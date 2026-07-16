Bursa de Valori București a închis pe creștere. Tranzacțiile au ajuns la aproape 1,5 miliarde de lei

Bursa de Valori București a încheiat ședința de joi pe verde, iar valoarea tranzacțiilor s-a apropiat de 1,5 miliarde de lei. Evoluția a fost influențată în special de închiderea ofertei publice de preluare voluntară a Biofarm.

Bursa de Valori București (BVB) a închis ședința de joi în creștere, valoarea totală a tranzacțiilor ajungând la aproximativ 1,5 miliarde de lei, echivalentul a 278,5 milioane de euro.

Potrivit datelor pieței, rulajul ridicat a fost susținut de închiderea ofertei de preluare voluntară a companiei Biofarm, inițiată de societatea Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacții de aproape 38 milioane de lei.

Pe următoarele locuri s-au situat acțiunile Digi, cu schimburi de aproximativ 30,3 milioane de lei, și cele ale Romgaz, care au generat tranzacții de aproape 29 milioane de lei.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a urcat cu 2,37%, până la 35.027,65 puncte.

Indicele BET-Plus, care include cele mai lichide 43 de acțiuni, a crescut tot cu 2,37%, în timp ce BET-XT, ce urmărește evoluția celor mai lichide 25 de titluri, a avansat cu 2,18%.

De asemenea, indicele BET-FI a înregistrat o apreciere de 0,83%, BET-BK, reperul fondurilor de investiții, a urcat cu 1,68%, iar BET-NG, care reflectă evoluția companiilor din sectorul energetic și al utilităților, a închis în creștere cu 2,55%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a consemnat un avans de 0,78%.

Cele mai bune evoluții din ședința de tranzacționare au fost înregistrate de acțiunile Șantierul Naval Orșova, care au urcat cu 14,81%.

Au urmat titlurile Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, cu un avans de 11,11%, și cele ale companiei Bucur, care au câștigat 6,5%.

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Energopetrol, care au pierdut 11,11%, urmate de Vrancart, cu un minus de 3,63%, și BRD – Groupe Société Générale, ale cărei titluri au coborât cu 3,03%.

Ședința de joi începuse într-o notă pozitivă, cu toți indicii pe plus. După aproximativ 40 de minute de la deschiderea tranzacțiilor, rulajul total se ridica la 21,75 milioane de lei, echivalentul a 4,15 milioane de euro.

La acel moment, indicele BET avansa cu 0,99%, BET-Plus cu 1%, BET-XT cu 0,86%, BET-BK cu 0,65%, BET-FI cu 0,44%, iar BET-NG înregistra o creștere de 0,55%.