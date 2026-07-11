Medicament injectabil promovat pe TikTok ridică semnale de alarmă. Dermatologii avertizează asupra riscurilor pentru piele și sănătate

Un medicament injectabil comercializat ilegal pentru obținerea unui bronz rapid continuă să fie promovat pe TikTok, în ciuda interdicțiilor existente în mai multe state. Dermatologi și cercetători din Australia, Statele Unite și alte țări avertizează că produsul poate provoca efecte adverse severe și poate îngreuna depistarea cancerului de piele. Specialiștii atrag atenția că informațiile distribuite pe rețelele sociale omit frecvent riscurile reale asociate utilizării acestei substanțe.

Un medicament injectabil cunoscut sub denumirea de Melanotan II a devenit popular pe TikTok, unde numeroși influenceri îl promovează drept o metodă rapidă de obținere a bronzului. Comunitatea medicală avertizează însă că produsul nu este aprobat pentru această utilizare și că poate avea consecințe serioase asupra sănătății.

Dermatologii din mai multe țări și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu amploarea fenomenului, Melanotan II fiind prezentat pe platformele sociale drept „drogul Barbie”. Produsul este interzis ca produs cosmetic în Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Danemarca și în alte state, iar în majoritatea acestor jurisdicții este ilegal să fie comercializat sau vândut pentru bronzare.

Cu toate acestea, produsul continuă să fie disponibil pe internet sub formă de fiole injectabile sau spray nazal, iar videoclipurile care îi promovează presupusele beneficii acumulează milioane de vizualizări.

Potrivit cercetătoarei în dermatologie Simone Goldinger, de la Universitatea din Queensland, amploarea acestor postări reprezintă un motiv serios de îngrijorare deoarece utilizatorii sunt expuși unor informații incomplete.

„Ceea ce se vinde pe rețelele de socializare ca un produs rapid, «sigur», injectabil sau cu spray nazal pentru bronzare este o substanță neaprobată, eliberată doar pe bază de rețetă, care se administrează singur, fără supraveghere medicală, fără control al calității și adesea fără o idee clară despre ce se află de fapt în fiolă”, a declarat Goldinger pentru ScienceAlert.

Melanotan II a fost dezvoltat inițial în cadrul unui program de cercetare început în anii 1980 la Universitatea din Arizona. Cercetătorii încercau să obțină agenți capabili să stimuleze bronzarea fără expunere la soare, studiind analogi sintetici ai hormonului alfa-MSH, care stimulează melanocitele – celulele responsabile de pigmentarea pielii. În urma acestor cercetări au fost dezvoltate melanotan I și melanotan II.

Pe parcursul studiilor, cercetătorii au observat însă că substanța producea și efecte importante asupra funcției sexuale masculine, unul dintre cele mai grave fiind priapismul – o erecție dureroasă și persistentă, care poate necesita intervenție medicală de urgență.

Riscurile asociate utilizării melanotanului II sunt ilustrate și de un raport medical publicat în 2021 în revista Sexual Medicine, care descrie cazul unui bărbat în vârstă de 55 de ani ajuns la spital după administrarea medicamentului.

„Oamenii cred că bronzul îi protejează de arsurile solare sau de cancerul de piele, dar acest lucru nu este adevărat”, spune cercetătoarea în dermatologie Simone Goldinger

Pacientul s-a prezentat la camera de gardă după ce erecția provocată de injectarea a 2 mg de Melanotan II în abdomen a persistat timp de aproximativ 30 de ore.

„Pacientul mai folosise [Melanotan II] timp de peste șase ani, în încercarea de a-și închide pielea la culoare în fiecare an înainte de vară”, au scris autorii raportului.

El relatează că, de obicei, îi provoca o erecție care dura câteva minute după injectare, care dispăruse spontan în cazul utilizărilor anterioare ale medicamentului. De asemenea, a raportat greață severă în timpul utilizării acestuia, așa că în fiecare an își făcea o injecție înainte de culcare.

