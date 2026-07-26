Revoluție în energie. Orașul care se încălzește cu o uriașă baterie din nisip. Emisiile au scăzut cu aproape 70%

Un mic oraș din sudul Finlandei a devenit un punct de referință pentru viitorul sistemelor de încălzire și al stocării energiei. În localitatea Pornainen funcționează cea mai mare baterie comercială cu nisip din lume, o instalație care transformă surplusul de energie produs de sursele regenerabile în căldură ce poate fi utilizată zile sau chiar săptămâni mai târziu.

Proiectul reprezintă o soluție la una dintre cele mai mari provocări ale tranziției energetice: utilizarea eficientă a energiei produse atunci când bate vântul sau soarele strălucește, în loc să fie irosită în perioadele în care consumul este redus.

Noua instalație a fost dezvoltată de compania finlandeză Polar Night Energy, împreună cu operatorul de termoficare Loviisan Lämpö, și este inclusă în strategia locală de reducere a emisiilor de carbon.

Instalația impresionantă are aproximativ 13 metri înălțime și 15 metri în diametru și conține aproape 2.000 de tone de piatră de săpun măcinată, utilizată pentru acumularea energiei sub formă de căldură.

Sistemul poate stoca până la 100 megawați-oră de energie termică, suficient pentru a acoperi necesarul de încălzire al celor aproximativ 5.000 de locuitori ai orașului Pornainen timp de aproape o lună în sezonul cald și aproximativ o săptămână în timpul iernii.

Potrivit dezvoltatorilor, efectele sunt deja vizibile. Sistemul de termoficare și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu aproape 70%, iar consumul de biomasă, sub forma așchiilor de lemn, a fost diminuat cu aproximativ 60%. În prezent, centrala pe biomasă este utilizată doar ca rezervă și pentru perioadele în care consumul atinge valori foarte ridicate.

Directorul general al Polar Night Energy, Tommi Eronen, a explicat că localitatea folosea în trecut petrol și lemn pentru încălzire, însă noua baterie poate acoperi acum cea mai mare parte a necesarului anual fără procese de combustie.

Tehnologia este comparată de dezvoltatori cu un termos uriaș destinat stocării energiei termice.

Atunci când producția de energie eoliană sau solară este ridicată și electricitatea are un preț redus, aceasta este folosită pentru încălzirea materialului aflat în interiorul bateriei la temperaturi foarte mari.

Datorită izolației performante, căldura poate fi păstrată timp îndelungat, de la câteva zile până la câteva săptămâni. Ulterior, energia termică este transferată prin schimbătoare de căldură către apa utilizată în rețeaua centralizată de încălzire.

Reprezentanții companiei spun că unul dintre cele mai importante avantaje economice este posibilitatea cumpărării energiei electrice în perioadele în care aceasta este foarte ieftină și utilizarea căldurii stocate atunci când costurile energiei cresc semnificativ.

Polar Night Energy consideră că bateriile termice cu nisip ar putea reprezenta o alternativă importantă la sistemele electrochimice clasice, deoarece nu folosesc litiu, pământuri rare sau alte materiale considerate critice.

Actuala instalație este de aproximativ zece ori mai mare decât primul sistem demonstrativ inaugurat de companie în Finlanda în anul 2022.

Specialiștii atrag însă atenția că această tehnologie este destinată în principal stocării energiei termice. Transformarea căldurii înapoi în energie electrică rămâne mai puțin eficientă decât în cazul altor soluții de stocare, iar densitatea energetică este inferioară bateriilor litiu-ion.

Succesul proiectului finlandez a atras deja atenția autorităților și companiilor din numeroase regiuni ale lumii, în special din țările care încă utilizează cărbune sau petrol pentru producerea energiei termice.

Profesorul Jan Rosenow, specialist în politici energetice și climatice la Universitatea Oxford, consideră că astfel de sisteme vor deveni tot mai răspândite, deoarece permit stocarea energiei pentru perioade lungi și nu depind de materiale rare sau greu de procurat.

La rândul său, directorul general al Loviisan Lämpö, Mikko Paajanen, a explicat că noua instalație oferă posibilitatea separării momentului în care este cumpărată energia electrică de momentul în care este produsă efectiv căldura, ceea ce permite valorificarea perioadelor cu cele mai mici prețuri de pe piață.

Compania estimează că, în primele luni ale acestui an, între 55% și 60% din energia termică furnizată orașului va proveni din bateria cu nisip, comparativ cu aproximativ 30% înregistrat în 2025.

Ministrul finlandez al Climei, Sari Multala, consideră proiectul un exemplu de inovație în domeniul energetic și a precizat că dezvoltatorii lucrează deja la tehnologii care ar putea permite, în viitor, utilizarea acestor sisteme și pentru producerea de energie electrică, ceea ce ar reprezenta un pas important în dezvoltarea soluțiilor de stocare a energiei.