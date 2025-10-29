Oana Gheorghiu susține că postarea a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, ca urmare a întâlnirii din februarie a președintelui Trump cu Volodimir Zelenski. Ea este de părere că nimic din ce a scris pe contul personal de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.

Cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață a spus că, privind înapoi, nu ar mai scrie mesajele în aceiași termeni, chiar și fără a fi numită într-o funcție publică. În ciuda emoțiilor momentului, ea susține că își menține respectul profund pentru Statele Unite ale Americii și recunoștința pentru contribuția constantă a acestora la securitatea euro-atlantică, inclusiv a României, și pentru parteneriatul strategic dintre România și SUA.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României. Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare. Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment. Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, a scris ea pe Facebook.

Dacă va fi numită vicepremier, Oana Gheorghiu a afirmat că va susține și va reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu Statele Unite și cu administrația Trump. Aceasta subliniază că angajamentul față de parteneriatul strategic și respectul pentru contribuția SUA la securitatea României rămân neclintite, indiferent de contextul emoțional al postărilor anterioare.

„Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA. Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, a mai scris Gheorghiu.

Reacția a venit după ce Oana Gheorghiu s-a confruntat cu mai multe critici în urma mesajului controversat. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că o astfel de nominalizare poate compromite relația cu SUA.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României! Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii! De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent. Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român. Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect. PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a scris Grindeanu pe Facebook.

