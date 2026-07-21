Legea salarizării, PNRR și reforma ANAF, pe lista urgențelor. Ce schimbări propune Iancu Guda pentru România
Iancu Guda (SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea)
Analistul economic Iancu Guda susține că România are nevoie de un guvern care să meargă dincolo de măsurile de stabilizare și să implementeze reforme structurale. Într-o intervenție televizată, acesta a vorbit despre prioritățile pe termen scurt și mediu, de la legea salarizării și accesarea fondurilor din PNRR până la reforma companiilor de stat, digitalizarea ANAF și combaterea economiei subterane.
Într-o intervenție la B1 TV, Iancu Guda a afirmat că actualul context economic impune măsuri rapide, dar și reforme profunde care să schimbe modul în care funcționează administrația și economia.
Acesta a împărțit măsurile pe două etape: priorități imediate și reforme care ar trebui implementate în perioada 2027-2030.
Legea salarizării și PNRR, printre prioritățile imediate
Potrivit lui Iancu Guda, una dintre cele mai importante urgențe este finalizarea noii legi a salarizării unitare și accelerarea absorbției fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și accesarea programului SAFE.
Economistul consideră că sistemul actual de salarizare din sectorul public trebuie reformat pentru a elimina diferențele generate de sporurile acordate în prezent și pentru a introduce criterii mai clare de echitate.
„Inchiderea legii salarizarii unice + accesarea PNRR pe ultima suta de metri + SAFE. Adevarul este ca multi angajati din sectorul public au fost obisnuiti cu sporuri arbitrare, nejustificate si nesustinute de economie. In 2024 salariul mediu din sectorul public a crescut cu +20% (acum scade cu 5% in primul semestru din acest an), ajungand cu 35% peste media din sectorul privat (+1800 lei), acum diferenta fiind de numai 15% (1025 lei). NU generalizez, dar exista in sectorul public angajari nejustificate sau fara concurs, salarii nesimtite care nu au nicio legatura cu performanta si care au facut o concurenta neloiala sectorului privat. Noua lege a salarizarii deranjeaza deoarece impune o singura grila de salarizare, prag de referinta (4100 lei din 2027) si un raport maxim de 1:8 între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sistemul public. Deranjeaza reducerea și plafonarea sporurilor, obiectivul fiind simplificarea structurii salariale și diminuarea diferențelor generate de sporurile acordate în prezent. Avem nevoie URGENT de Sustenabilitatea fiscal + Echitate și predictibilitate pe un subiect extrem de important: costurile salariale in bugetul public au ajuns 167 miliarde lei in 2025, aproape 26% din veniturile publice, vs media europeana de 20%”, a explicat Iancu Guda.
Blocaje în economie care trebuie rezolvate
Analistul economic a făcut referire și la domenii în care consideră că este nevoie de intervenții rapide pentru deblocarea activității economice.
Printre exemplele oferite se numără plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază și piața jocurilor de noroc, unde susține că lipsa unor norme tranzitorii afectează operatorii autorizați.
„ Rezolvarea unor blocaje din anumite sectoare, exemple: adaosul produselor alimentare de baza (masura prezentata initial de forta majora, temporara, se prelungeste de aproape 3 ani si expira anul acesta); piata legitima a jocurilor de noroc este intr-un blocaj generalizat din cauza lipsei normelor tranzitorii de autorizare (trebuie luptat impotriva pietei nelegitime / ilegale sau nefiscalizate a jocurilor de noroc, acolo unde se scurg bani grei si unde nu exista absolut nici un filtru pt a bloca accesul minorilor, in timp ce piata legitima trebuie deblocata deoarece contribuie cu cele mai mari taxe vs Europa si care are mecanisme clare de control, monitorizare, transparenta)”, a afirmat acesta.
Reforme propuse pentru perioada 2027-2030
În ceea ce privește obiectivele pe termen mediu, Iancu Guda susține că România are nevoie de reforme structurale în administrație, companiile de stat, sistemul fiscal și justiție.
Potrivit acestuia, reducerea risipei din sectorul public, digitalizarea ANAF, combaterea traficului ilicit și a economiei subterane, dar și investițiile în sectoare cu valoare adăugată ridicată ar trebui să devină priorități.
„TERMEN MEDIU (2027-2030) – am punctat provocarile majore si cateva solutii pentru: reformarea companiilor de stat ; reducerea risipei in administratia publica (extinderea plafonarii pensiilor speciale la toate categoriile, reforma administrativ teritoriala) ; accelerarea reformelor pentru digitalizarea ANAF si lupta impotriva traficului ilicit; modificari esentiale in JUSTITIE pentru descurajarea coruptiei si a economiei subterane pentru cresterea incasarilor la buget; investitii in sectoare cu valoare adaugata pentru relansare (focus pe zonele generatoare ale deficitului comercial, extindere capacitate si stocare energie pentru reducerea costurilor de productie si competitivitate). Doar printr-o colectare mai buna si reducere cheltuieli putem continua diminuarea deficituluin fiscal, critica pentru pastrarea Romaniei in zona recomandata investitiilor, diminuarea inflatiei si a dobanzilor, implicit relansare economica prin investitii – creditare – refacere putere de cumparare si consum”, a transmis Iancu Guda.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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