voi putea realiza nimic de unul singur. Sunt un jucător de echipă și vreau să construim împreună echipe puternice. Toți cei care împărtășesc valorile noastre, sunt integri, competenți și muncitori vor avea întotdeauna un aliat în mine. Tot ceea ce facem este pentru a îmbunătăți viața moldovenilor și pentru a aduce Republica Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Este șansa generației noastre și îmi doresc să o valorificăm împreună”, a declarat candidatul desemnat.

La scurt timp după desemnare, Vasile Tofan a publicat și un mesaj pe rețelele de socializare, în care a explicat că a acceptat candidatura cu deplina conștientizare a responsabilității pe care o implică funcția.

„Această reușită depinde de noi toți – tocmai din această perspectivă am acceptat cu mare responsabilitate candidatura la funcția de prim-ministru propusă de PAS”, a scris Tofan pe rețele de socializare.

Acesta a apreciat că Republica Moldova traversează un moment decisiv și că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă principala misiune a viitorului Guvern.

„Înțeleg și gravitatea momentului, dar și perspectiva reală de a duce Moldova unde trebuia să fie acum 20 de ani. Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate istorică”, a afirmat acesta.

În finalul mesajului publicat pe rețelele de socializare, Vasile Tofan a detaliat obiectivele politice pe care intenționează să le urmărească în cazul în care va obține votul Parlamentului.