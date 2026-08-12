Vladimir Putin lansează o amenințare neașteptată către Europa. Ce nave ar putea fi vizate

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Moscova ar putea confisca nave europene dacă statele europene continuă planurile privind vânzarea mărfurilor confiscate de la nave asociate așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei. Liderul de la Kremlin a transmis că Rusia ar putea răspunde prin măsuri similare în cazul în care aceste planuri vor fi puse în aplicare.

Putin a calificat acțiunile europene drept „piraterie și banditism”, susținând că Moscova va fi nevoită să reacționeze dacă navele și încărcăturile legate de Rusia vor continua să fie confiscate. Avertismentul a fost făcut miercuri, în timp ce președintele rus supraveghea exercițiile navale desfășurate de Rusia în Orientul Îndepărtat.

„Vom fi forțați să răspundem cu aceeași monedă”, a declarat Putin, precizând că Rusia ar putea acționa „oriunde considerăm noi înșine necesar și potrivit”. Declarațiile sale au fost făcute pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și statele europene, pe fondul măsurilor adoptate pentru limitarea comerțului rusesc cu petrol.

Mai multe țări europene au interceptat nave suspectate că transportă petrol rusesc, în pofida sancțiunilor menite să reducă veniturile obținute de Moscova din exporturile de energie. Disputa privind aceste nave și mărfurile transportate de ele a devenit astfel un nou punct de tensiune între Rusia și statele europene, informează firstpost.com.

Noile sancțiuni adoptate de Uniunea Europeană luna trecută le permit statelor membre să vândă petrol și alte mărfuri confiscate de la nave vizate de aceste măsuri. Aceste prevederi se află în centrul avertismentului transmis de Putin, care a indicat că Rusia ar putea recurge la acțiuni similare împotriva intereselor europene.

Amenințarea liderului rus vine și după ce documente judiciare suedeze obținute de AFP la începutul acestei luni au indicat că Suedia intenționează să transfere Ucrainei o navă rusească confiscată. Vasul este suspectat că transporta cereale provenite din zone ale Ucrainei ocupate de Rusia.

Putin nu a precizat ce nave europene ar putea fi vizate de eventualele măsuri rusești. Președintele rus nu a indicat nici forma concretă pe care ar putea să o ia represaliile Moscovei în cazul în care statele europene vor continua confiscarea și vânzarea mărfurilor provenite de la navele vizate.

Declarațiile au fost făcute în timp ce Putin se afla la bordul crucișătorului rus de rachete ghidate Varyag, în apropiere de Sahalin. Marina rusă desfășura în această zonă exerciții militare, iar prezența președintelui rus a coincis cu avertismentele privind răspunsul Moscovei la acțiunile europene.

În timpul vizitei la exercițiile navale, Putin a criticat și ceea ce consideră a fi o creștere a prezenței NATO în regiune. „NATO face progrese în regiune”, a declarat Putin, potrivit agenției de știri ruse TASS.

Președintele rus a făcut referire și la apariția unor noi grupări militare și politice, precum și la desfășurarea unor sisteme de armament pe care Moscova le consideră amenințări la adresa securității sale.

Exercițiile navale rusești au loc cu doar câteva zile înaintea exercițiilor militare comune planificate de Statele Unite și Coreea de Sud. Aceste manevre sunt concepute pentru pregătirea unui potențial conflict care ar implica Coreea de Nord.

Activitatea militară din regiune se desfășoară pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de apropierea cooperării dintre Moscova și Phenian. Relațiile militare dintre Rusia și Coreea de Nord reprezintă astfel un alt element al tensiunilor existente în regiune.

Activitatea militară are loc în condițiile în care Rusia și Coreea de Nord și-au intensificat cooperarea, iar evoluțiile dintre cele două state sunt urmărite în contextul mai larg al tensiunilor dintre Moscova și Occident.

Exercițiile desfășurate de marina rusă în Orientul Îndepărtat se suprapun cu pregătirile militare ale Statelor Unite și Coreei de Sud. Manevrele comune americano-sud-coreene au ca obiectiv pregătirea pentru un posibil conflict care ar implica Phenianul.

În același timp, disputa dintre Rusia și statele europene privind navele asociate „flotei din umbră” se află în centrul celui mai recent avertisment transmis de Putin. Liderul rus a indicat că Moscova ar putea răspunde prin măsuri îndreptate împotriva intereselor europene dacă navele și încărcăturile legate de Rusia vor continua să fie confiscate.

Putin nu a oferit detalii despre eventualele nave europene care ar putea fi vizate și nici despre măsurile concrete pe care Rusia le-ar putea adopta. Declarațiile sale au fost făcute în timp ce marina rusă desfășura exerciții în apropiere de Sahalin, pe fondul preocupărilor privind cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord și al tensiunilor cu statele europene.