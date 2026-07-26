Vladimir Putin ar pregăti următoarea mutare. Serviciile secrete britanice văd un risc major pentru NATO

Serviciile de informații din Marea Britanie estimează că următoarele luni ar putea aduce o escaladare a tensiunilor dintre Rusia și NATO. Potrivit unor surse din zona de securitate citate de presa britanică, există temeri că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca o nouă provocare la adresa Alianței Nord-Atlantice, profitând de contextul geopolitic actual și de atenția îndreptată spre criza din Orientul Mijlociu.

Evaluările serviciilor secrete britanice, prezentate de publicația Daily Mail, indică faptul că Moscova ar putea lua în calcul o acțiune menită să testeze reacția NATO și a noului guvern de la Londra, într-un moment în care Statele Unite sunt concentrate pe evoluțiile din regiunea Golfului și pe dosarul iranian.

Analiștii citați de publicația britanică susțin că actualul context internațional este considerat favorabil de Kremlin pentru o eventuală demonstrație de forță sau pentru o acțiune care să pună la încercare unitatea alianței occidentale.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, serviciile de informații cred că riscul unei confruntări sau al unei provocări deliberate a crescut în ultimele săptămâni.

„Există în prezent o convingere solidă că Putin pregătește o formă de confruntare directă cu NATO undeva în următoarele câteva luni. Acest lucru este influențat de mai mulți factori – convingerea că atenția lui Trump este dispersată din cauza Iranului și semnele de fisuri în interiorul conducerii ucrainene”, a declarat unul dintre interlocutorii publicației, din cadrul serviciilor secrete britanice.

Potrivit aceleiași surse, schimbările politice din Regatul Unit și evoluțiile de pe frontul din Ucraina sunt analizate cu atenție la Moscova, iar Kremlinul ar putea încerca să profite de această perioadă.

Sursele citate de Daily Mail susțin că dificultățile întâmpinate de armata rusă în Ucraina și lipsa unor progrese decisive ar putea determina Kremlinul să caute alte modalități de a schimba dinamica conflictului.

Potrivit evaluărilor prezentate, noul executiv britanic condus de premierul Andy Burnham ar putea deveni ținta unor teste din partea Moscovei, în încercarea de a identifica eventuale diferențe de abordare față de administrația precedentă.

„Există sentimentul că, dacă Putin nu reușește să schimbe cumva dinamica pe câmpul de luptă împotriva Ucrainei, războiul va fi pierdut”, a citat publicația un alt informator din serviciile secrete.

În același timp, autoritățile britanice urmăresc cu atenție și evoluțiile din Orientul Mijlociu, în condițiile în care Iranul a lansat amenințări la adresa bazelor militare britanice din regiune.

Pe fondul acestor evaluări, serviciile de informații britanice au declanșat o operațiune secretă de amploare pentru consolidarea securității bazei aeriene RAF Fairford, considerată un obiectiv strategic al Regatului Unit.

În paralel, noul ministru britanic al Apărării, Wes Streeting, a transmis un mesaj ferm privind poziția Londrei față de orice posibilă agresiune rusă și a subliniat că guvernul britanic își va respecta angajamentele față de aliații din NATO.

„Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea acestui guvern și a acestui prim-ministru de a se opune agresiunii ruse – nu doar în Ucraina, ci și oricărei agresiuni împotriva Marii Britanii și a aliaților noștri. Doar în această săptămână am investit peste 700 de milioane de lire sterline în programul nostru de avioane de vânătoare de generație avansată și în alte tehnologii, demonstrându-ne angajamentul față de descurajare, în paralel cu susținerea inovației, a locurilor de muncă și a creșterii economice în toată Marea Britanie”, a declarat noul șef al Ministerului Apărării britanic.

În perioada următoare, atenția aliaților occidentali rămâne concentrată atât asupra evoluției războiului din Ucraina, cât și asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu, în contextul în care serviciile de informații monitorizează orice posibilă schimbare a strategiei Kremlinului și eventualele acțiuni care ar putea afecta securitatea flancului estic al NATO.