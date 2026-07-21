BVB a început ședința de marți pe creștere. Indicele BET a urcat cu peste 0,7% în debutul tranzacțiilor

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de tranzacționare de marți în creștere pe majoritatea indicilor, în timp ce rulajul înregistrat după primele 35 de minute de la debutul tranzacțiilor s-a ridicat la 17,025 milioane de lei, echivalentul a 3,248 milioane de euro.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, înregistra o apreciere de 0,73%.

Totodată, indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la Bursa de Valori București, consemna un avans de 0,70%.

Indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, înregistra o creștere de 0,68%, în timp ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, urca cu 0,36%.

În schimb, indicele BET-FI, care urmărește evoluția SIF-urilor, afișa un declin de 0,30%.

Sectorul energetic și al utilităților avea însă o evoluție pozitivă, indicele BET-NG, care include cele zece companii din acest domeniu, înregistrând un avans de 1,18%.

De asemenea, indicele BETAeRO, care reunește companii reprezentative de pe piața AeRO, consemna o scădere de 0,19%.

Potrivit datelor înregistrate de Bursa de Valori București, cele mai mari creșteri ale cotațiilor erau înregistrate de acțiunile Electro-Alfa Internațional, cu un avans de 5,63%, urmate de Chimcomplex Borzești, care câștiga 5%, și Roca Industry Holdingrock1, cu o apreciere de 4,97%.

La polul opus, cele mai importante scăderi erau consemnate de acțiunile Mecanica Ceahlău, care pierdeau 6,84%, Altur, în declin cu 5,13%, și Condmag, ale cărei titluri se depreciaseră cu 3,77%.

Evoluția indicilor arată că sentimentul investitorilor a fost, în ansamblu, unul pozitiv la începutul ședinței de tranzacționare, chiar dacă nu toate segmentele pieței au urmat aceeași tendință. În timp ce indicii care urmăresc cele mai lichide companii au înregistrat creșteri, indicii BET-FI și BETAeRO au deschis în teritoriu negativ.

Sectorul energetic s-a remarcat prin cea mai bună evoluție dintre principalii indici ai BVB. BET-NG, indicele care urmărește performanța celor mai importante companii din domeniul energiei și utilităților, afișa un avans de 1,18%, peste ritmul de creștere al indicelui principal BET și al celorlalți indici de referință.