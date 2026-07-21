Oana Gheorghiu trage un semnal de alarmă. Atacurile cibernetice scot la iveală probleme grave

Oana Gheorghiu a calificat drept inacceptabile atacurile cibernetice care au afectat în ultimele zile mai multe servicii publice ale statului. Oficialul susține că incidentele scot la iveală probleme grave privind securitatea informatică și colaborarea dintre instituții. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele de socializare, în contextul intervențiilor pentru restabilirea funcționării sistemelor informatice afectate.

Oana Gheorghiu afirmă că atacurile cibernetice produse în ultimele zile evidențiază deficiențe serioase în modul în care instituțiile publice gestionează securitatea informatică și respectarea obligațiilor din acest domeniu. În opinia sa, verificările preliminare indică existența unor posibile nereguli în aplicarea procedurilor, iar principala prioritate este readucerea în funcțiune a serviciilor afectate în condiții de deplină siguranță.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, aceasta a explicat că specialiștii instituțiilor competente desfășoară în prezent operațiuni de restaurare a sistemelor informatice, verificare a integrității datelor și eliminare a vulnerabilităților identificate în urma atacurilor.

„Specialiștii instituțiilor competente lucrează la restaurarea sistemelor informatice, verificarea integrității datelor și eliminarea vulnerabilităților identificate”, a transmis Oana Gheorghiu.

Totodată, aceasta a subliniat că serviciile publice afectate trebuie repornite numai după ce există garanții că funcționarea lor este sigură și că nu există riscul producerii unor noi incidente informatice.

Oana Gheorghiu apreciază că atacurile recente nu reprezintă doar incidente izolate, ci evidențiază o problemă structurală privind organizarea și administrarea sistemelor digitale din sectorul public. Potrivit acesteia, lipsa unei coordonări eficiente între instituțiile statului afectează dezvoltarea unor platforme digitale interoperabile și suficient de protejate împotriva amenințărilor informatice.

În acest context, oficialul atrage atenția că securitatea cibernetică nu poate fi tratată diferit de la o instituție la alta și că responsabilitatea pentru protejarea infrastructurii digitale aparține conducerii fiecărei autorități publice.

„Aceste incidente arată însă o problemă mai profundă: lipsa de coordonare dintre instituțiile statului în construirea și administrarea unor soluții digitale eficiente, interoperabile și sigure. Securitatea cibernetică nu este o chestiune tehnică secundară și nu poate fi tratată diferit de la o instituție la alta. Este o responsabilitate directă a conducerii fiecărei instituții și o condiție esențială pentru încrederea cetățenilor în stat”, a transmis aceasta.

Oana Gheorghiu consideră că ancheta privind atacurile informatice nu trebuie să se încheie odată cu restabilirea funcționării serviciilor publice. În opinia sa, autoritățile trebuie să stabilească exact cauzele care au permis producerea incidentelor, să identifice eventualele responsabilități și să adopte măsuri care să reducă riscul unor situații similare.

Potrivit acesteia, administrația publică are nevoie de standarde unitare în domeniul securității cibernetice, de audituri periodice, copii de siguranță testate și planuri de continuitate care să permită funcționarea serviciilor esențiale chiar și în cazul unor atacuri informatice.

În mesajul său, Oana Gheorghiu a precizat că aceste incidente trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru autoritățile române și a arătat că vor fi luate măsuri pentru eliminarea vulnerabilităților identificate, asumarea responsabilităților și diminuarea riscului producerii unor blocaje similare în viitor.