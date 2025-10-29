Administrația Trump intenționează să retragă mii de militari americani din România, într-o mișcare care marchează o schimbare de direcție semnificativă în politica de securitate a Washingtonului și care a generat îngrijorare pe flancul estic al NATO.

Potrivit unor surse americane și europene citate de publicația Kyiv Post, aliații occidentali au fost informați la începutul acestei săptămâni despre decizia de retragere, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare.

Oficialii, care au cerut anonimatul pentru a discuta subiectul, au precizat că reducerea forțelor americane nu ar trebui să depășească „mai mult de un batalion” și că această măsură nu va „avea un impact semnificativ asupra operațiunilor americane din regiune”.

Decizia vine pe fondul creșterii tensiunilor în regiune, în contextul incursiunilor aeriene tot mai frecvente ale Rusiei în spațiul NATO, inclusiv deasupra României, și a demersurilor diplomatice recente prin care președintele Trump încearcă să obțină un armistițiu în Ucraina.

Sursele citate notează că planurile inițiale vizau reduceri atât în România, cât și în Polonia, însă în cele din urmă decizia a vizat doar România. Motivația oficială ține de revizuirea globală a posturii de apărare a Pentagonului, care urmărește să elibereze resurse pentru consolidarea prezenței americane în emisfera vestică și în regiunea Indo-Pacific, în contextul rivalității strategice cu China.

Măsura face parte dintr-un proces mai amplu de redistribuire a forțelor americane și aliniere la noua doctrină militară, care plasează competiția în Pacific drept prioritate absolută a apărării americane.

Totuși, experți militari europeni avertizează că, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă, o astfel de retragere ar putea fi percepută drept un semnal greșit transmis Moscovei.

„Nu există niciun motiv evident sau tactic pentru retragerea brigăzii NATO din România”, a declarat colonelul american în retragere Richard Williams, fost director adjunct al Diviziei de investiții în apărare a NATO, pentru Kyiv Post.

În contrast cu decizia privind România, președintele Trump a transmis garanții ferme Poloniei că trupele americane de pe teritoriul său nu vor fi reduse.

Într-o discuție recentă cu președintele polonez Karol Nawrocki, liderul de la Casa Albă ar fi declarat că SUA „nici măcar nu s-a gândit” la retragerea trupelor, subliniind: „Suntem alături de Polonia până la capăt.”

Această promisiune a adus o oarecare ușurare la Varșovia, însă îngrijorarea persistă în rândul statelor din sud-estul Europei. „Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca fiind atractivă”, a avertizat Justyna Gotkowska, directoare adjunctă a Centrului pentru Studii Estice (OSW) din Polonia, evidențiind importanța valorii de descurajare a prezenței americane.

Mișcarea vine în contextul în care Divizia a 3-a de Infanterie a preluat recent comanda misiunilor americane din România, cu un efectiv de aproximativ 3.000 de militari dislocați prin rotație la baza Mihail Kogălniceanu (MK) – principalul centru de operațiuni al SUA în regiunea Mării Negre.

Armata SUA a precizat că aceste trupe coordonează operațiuni în România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria, consolidând infrastructura de apărare și planurile de reacție rapidă pe flancul estic.

Un fost oficial militar român, citat de Kyiv Post, a calificat decizia ca fiind „greu de înțeles”, subliniind că amprenta actuală a SUA în Europa – de circa 80.000 de soldați – este deja „modestă din punct de vedere istoric”.

De asemenea, parlamentarii americani din ambele partide au susținut, după 2022, menținerea unei prezențe militare consistente în Europa de Est, considerând-o esențială pentru descurajarea Rusiei.

Decizia de retragere survine în momentul în care NATO derulează misiunea de vigilență sporită Eastern Sentry, lansată ca răspuns la incursiunile repetate ale Rusiei în spațiul Alianței.

Analiștii avertizează că o diminuare a prezenței americane ar putea slăbi influența Washingtonului în regiune și ar încuraja percepția Kremlinului că Occidentul își pierde interesul strategic pentru Europa de Est.

Colonelul Williams a reamintit că baza Cincu din România urmează să devină una dintre cele mai mari baze NATO din Europa, iar forțele dislocate aici rămân cruciale pentru stabilitatea regională.