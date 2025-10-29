Indiferent de afacerea pe care o ai sau de serviciile pe care le oferi, promovarea în mediul online te-ar putea ajuta mai mult decât crezi. Cele mai populare platforme de social media, Instagram, Facebook și TikTok, oferă o astfel de posibilitate, indiferent de mărimea afacerii.

Facebook este în continuare una dintre cele mai folosite platforme dintre cele trei menționate anterior, fiind, din această cauză, cea mai eficientă pentru reclame. Aici, utilizatorii pot folosi mai multe tipuri de reclame (feed, story, video, carusel).

Instagram face parte de ceva timp din ecosistemul Meta din care face parte și Facebook, doar că există în continuare oameni care preferă să nu folosească această platformă. La fel ca în cazul Facebook, și aici utilizatorii pot folosi aceleași tipuri de reclame.

Apoi mai avem TikTok, platforma chinezească de social media, care s-a impus destul de rapid pe piață și care a devenit preferata tinerilor. Aceasta este, în general, potrivită pentru brandurile care urmăresc un conținut creativ și posibil viral.

Tipurile de reclame oferite de către TikTok sunt in-feed, top view sau brand takeover.

Indiferent de platforma pe care o alegi, este important să știi de la început că nu există un cost fix. Acesta depinde de o multitudine de factori, cei mai importanți fiind durata și frecvența campaniei.

Campaniile scurte și agresive pot fi mai scumpe per zi, dar mai eficiente dacă ai nevoie de rezultate rapide, în timp ce campaniile mai lungi permit optimizarea și distribuirea bugetului într-un mod mai eficient.

Totuși, ca să ne facem o idee de raportul cost-reach, vom lua de exemplu o postare de pe Instagram.

Pentru o postare al cărei obiectiv este atragerea utilizatorilor pe un site, audiența fiind similară cu cea a urmăritorilor, bugetul depinde de durata campaniei.

Astfel, pentru o singură zi de campanie costul poate fi între 9 și 4.380 de lei. Deși în aplicație apare că poți avea un buget mai mare, apare o eroare care spune că ai depășit limita permisă pentru promovarea în aplicație.

Așadar, pentru o campanie de o zi, cu un buget de 3,946 de lei, reach-ul estimat este de 250,000-650,000 de persoane.

Însă, nu este obligatoriu să începi din prima cu un astfel de buget. Pentru afacerile la început de drum este recomandat să începi cu sume mici.

Așadar, pentru o campanie de 6 zile, cu un buget zilnic de 9 lei, vei plăti 54 de lei (la care nu s-a adăugat taxa Apple) pentru un reach de 5,400-14,000 de persoane.

Pe TikTok, lucrurile stau puțin diferit, având în vedere că aici avem mai multe opțiuni de promovare.

În primul rând, dacă scopul tău este să ai mai multe vizualizări la un clip, atunci poți alege din pachetele disponibile sau poți să-l personalizezi chiar tu.

Pachetele TikTok oferă:

2,55K-6,72K vizualizări/zi – 11,15 lei/zi

5,97K-15,75K vizualizări/zi – 26,12 lei/zi

17,14K-45,23K vizualizări/zi – 75 lei/zi

Foarte important aici este că acestea sunt prețurile oferite de TikTok, fără alte taxe.

Pentru a atrage mai mulți urmăritori, costurile TikTok fără alte taxe adăugate sunt:

125-566 urmăritori – 75 lei

154-595 urmăritori – 92 lei

291-732 urmăritori-174 lei

Pentru cei care doresc mai multe vizualizări ale profilului, aici costul minim este de 5 lei pe zi și poate urca până la 4,400 de lei, tot așa, fără alte taxe suplimentare. Asta înseamnă că suma finală, trece de 7,000 de lei dacă alegi bugetul maxim, plus taxele.

Promovările pentru LIVE-uri au și ele alte costuri, astfel: