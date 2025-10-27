Legea promulgată de președintele rus Vladimir Putin vizează nu doar acordul principal, ci și toate protocoalele anexă, care reglementau finanțarea, monitorizarea și răspunderea civilă pentru eventuale daune.

Denunțarea acordului vine după ce, în ultimele săptămâni, ambele camere ale parlamentului rus — Duma și Consiliul Federației — au aprobat în unanimitate actul legislativ.

Viceministrul de externe Serghei Riabkov a declarat la începutul lunii octombrie că Rusia analizează încheierea oricărei cooperări cu Statele Unite în cadrul acestui acord, inclusiv „din punct de vedere formal”.

Acordul privind plutoniul militar a fost semnat în anul 2000 și ratificat în 2011, având ca scop eliminarea controlată a stocurilor de plutoniu excedentar. Cooperarea a fost suspendată treptat, mai întâi de Rusia, printr-un decret prezidențial, și apoi de Statele Unite, care au adoptat o lege federală ce impunea încetarea colaborării după aplicarea sancțiunilor economice împotriva Moscovei, în urma invaziei Ucrainei.

Autoritățile ruse susțin că suspendarea a fost determinată și de faptul că Washingtonul ar fi modificat unilateral procedurile de neutralizare a plutoniului, fără consultarea Moscovei.

Putin a transmis că acordul ar putea fi reactivat doar dacă Statele Unite vor accepta condițiile impuse de Rusia.

Printre acestea se numără ridicarea sancțiunilor economice, plata compensațiilor pentru prejudiciile suferite de economia rusă și reducerea infrastructurii militare în statele care au aderat la NATO după 1 septembrie 2000.

În același timp, președintele rus a oferit Statelor Unite posibilitatea de a prelungi pentru încă un an tratatul START III înainte de expirarea sa în februarie 2026, ultimul acord major de control al armelor nucleare între cele două puteri.

Pe fondul acestor anunțuri, președintele american Donald Trump a criticat dur testarea de către Rusia a unei noi rachete de croazieră cu propulsie nucleară, afirmând că Moscova ar trebui să-și concentreze eforturile asupra încheierii războiului din Ucraina, nu asupra dezvoltării de noi arme.

Putin a confirmat că Federația Rusă a efectuat cu succes testul final al rachetei de croazieră Burevestnik, o armă cu propulsie nucleară despre care Kremlinul susține că are o rază de acțiune nelimitată.

NATO a denumit proiectul „Skyfall”, iar experții occidentali l-au catalogat drept „Cernobîlul zburător”, din cauza riscurilor de contaminare nucleară pe care le implică un astfel de sistem de armament.