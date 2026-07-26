Bursa de Valori București a câștigat peste 18 miliarde de lei într-o săptămână. Capitalizarea a depășit 705 miliarde de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna 20–24 iulie cu o evoluție pozitivă în ceea ce privește capitalizarea bursieră, care a crescut cu peste 18 miliarde de lei față de săptămâna precedentă. În același timp, activitatea de tranzacționare s-a redus semnificativ, valoarea schimburilor cu acțiuni fiind de aproape trei ori mai mică decât în intervalul anterior.

Datele publicate de Bursa de Valori București arată că piața locală a continuat să se aprecieze în ultima săptămână analizată, în ciuda diminuării volumului tranzacțiilor.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 705,21 miliarde de lei, în perioada 20–24 iulie, față de 687,16 miliarde de lei înregistrate în săptămâna precedentă. Astfel, valoarea companiilor listate la Bursa de Valori București a crescut cu 18,05 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un avans de 2,62%.

În schimb, rulajul realizat prin tranzacțiile cu acțiuni a fost considerabil mai redus. Investitorii au efectuat schimburi în valoare totală de 778,82 milioane de lei, comparativ cu 2,14 miliarde de lei în săptămâna anterioară.

Indicele principal al pieței, BET, a încheiat perioada analizată la 35.936,94 puncte.

Cea mai intensă sesiune bursieră a săptămânii a fost cea de miercuri, 22 iulie, când pe piața principală s-au realizat tranzacții în valoare de 210,74 milioane de lei.

La polul opus s-a aflat ședința de luni, 20 iulie, când valoarea schimburilor a fost de 89,77 milioane de lei, aceasta fiind cea mai redusă din intervalul analizat.

Cele mai lichide acțiuni de pe piața principală au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat tranzacții de 196,68 milioane de lei. Cu toate acestea, prețul acțiunilor instituției bancare a înregistrat un recul de 1,75% pe parcursul săptămânii.

Pe următoarele poziții în clasamentul lichidității s-au situat:

OMV Petrom, cu tranzacții de 118,04 milioane de lei, în condițiile unei creșteri a cotației de 1,30%;

Romgaz, ale cărei acțiuni au însumat schimburi de 115,06 milioane de lei, iar prețul acestora a avansat cu 19,26%.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, cele mai importante creșteri au fost consemnate de:

Aerostar – +33,58%;

SSIF BRK Financial Group – +25,68%;

Cris-Tim Family Holding – +20,55%.

De cealaltă parte, cele mai mari scăderi au fost înregistrate de:

SIF Hoteluri – -8,06%;

Altur – -8,05%;

Bucur SA București – -7,75%.

Evoluția săptămânii indică faptul că, deși interesul investitorilor s-a reflectat într-un volum mai redus al tranzacțiilor, valoarea companiilor listate la Bursa de Valori București a continuat să crească, iar indicele BET a încheiat perioada pe un nivel ridicat.