După ce tratamentele inițiale nu au avut efect, medicii au fost nevoiți să intervină chirurgical, sub anestezie generală, procedură care a rezolvat în cele din urmă complicația.

Potrivit specialiștilor, postările publicate de utilizatori pe TikTok arată că numeroase persoane au experimentat forme mai ușoare ale acestor reacții adverse. Totuși, datele științifice privind frecvența exactă a efectelor secundare rămân limitate, deoarece medicamentul nu a fost suficient studiat pentru utilizarea promovată pe rețelele sociale.

Scopul inițial al cercetătorilor din Arizona nu era dezvoltarea unui produs cosmetic și nici tratarea disfuncției erectile, ci identificarea unei metode prin care persoanele cu pielea foarte deschisă să fie mai bine protejate împotriva cancerului de piele.

Totuși, un studiu publicat în 2024 a arătat că una din trei postări despre melanotan care menționau cancerul de piele susținea că medicamentul oferă protecție împotriva acestei boli, deși nu există dovezi științifice care să confirme o asemenea afirmație.

În același timp, unele cercetări și rapoarte de caz au ridicat întrebări privind posibila implicare a melanotanului II în apariția melanomului, cea mai agresivă formă de cancer de piele, deși până în prezent rezultatele nu permit stabilirea unei relații cauzale certe.

Goldinger explică faptul că Melanotan II stimulează multiplicarea celulelor pigmentare prin activarea acelorași receptori care răspund în mod normal la radiațiile ultraviolete.

„Acest lucru permite melanotanului să păcălească organismul să închidă pielea la culoare fără acel declanșator [UV]”, a declarat ea pentru ScienceAlert.

Specialiștii atrag însă atenția că evitarea expunerii directe la soare nu înseamnă automat eliminarea riscurilor.

„Din punct de vedere dermatologic, cea mai mare preocupare este efectul asupra alunițelor. Există rapoarte de cazuri de melanom care se dezvoltă la persoanele care utilizează melanotan, ceea ce are sens din punct de vedere biologic, deoarece stimulează persistent proliferarea celulelor pigmentare”, a spus Goldinger.

Medicii explică faptul că Melanotan II poate închide la culoare alunițele și petele pigmentare existente, iar în unele cazuri utilizatorii au observat apariția unor noi alunițe după administrarea medicamentului. Toate aceste modificări pot face mult mai dificilă identificarea unui posibil melanom în timpul consultațiilor dermatologice.

Colegiul Dermatologilor din Australia de Sud a transmis pentru ScienceAlert că împărtășește preocupările exprimate de întreaga comunitate medicală cu privire la utilizarea Melanotanului II.

Dermatologii avertizează și asupra unei alte probleme generate de promovarea Melanotanului II pe platformele sociale: convingerea eronată că un bronz mai închis oferă protecție împotriva efectelor nocive ale soarelui.

Un studiu publicat în 2025, bazat pe interviuri realizate cu 29 de utilizatori ai medicamentului, a arătat că participanții nu erau, în general, preocupați de efectele adverse pe termen lung. În schimb, aceștia considerau că melanotan II îi protejează împotriva cancerului de piele prin reducerea riscului de arsuri solare.

Experții avertizează că această percepție poate determina oamenii să petreacă mai mult timp în soare și să se expună mai frecvent radiațiilor ultraviolete, unul dintre principalii factori de risc pentru dezvoltarea cancerului cutanat.

„Nu protejează pielea de daunele provocate de razele UV. Acesta este un mit des întâlnit – oamenii cred că bronzul îi protejează de arsurile solare sau de cancerul de piele, dar nu este adevărat. Crema de protecție solară este în continuare esențială”, a declarat Goldinger.

Potrivit specialiștilor, avertismentele privind Melanotan II sunt formulate de ani de zile, însă popularitatea produsului pe rețelele sociale continuă să crească, alimentând îngrijorările privind lipsa reglementărilor, deficitul de informații corecte și impactul pe care astfel de tendințe îl pot avea asupra sănătății publice.