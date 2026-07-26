Se oprește apa rece. Străzile unde alimentarea va fi întreruptă pe 28 iulie. Anunț Apa Nova

Locuitorii din mai multe zone ale Capitalei și din localități din Ilfov și Giurgiu trebuie să se pregătească pentru întreruperi programate ale alimentării cu apă și energie electrică în perioada 27 iulie – 2 august. Apa Nova și Rețele Electrice Muntenia au anunțat lucrări de modernizare și mentenanță care vor afecta temporar furnizarea serviciilor.

Lucrările fac parte din programele de întreținere și reabilitare a rețelelor și sunt programate pe parcursul ultimei săptămâni din luna iulie.

Apa Nova a anunțat că marți, 28 iulie, între orele 09:00 și 18:00, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă în mai multe zone din Sectorul 6, pentru desfășurarea unor lucrări de reabilitare a rețelei.

Vor fi afectate următoarele străzi:

Prelungirea Ghencea;

Intrarea Fedeleșului;

Intrarea Căscioarele;

Strada Califarului;

Strada Râul Doamnei.

Compania recomandă locuitorilor din aceste zone să își asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada în care furnizarea va fi suspendată.

În paralel, Rețele Electrice Muntenia va efectua lucrări programate la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

Compania precizează că întreruperile au fost planificate astfel încât impactul asupra consumatorilor să fie cât mai redus.

În București vor fi afectate următoarele zone:

Luni, 27 iulie

Sectorul 1 – strada Povernei și strada Clopotarii Vechi, între orele 09:00 – 17:00.

Marți, 28 iulie

Sectorul 1 – Strada Muzeul Zambaccian și zona dintre străzile Emil Pangrati și Emile Zola;

Sectorul 3 – Intrarea Bădeni nr. 2A.

Programul întreruperilor este între 09:00 și 17:00.

Miercuri, 29 iulie

Sectorul 1 – Calea Griviței și străzile din perimetrul delimitat de Titulescu, Petru Rareș, Miron Costin, Deparateanu, Iacob Negruzzi, Constantin Disescu, Tarușanu și Ion Bianu.

Pe parcursul aceleiași săptămâni sunt programate întreruperi și în numeroase localități din județele Ilfov și Giurgiu.

În Ilfov vor fi afectate, în funcție de ziua lucrărilor, localități precum:

Otopeni;

Buftea;

Balotești;

Dragomirești-Deal;

Clinceni;

Mogoșoaia;

Petrăchioaia;

Izvorani;

Dascălu;

Zurbaua;

1 Decembrie;

Șanțu-Florești.

În județul Giurgiu sunt programate lucrări în:

Dobreni;

Valea Bujorului;

Cucuruzu;

Petru Rareș;

Răsuceni;

Crivina;

Bulbucata;

Gostinari;

Falaștoaca;

Mihai Vodă;

Bolintin-Deal;

Mirău.

Rețele Electrice Muntenia precizează că aceste întreruperi sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și modernizare a infrastructurii de distribuție.

Potrivit companiei, intervențiile au fost programate astfel încât disconfortul pentru consumatori să fie cât mai redus, însă sunt indispensabile pentru funcționarea în siguranță și eficiență a rețelei electrice.

Atât Apa Nova, cât și Rețele Electrice Muntenia recomandă locuitorilor din zonele afectate să își organizeze activitățile ținând cont de intervalele anunțate și să urmărească eventualele actualizări privind programul lucrărilor.