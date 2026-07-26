Se oprește apa rece. Străzile unde alimentarea va fi întreruptă pe 28 iulie. Anunț Apa Nova
Apă la robinet / SURSA FOTO: Dreamstime
Locuitorii din mai multe zone ale Capitalei și din localități din Ilfov și Giurgiu trebuie să se pregătească pentru întreruperi programate ale alimentării cu apă și energie electrică în perioada 27 iulie – 2 august. Apa Nova și Rețele Electrice Muntenia au anunțat lucrări de modernizare și mentenanță care vor afecta temporar furnizarea serviciilor.
Lucrările fac parte din programele de întreținere și reabilitare a rețelelor și sunt programate pe parcursul ultimei săptămâni din luna iulie.
Apa rece va fi oprită în mai multe zone din Sectorul 6
Apa Nova a anunțat că marți, 28 iulie, între orele 09:00 și 18:00, alimentarea cu apă rece va fi întreruptă în mai multe zone din Sectorul 6, pentru desfășurarea unor lucrări de reabilitare a rețelei.
Vor fi afectate următoarele străzi:
- Prelungirea Ghencea;
- Intrarea Fedeleșului;
- Intrarea Căscioarele;
- Strada Califarului;
- Strada Râul Doamnei.
Compania recomandă locuitorilor din aceste zone să își asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada în care furnizarea va fi suspendată.
Întreruperi de curent în București între 27 iulie și 2 august
În paralel, Rețele Electrice Muntenia va efectua lucrări programate la rețeaua de distribuție a energiei electrice.
Compania precizează că întreruperile au fost planificate astfel încât impactul asupra consumatorilor să fie cât mai redus.
În București vor fi afectate următoarele zone:
Luni, 27 iulie
- Sectorul 1 – strada Povernei și strada Clopotarii Vechi, între orele 09:00 – 17:00.
Marți, 28 iulie
- Sectorul 1 – Strada Muzeul Zambaccian și zona dintre străzile Emil Pangrati și Emile Zola;
- Sectorul 3 – Intrarea Bădeni nr. 2A.
Programul întreruperilor este între 09:00 și 17:00.
Miercuri, 29 iulie
- Sectorul 1 – Calea Griviței și străzile din perimetrul delimitat de Titulescu, Petru Rareș, Miron Costin, Deparateanu, Iacob Negruzzi, Constantin Disescu, Tarușanu și Ion Bianu.
Ilfov și Giurgiu, afectate de lucrări în mai multe localități
Pe parcursul aceleiași săptămâni sunt programate întreruperi și în numeroase localități din județele Ilfov și Giurgiu.
În Ilfov vor fi afectate, în funcție de ziua lucrărilor, localități precum:
- Otopeni;
- Buftea;
- Balotești;
- Dragomirești-Deal;
- Clinceni;
- Mogoșoaia;
- Petrăchioaia;
- Izvorani;
- Dascălu;
- Zurbaua;
- 1 Decembrie;
- Șanțu-Florești.
În județul Giurgiu sunt programate lucrări în:
- Dobreni;
- Valea Bujorului;
- Cucuruzu;
- Petru Rareș;
- Răsuceni;
- Crivina;
- Bulbucata;
- Gostinari;
- Falaștoaca;
- Mihai Vodă;
- Bolintin-Deal;
- Mirău.
Lucrările sunt necesare pentru modernizarea rețelelor
Rețele Electrice Muntenia precizează că aceste întreruperi sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și modernizare a infrastructurii de distribuție.
Potrivit companiei, intervențiile au fost programate astfel încât disconfortul pentru consumatori să fie cât mai redus, însă sunt indispensabile pentru funcționarea în siguranță și eficiență a rețelei electrice.
Atât Apa Nova, cât și Rețele Electrice Muntenia recomandă locuitorilor din zonele afectate să își organizeze activitățile ținând cont de intervalele anunțate și să urmărească eventualele actualizări privind programul lucrărilor.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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